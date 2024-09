Lo dicono le statistiche ed è anche semplice dedurlo: senza i nonni, le famiglie sarebbero davvero nei guai. I nonni si occupano dei nipoti come fossero figli, se non più assiduamente e, seppur sia un dolce compito, svolgono questo lavoro anche full time e sono molto dedicati a tutti i momenti del nipote. È, infatti, grazie alla presenza costante e attiva dei nonni che molte mamme possono permettersi di tornare a lavorare dopo la maternità e di gestire tutte le emergenze legate ai bambini: dall’influenza alla corsa dal dentista.

Ai nonni presenti non si dovrebbe mai finire di dire grazie e non ci si dovrebbe dimenticare che anche una nonna e un nonno hanno diritto a qualche sacrosanta pausa.

Festa dei nonni: quando si festeggia

Il 2 ottobre è il giorno dedicato a loro, la Festa dei nonni. Perché non approfittarne per stupirli?

La Festa dei nonni è una ricorrenza laica che è stata introdotta in Italia nel 2005, con la Legge 159, “quale momento per celebrare l’importanza del ruolo svolto all’interno delle famiglie e della società in generale”. Visto che i nonni sono considerati angeli custodi, compagni di giochi e grandi alleati, non è un caso che si festeggi il 2 ottobre, giorno in cui la chiesa cattolica celebra gli angeli custodi. Se vuoi che il tuo bambino regali un fiore ai nonni, quello ufficiale della festa è il non ti scordar di me.

Questa ricorrenza viene celebrata in tutto il mondo ma seguendo tradizioni e modalità diverse. La prima Festa dei nonni fu introdotta negli Stati Uniti nel 1978 durante la presidenza di Jimmy Carter su proposta di Marian McQuade, una casalinga del West Virginia, madre di quindici figli e nonna di quaranta nipoti. La McQuade riteneva obiettivo fondamentale per l’educazione delle giovani generazioni la relazione con i loro nonni, portatori di conoscenza ed esperienza.

In Inghilterra questa festa è stata introdotta nel 1990 e dal 2008 viene celebrata la prima domenica di ottobre, in Canada viene celebrata dal 1995 il 25 ottobre, mentre in Francia, i nonni e le nonne sono festeggiati ogni anno separatamente.

Festa dei nonni: perché sono importanti

Ma esattamente cosa fanno i nonni per le famiglie italiane? A parlarcene sono i numeri, nello specifico i dati che ogni cinque anni sono raccolti e analizzati dall’Istituto Nazionale di Statistica.

Nello specifico, il 30,6% dei figli minori di 14 anni viene affidato in modo intensivo e continuativo ai nonni (per esempio, tutti i giorni dopo la scuola o tutti i weekend) e circa il 10% dei bambini e dei ragazzi trascorre buona parte delle vacanze estive proprio con i nonni (considerando la chiusura estiva delle scuole per la durata di più di tre mesi). Questi i dati specifici, a cui aggiungere anche molto altro tempo occasionale in cui i bambini vengono lasciati con i nonni invece che con una baby sitter.

Festa dei nonni: il regalo

Spesso oggi ci si perde nella ricerca di “effetti speciali”, regali particolari o feste organizzate nei minimi dettagli. Così facendo, si può perdere di vista ciò che è davvero importante. Per esempio, la Festa dei nonni può diventare l’occasione perfetta per ricordarsi di ringraziarli ogni giorno per la loro presenza, ancor prima che per il contributo portato alla famiglia. E, soprattutto, per insegnare ai bambini e ai ragazzi a dire grazie. Un “grazie nonni” inaspettato può valere molto più di qualsiasi regalo o lavoretto. Un ringraziamento a voce oppure un biglietto scritto dai nipoti con il cuore saranno regali perfetti, anche in ogni altro giorno dell’anno.

Due sono, quindi, i requisiti imprescindibili del regalo perfetto: una confezione preparata con il cuore, con attenzione e un biglietto sincero. Se si ha intenzione di acquistare il regalo per i nonni, è importante ricordarsi che l’effetto sorpresa è sempre apprezzato, ancor di più se ci si ricorda di un oggetto che i nonni hanno mostrato di gradire (per esempio, passando insieme davanti a una vetrina dopo la scuola).

Capire che i nipoti hanno pensato a loro e li hanno ascoltati nell’esternazione dei loro desideri, per i nonni ha il significato di una vera e propria carezza sul cuore.

Festa dei nonni: idee regalo

Vediamo ora qualche idea regalo per i nonni.

Una pausa dai nipoti

I nonni sono, quindi, instancabili lavoratori al (dolce) servizio di figli e nipoti. Per festeggiarli a dovere, si potrebbe regalare loro una pausa inaspettata. Se ci sono ancora entrambi, per esempio, si può optare per una cena romantica a due o per un weekend benessere (online si scovano idee davvero carine anche low cost).

