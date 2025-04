Con l’arrivo della bella stagione arriva anche la voglia di uscire di casa e vivere momenti divertenti tutti insieme all’aperto. Abbandonare tablet, telefoni, pc, per vivere l’atmosfera familiare anche attraverso il gioco, non solo è un modo salutare per divertirsi, ma anche per aumentare la solidità ed il rapporto con i propri cari. Fa bene agli adulti ma soprattutto è un valido insegnamento per i bambini. Le famiglie che amano trascorrere le giornate al parco, in giardino, in mezzo alla natura, possono trovare in quest’articolo diverse idee e suggerimenti per giochi all’aperto per tutta la famiglia.

Giochi all’aperto per bambini

Grazie all’arrivo della primavera che porta con sé più ore di luce e temperature più gradevoli, potrai dire arrivederci a quei noiosi pomeriggi passati in casa tra divano e copertina e uscire all’aria aperta, portando i bambini a giocare in un parco o anche solo a passeggiare.

I bambini in questo periodo, grazie alla possibilità di dare libero sfogo alla loro energia correndo, scatenandosi e sporcandosi, risultano più tranquilli perché scaricano la tensione e lo stress. Per questo, ma anche per cercare di ottenere un colorito più sano di quello che ci regala l’inverno, l’occasione di un pomeriggio all’aria aperta è da cogliere al volo.

L’aria aperta può essere usata come un playset: passeggiate nei prati con la lente d’ingrandimento a scoprire il mondo degli insetti o dei fiori, esplorazioni, colazioni nel verde, invece del classico picnic, organizzare una raccolta di materiali naturali, come pezzetti di legno, muschio, conchiglie, per realizzare, una volta a casa, dei bellissimi e coloratissimi lavoretti.

E se non puoi proprio uscire perché non organizzare delle sessioni di giardinaggio insieme al tuo bambino: basta un piccolo cortile, un terrazzo o un balcone dove piantare semi e bulbi. Anche giocare con l’acqua può essere un’idea. Come? Lavando l’auto per esempio. O giocando ai travasi. I bambini saranno entusiasti.

In ultimo, poi, ci sono i giochi tradizionali, quelli della tua infanzia: nascondino, strega comanda colore, campana, palla avvelenata, mosca cieca e un, due, tre, stella. Vediamo alcune idee per giocare all’aperto con i più piccoli divertendosi.

Giochi all’aperto per bambini: i tradizionali

Alcuni giochi per bambini da fare all’aperto sono intramontabili: a noi li hanno insegnati i nostri nonni, o addirittura bisnonni, e ora ci tocca il compito di trasmetterli ai nostri figli.

Uno, due, tre… stella!

Chi non conosce il gioco Uno, due, tre…stella! Lo giocavano i genitori a scuola ed anche i bambini. Si tratta di un gioco classico da fare all’aria aperta e soprattutto è molto divertente. Si sceglie un membro della famiglia che deve contare “Uno, due, tre… Stella!”, con gli occhi chiusi e con le spalle rivolte agli altri, meglio se appoggiato ad un albero o con il viso rivolto ad un muro. Gli altri concorrenti iniziano a spostarsi verso la sua direzione per raggiungerlo, per tutta la durata della frase “Uno, due, tre… Stella!”, ma prima che colui che conta si giri verso di loro, devono fermarsi immobili. Chi è ancora in movimento viene “visto!” e di conseguenza deve tornare indietro. Vince chi arriva prima alla postazione di chi conta.

Corsa al sacco

Altro gioco molto divertente da fare all’aperto con tutta la famiglia, è il gioco della corsa al sacco. Ogni componente della famiglia dovrà avere un sacco di juta da indossare ai piedi. Il sacco viene legato con lo spago intorno alla vita, oppure deve essere tenuto con le mani per non intralciare la corsa. Si stabilisce un punto di arrivo ed il primo che giunge al traguardo vince. Ovviamente non mancheranno le cadute e le perdite di equilibrio, quindi i capitomboli divertenti, ovviamente bisogna fare attenzione e scegliere un luogo privo di pericoli per non farsi male.

Giochi all’aperto per bambini: corsa con l’uovo

La corsa con l’uovo è uno di quei giochi dove la famiglia può coinvolgere anche tutti gli amici in una bella giornata primaverile. In questo gioco ogni partecipante deve impugnare un cucchiaio contenente un uovo. Il gioco è divertente proprio perché è molto semplice, inoltre è anche molto educativo perché permette, soprattutto ai più piccoli, di controllare il proprio equilibrio. Le uova possono essere sode oppure fresche, per chi desidera ridere a crepapelle.

