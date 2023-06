M olte donne ritrovano un equilibrio e una vita appagante. Soprattutto se hanno una rete di amicizie che rende meno pesante la solitudine in cui ci si ritrova dopo la fine di una relazione

Siamo in gamba noi donne dopo una separazione, nonostante quando una relazione finisce il dolore è grande, soprattutto se non si è scelto di interromperla. Ma ci sono anche rapporti in cui, come nell’ultimo film di Nanni Moretti, la moglie del protagonista decide di separarsi. Il motivo è che sente che il rapporto è diventato un peso. In tutti i casi, quando una storia finisce bisogna pensare che non è la fine del mondo, ma di un mondo. È con questa prospettiva che va affrontato il dopo, una fase di cambiamento che può essere destabilizzante e dagli esiti diversi.

Dopo una separazione, c'è chi crede ancora nella coppia

Ci sono donne che continuano a credere nella coppia e non escludono di ricominciare una storia. Hanno fiducia nei legami, riescono a vedere gli aspetti positivi della vecchia relazione e si immaginano capaci di ricominciare, sapendo che non si riparte mai da zero.

Dopo una separazione, c'è chi sceglie di cambiare

Dopo la separazione, altre donne, invece, colgono l’occasione di capire le ragioni della crisi e dopo la separazione ritrovano un equilibrio e una vita appagante, che non passa necessariamente più da una relazione con un uomo. Non si tratta di rinunciare a un vita di coppia per paura di soffrire di nuovo, si sceglie di riprendere in mano interessi e progetti che si coltivavano prima della relazione e che ora riemergono mettendo in moto nuove energie.

Con una rete di amiche è tutto più facile

Spesso tutto questo succede ed è più facile che accada quando c’è una rete di amicizie che rende meno pesante la solitudine in cui ci si ritrova dopo la fine di una relazione. E in questo le donne sono molto capaci di fare rete e di creare legami. È un modo nuovo di vivere la separazione e di trovare un’altra modalità per essere felici, un passo avanti, il segno di un cambiamento per le donne che si separano. E che non vedono più la fine di una relazione come la fine del mondo, con tutta la drammaticità che questo comporta.