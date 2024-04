F inalmente è esplosa la primavera, e con essa i lunghi pomeriggi al parco scanditi dai giochi più belli, uno su tutti le bolle di sapone. Ecco come prepararle in casa

Le bolle di sapone rappresentano uno dei giochi più popolari, conosciuti ed apprezzati di sempre. Si tratta di un passatempo davvero esaltante, che riesce ad emozionare un po’ tutti, sia grandi che piccini. Trattandosi di un divertimento estivo, consente ai genitori di trascorrere del tempo all’aria aperta con i propri bambini, approfittando delle vacanze e delle belle e calde giornate.

Già a fine maggio gli scaffali dei supermercati si riempiono di kit per creare bolle di sapone più o meno grandi, di “macchine spara-bolle” e liquidi appositamente preparati. Ma per un bambino cosa c’è di più gratificante che veder volare intorno a sé bolle fatte in casa? Sapevi che è possibile creare il liquido delle bolle di sapone in casa, in modo semplice ed economico? Ti sveliamo la ricetta e anche il segreto per realizzare bolle di sapone giganti.

Le bolle di sapone

In estate ci sono tanti lavoretti divertenti da proporre ai bambini. Dai travasi con l’acqua, ai piccoli lavori di giardinaggio, ai giochi con la sabbia colorata. Oppure, tra i più classici dei passatempi estivi dei bambini, ci sono le bolle di sapone. Correre al parco e giocare con le bolle di sapone è davvero un divertimento che accomuna i bambini di tutte le generazioni!

Sono molti i genitori che comprano il liquido e tutti gli accessori necessari per realizzarle al supermercato. Ma il divertimento di crearle in casa con i bambini è impareggiabile! Anche perché realizzare il liquido per le bolle di sapone in casa è semplicissimo. E se vuoi provare a fare le bolle di sapone giganti, non temere: non è solo un lavoro per professionisti! Seguendo i nostri consigli riuscirai a lasciare i tuoi figli a bocca aperta.

Come fare il liquido per le bolle di sapone

Per realizzare in casa il liquido per le bolle di sapone ti servono:

1 litro di acqua distillata

300 grammi di detersivo concentrato per i piatti

100 grammi di zucchero

1 contenitore per fare le bolle

1 recipiente di vetro con coperchio

1 cucchiaio da cucina

Scaldare l’acqua distillata

Prendere l’acqua distillata (la stessa che usiamo per il ferro da stiro o per la batteria della macchina; attenzione a non utilizzare quella profumata) e metterla a scaldare. Quando sarà tiepida, travasarla nel contenitore di vetro. Si potrebbe utilizzare anche l’acqua del rubinetto ma, per via del calcare contenuto in essa, le bolle perderebbero di consistenza e quindi risulterebbero essere molto più piccole.

Aggiungere lo zucchero

Aggiungere lo zucchero all’acqua distillata tiepida e mescolare bene il tutto con un cucchiaio; il calore dell’acqua aiuterà lo zucchero a sciogliersi completamente. L’acqua manterrà la sua trasparenza, ma diventerà più densa, trasformandosi in uno sciroppo. Alcune ricette prevedono la possibilità di utilizzare lo zucchero a velo oppure il miele anziché lo zucchero comune. Mentre nel primo caso non si registrano cambiamenti significativi rispetto agli ingredienti occorrenti precedentemente indicati, nel caso si utilizzi il miele sarà necessaria una dose maggiore di detersivo.

Aggiungere il detersivo

A questo punto versare nel contenitore di vetro il detersivo concentrato per i piatti. Mescolare ancora il composto molto lentamente, facendo attenzione a creare meno schiuma possibile. Occorre continuare finché tutti gli ingredienti non si saranno ben amalgamati. Chiudere il contenitore con un coperchio e lasciare riposare il tutto per almeno un giorno, meglio se due, in un luogo fresco, al riparo dalla luce del sole o da fonti di calore. Ciò è necessario perché gli ingredienti si possano stabilizzare e la schiuma diminuisca al minimo. Non occorre né togliere il coperchio né tanto meno mescolare il composto ottenuto.

Travasare il liquido

Trascorso il tempo necessario, togliere il coperchio e travasare il liquido nel contenitore per fare le bolle. Esso non deve essere necessariamente nuovo, ma se usato deve essere lavato e asciugato con attenzione, affinché non ci siano residui. Il nuovo liquido potrà essere conservato in luogo asciutto anche per molto tempo, purché sia chiuso col suo coperchio, ma ovviamente la quantità di bolle “perfettamente riuscite” potrebbe andare diminuendo con l’invecchiamento del prodotto. A questo punto tutto è pronto…il divertimento può iniziare!

Come fare le bolle di sapone giganti

Agli occhi dei più piccini, le bolle di sapone sembrano quasi piccole magie che si sprigionano da minuscoli vasetti, pronte a volare e a disperdersi in cielo; per i più grandicelli fare a gara a “chi ne scoppia di più” è sempre motivo di grandi risate. Quando le bolle si fanno giganti poi i sogni e i sorrisi si moltiplicano, non ci sono dubbi! Le bolle infatti non sono certo tutte uguali! Per decuplicare il divertimento se ne possono preparare di grandissime e, con esse, creare forme diverse facendo correre l’immaginazione. Preparare in casa le bolle di sapone giganti richiede pochi ingredienti ed è davvero molto semplice: ecco la ricetta.

Ingredienti per le bolle di sapone giganti

Gli ingredienti necessari alla preparazione della “pozione” per le bolle di sapone giganti sono gli stessi visti in precedenza.

Acqua calda

Sapone liquido per piatti non concentrato (del più semplice che si trova in commercio, quindi senza additivi particolari)

Zucchero o Glicerina (quest’ultima è però più costosa e reperibile in farmacia)

Procedimento

La preparazione delle bolle di sapone giganti è davvero semplice e il procedimento è uguale a quello per creare le bolle normali.

Mescolare delicatamente 5 parti di acqua calda e 1 parte di sapone liquido per piatti Aggiungere mezza parte di zucchero (o di glicerina) Lasciar riposare la miscela per almeno una notte in un contenitore chiuso.

Il liquido, così preparato, dovrà essere conservato e utilizzato in contenitori piuttosto ampi; non sarà invece possibile riempire con esso i barattolini vuoti delle normali bolle di sapone che si trovano in commercio.

Gli attrezzi giusti

Per realizzare le bolle di sapone giganti servono solo gli attrezzi giusti… questo è il vero segreto! Ma niente paura: si tratta di strumenti reperibili in casa con molta facilità. Il metodo più classico è quello di prendere del fil di ferro e con esso realizzare forme differenti.

Alternative possono essere quelle di unire tra loro 3-4 cannucce, a formare grossi triangoli o quadrati, o di utilizzare le grucce triangolari di ferro leggero (di quelle che normalmente forniscono le tintorie).

O ancora, usando un po’ di fantasia, si possono scovare tanti utensili in cucina che si potranno rivelare molto utili alla causa.

Qualunque sia la vostra scelta l’unica vera accortezza è sempre quella di non lasciare mai soli i bambini durante il gioco e di non commettere imprudenze. Ricordiamoci che la prima regola del divertimento è sempre la sicurezza!