Per giocare basta tracciare una linea di partenza e una di arrivo e tracciare quindi il percorso. Si può scegliere un percorso semplice, quindi diritto, oppure un percorso articolato fatto di sali e scendi, curve e persino ostacoli. Al via tutti i concorrenti partono impugnando il proprio cucchiaio con dentro l’uovo. Il gioco può essere più complesso, se invece di impugnare il cucchiaio con le mani, lo si tiene stretto fra i denti con le mani legate dietro alla schiena. Chi arriva prima al traguardo con l’uovo ancora integro vince!

L’Arca di Noè

Altro gioco classico da fare all’aperto è l’Arca di Noè. Il gioco è molto semplice ma altrettanto coinvolgente per tutta la famiglia. Ci si siede in cerchio tutti quanti a gambe incrociate e si opta per un animale. Il primo concorrente deve fare un verso e associare un movimento, il secondo concorrente deve ripetere la sequenza del primo concorrente, aggiungendo a questa un altro verso ed un altro movimento e così via fino all’ultimo partecipante. Chi sbaglia a ripetere la frequenza deve ricominciare dall’inizio. Questo gioco è ottimo per esercitare la memoria. È considerato un gioco ideale da svolgere all’aperto, perché si può approfittare dello spazio per mimare ed imitare meglio l’animale scelto, ma anche per prendere spunto degli animali che si trovano in natura.

Mosca cieca

A conoscere Mosca cieca, non sono solo genitori e bambini, ma anche i nonni. Per giocare a Mosca cieca servono spazi molto ampi e un primo giocatore che deve fare la conta bendato con un fazzoletto o con il foulard della mamma. Il giocatore bendato viene fatto girare su stesso al fine di perdere l’orientamento mentre gli altri partecipanti gli girano intorno ma senza farsi prendere. Quando però la “mosca” riesce ad afferrare un giocatore, la “mosca” dovrà cercare di capire di chi si tratta, riconoscendolo dai tratti del viso, oppure ponendogli delle domande. È anche un modo per liberare la fantasia!

Giochi all’aperto per bambini con l’acqua

Cosa c’è di meglio che organizzare qualche gioco con l’acqua da eseguire all’aperto? Ti serviranno:

Tanta buona volontà

Creatività

Palloncini

Rete

Bicchieri

Acqua

Magliette

Il balletto dei palloncini

Un primo gioco divertente che è possibile fare viene denominato il “Balletto dei Palloncini”, il quale consiste nel legare, al piede di ciascun bambino partecipante, un palloncino riempito completamente con l’acqua: l’obiettivo di ognuno è far scoppiare quello dei propri compagni di squadra e vincerà la persona che riuscirà a difenderlo meglio, ovvero a non farlo scoppiare.

Passami l’acqua

Un altro gioco piacevole con il quale è possibile rinfrescarsi si chiama “Passami l’acqua”, dove occorre suddividere i bambini in almeno due squadre e disporre ciascuna di esse in fila indiana: frontalmente a quest’ultima dovrete posizionare un secchio pieno d’acqua, mentre in fondo alla stessa bisognerà collocare un bicchiere vuoto.

Ogni bambino di ciascuna squadra deve immergere le mani nel secchio cercando di raccogliere più acqua possibile, con le mani ben chiuse; successivamente, si deve passare l’acqua al secondo giocatore della fila e così via fino all’ultimo componente: l’ultimo partecipante ha il compito di versare il residuo d’acqua nel bicchiere vuoto e vincerà la squadra che riempirà il proprio bicchiere per prima.

Pallavolo bagnata

Un gioco abbastanza divertente è la conosciuta “Pallavolo bagnata”, dove bisognerà organizzare una partita di pallavolo e utilizzare dei gavettoni d’acqua: attraverso una rete, dovrete suddividere il giardino in due aree, formare le squadre e dare ai bambini delle magliette grandi da indossare sopra i vestiti e utilizzare per lanciare i palloncini.

Quando verrò dato il via, i partecipanti dovranno cercare di prendere più palloncini possibili con la maglietta tenuta fra le mani e vincerà la squadra che riuscirà a prendere più palloncini con la maglia, lasciandoli ovviamente integri.

Bolle di sapone

Il gioco per eccellenza della stagione estiva è quello delle bolle di sapone e le cose che serviranno sono:

un vasetto di sapone liquido per piatti (di buona qualità)

dodici vasetti d’acqua

un terzo di vasetto di glicerina liquida, per ottimizzare il risultato delle bolle

Il gioco consiste ovviamente nel formare delle enormi bolle di sapone da record, creando un cerchio abbastanza grande con un filo di ferro oppure altri materiali (come la lana, il bambù o la plastica).