Un album di fotografie

Un’idea molto carina e che sicuramente sarà gradita potrebbe essere quella di preparare un album fotografico, che contenga la storia dei due sposini, magari partendo proprio dai primi momenti insieme, passando al matrimonio e alla nascita dei primi figli, gli anni insieme, la nascita dei nipotini, fino ad oggi. Se possibile, sarebbe ancora meglio preparare un DVD, con la possibilità di arricchire ulteriormente la “narrazione”, anche semplicemente con brevi video.

Un regalo personalizzato

Se, invece, il nonno o la nonna sono rimasti soli, si può scegliere di regalare un corso particolare legato all’hobby preferito oppure a qualcosa che hanno sempre desiderato provare (dal giardinaggio alla cucina, passando per il ballo da sala) o, ancora, un trattamento di bellezza per la nonna più avvezza al genere. L’importante è che sia un regalo in cui i nipoti, per una volta, siano off limits. In caso il nonno preferisca la degustazione di vini o liquori al giardinaggio, potresti sempre ripiegare su una bottiglia d’annata, per la quale certamente ti ringrazierà! Se ha poi uno sport preferito o è tifoso di una certa squadra, ci sarebbe sempre una vastissima scelta tra gli articoli sportivi o d’abbigliamento sportivo.

Festa dei nonni: i lavoretti

Se i nipotini sono ancora piccoli, un’idea che sarà sicuramente apprezzata dai nonni è quella di regalare loro dei lavoretti realizzati dai bimbi.

Vediamo qualche idea.

Tazza decorata

Con i pennarelli adatti alla ceramica, fai decorare dai tuoi bimbi una tazza da tè. Non importa quanto siano piccoli, la nonna rimarrà estasiata anche dai disegni più infantili!

Un bouquet

Realizzare un bouquet di fiori per la Festa dei nonni è molto semplice ma di grande effetto. Modella tante palline di creta o das nel palmo della mano fino a ottenere delle “scodelline”. Quando si saranno seccate dipingile di tanti colori diversi e incolla al suo interno dei bottoni. Incolla i fiori su un cartoncino resistente insieme ai nastrini verdi.

Un cuore di feltro

Se i bambini sono abbastanza grandi per usare ago e filo potete confezionare insieme dei cuori di feltro semplicissimi da realizzare. Basta ritagliare il feltro a forma di cuore, riempire con un po’ di ovatta e il gioco è fatto. Con il filo colorato puoi personalizzarli decorandoli con le iniziali dei nomi dei nonni o dei nipoti.

Un fiore tenerissimo

Un lavoretto per la Festa dei nonni da far realizzare soprattutto ai bambini più piccoli che amano lavorare con la pasta! Con un po’ di colore, colla e fantasia sarà facile realizzare un fiore con la pasta, basta aggiungere una dedica personalizzata e il regalo perfetto per i nonni è pronto.

Come organizzare una festa a sorpresa per i nonni

Un’idea molto speciale per la Festa dei nonni è organizzare per loro un party a sorpresa.

La location

La prima decisione è il luogo in cui svolgere la festa, tenendo conto delle capacità di mobilità dei nonni, che essendo anziani faticherebbero a raggiungere posti con dislivelli o scale. Nel caso decidessi di farla nella loro personale abitazione, per evitare problemi di spostamento, devi invitare gli ospiti valutando le dimensioni delle stanze della casa, oppure potresti organizzare una festa per soli intimi. Devi scegliere un orario che si concili con la loro routine quotidiana, perciò lontano da pasti e sonnellini.

Dopodiché devi preparare tutto l’occorrente e il materiale, per esempio festoni, cartelloni, striscioni, fiori, palloncini, ma ricordati che hai poco tempo per appenderli e decorare l’ambiente. Inoltre devi procurarti una scusa per distrarre o allontanare per un po’ i nonni, così da poter lavorare indisturbati, senza rischiare di essere scoperti! Nel caso decidessi di organizzare la festa a casa vostra o in un altro spazio, magari all’aperto, valuta se ci possono stare comodamente tutti gli invitati e adoperati per creare un’atmosfera festosa.

Il regalo

Infine basta trovare una scusa plausibile per portare sul posto i nonni. Compra loro un bel regalo, che gli sia di ricordo per un giorno così importante e speciale, magari anche una bella foto della famiglia incorniciata. Potresti anche regalare ai nonni un bel pensierino, fatto a mano, per dimostrare che tu e i tuoi figli e gli altri invitati vi siete impegnati per loro. Scrivete un bigliettino toccante, ricordando loro quanto bene gli volete e quanto gli siete grati, sarebbe molto apprezzato se allegaste una poesia, magari composta da voi.

La torta

Non dimenticarti della torta: sarebbe un’ottima idea se fatta da te, con le tue mani e non dimenticare che spesso gli anziani soffrono anche di diabete, quindi piuttosto che una alla crema, scegline un dolce alla frutta, magari accompagnata da qualche salatino come ad esempio involtini di pasta sfoglia e wurstel, o bignè salati. Da bere opta per succhi di frutta, piuttosto che bibite, o quantomeno scegli quelle senza zucchero. Ora basta cercare di mantenere il segreto e non farsi scappare indizi!