Nonni che tornano a fare i genitori. Succede quando, per le più svariate ragioni, viene chiesto loro di prendersi cura dei figli dei propri figli. Questo ha numerose conseguenze, prima fra tutte il fatto di non poter instaurare il tradizionale rapporto nonno/nipote, ma di doversi in qualche modo sostituire al genitore a tempo pieno o parziale.

Le rinunce dei nonni/genitori

Quando un nonno o una nonna si trova a dover crescere un nipote è costretto, nella maggior parte dei casi, a fare molte rinunce, così come aveva fatto anni prima quando era diventato lui stesso genitore. Lo spazio per il proprio tempo libero diventa poco, la possibilità di viaggiare diminuisce e si ha meno indipendenza. Per prendersi cura di un nipote per molte ore al giorno è, infatti, necessario assumersi la responsabilità della gestione della casa, degli orari, dei pasti, dei compiti scolastici, dello sport e del gioco.

Leggi anche Svezia, congedo parentale anche per i nonni

Prendersi cura dei nipoti: i vantaggi

Anche se decisamente impegnativo, crescere i nipoti comporta anche molti vantaggi. Ad esempio nonni e nipoti riusciranno a creare una connessione particolare, che andrà al di là del rapporto di parentela. Inoltre, il fatto di avere sempre intorno persone più giovani farà sentire meno anziani i nonni stessi.

L’importanza dei propri sentimenti

In base alla propria personalità, possono prevalere i sentimenti positivi o quelli negativi. Il primo consiglio è quello, però, di riconoscere il tipo di sentimento che si prova quando si pensa alla prospettiva di crescere i nipoti. Le emozioni positive, come l’amore per i propri nipoti, la gioia nel vederli imparare e crescere e il sollievo nel dare loro un ambiente stabile, sono facili da riconoscere. È più difficile ammettere sentimenti come il risentimento verso i genitori del nipote, il senso di colpa o la paura di non essere in grado. È naturale provare sentimenti contrastanti di fronte a un’importante assunzione di responsabilità.

Leggi anche Le visite dei nipoti allungano la vita ai nonni: lo studio

I nonni devono prendersi cura di stessi

Un altro suggerimento che può tornare utile ai nonni/genitori è quello di prendersi cura di se stessi. Per riuscire a crescere i propri nipoti, soprattutto non essendo più così giovani, è necessario ritagliarsi del tempo libero per non sentirsi sopraffatto, esausto o emotivamente esaurito. Si può optare per l’attività fisica, come ad esempio lo yoga, oppure per trattamenti di bellezza. Qualsiasi cosa faccia in modo che lo stato psico-fisico del nonno o nonna sia ottimale alla crescita dei nipoti.

L’esperienza sarà la carta vincente

Ciò che i nonni devono tenere bene a mente quando si trovano a fare nuovamente i genitori è che la loro esperienza può rappresentare la carta vincente. Il fatto di avere già vissuto la medesima esperienza può sicuramente aiutare ad affrontare questa difficile sfida nel migliore dei modi, evitando di commettere gli stessi errori commessi in passato.