10 coloratissime idee di design per una casa in stile pop

S ei pronta a rivoluzionare completamente la tua casa? Bene. Se i colori sono la tua passione, allora non puoi che dirigerti sullo stile pop. Vediamo insieme alcune idee per rendere unico il tuo arredamento, con un'impronta personale che può rendere tutto unico

Hai deciso di cambiare completamente il tuo arredamento e stai pensando che la casa in stile pop sia la soluzione che fa per te. Bene. Prima di iniziare, devi sapere che stai per addentrarti un vero e proprio tripudio di creatività, con un accenno di stravaganza ed estrosità. Stai per buttarti a capofitto negli anni '60, con colori sgargianti e con lo stile optical che è tipico del genere. Non puoi quindi lasciare niente al caso.

L'home decor ispirato alla Pop Art è tornato in voga negli ultimi anni e unisce la funzionalità dei prodotti al loro valore estetico. Cambiano le forme ma anche i materiali: le tinte si fanno più accese ma non sono sinonimo di massimalismo. Anzi. Lo stile pop si libera di tutto il superfluo per riempire lo spazio di spunti e stimoli. Scopriamo insieme quali sono le caratteristiche dell'arredamento pop che devi copiare subito.

Punta sull'arredamento minimal

Tanto colore, sì, ma con un occhio sempre puntato al minimalismo. L'arredamento in stile pop impone linee semplici, anche se mescolate in formule poco ortodosse, purché siano rispettati determinati canoni. Il salotto diventa quindi un tripudio di tinte e di forme geometriche. Lo spazio cambia forma e si amplia, dando più respiro a ogni area interessata dal nuovo stile.

Scegli cuscini morbidi e coloratissimi

Se rivoluzionare tutto lo spazio non è nelle tue intenzioni, puoi sempre dare un accenno di stile con cuscini colorati e complementi d'arredo che richiamino le regole del pop. In questo modo, puoi spostarli a seconda delle esigenze senza creare uno schema fisso, dando nuova vita al living in qualsiasi momento e con il minimo sforzo.

Scegli la giusta illuminazione

L'arredamento pop va curato nei minimi dettagli, prestando attenzione anche all'illuminazione. Per dare un tocco di personalità al tuo ambiente, puoi scegliere lampadari vintage e carichi di colore, da montare secondo livelli diversi per dare movimento allo spazio, soprattutto se la superficie è limitata e vuoi creare l'illusione che il tuo living sia più grande.

Dai importanza alla cucina

Se desideri il pop, che pop sia per tutta la casa. Se questo è il tuo intento, cura con la massima attenzione anche l'arredamento della cucina, compresi il tavolo e le sedie. Qui puoi proprio sbizzarrirti e non solo in termini di colore. Le linee dei mobili rimangono quelle essenziali, certo, ma sulle sedute puoi sbizzarrirti con forme e colori. Non temere il bianco: è uno dei colori principali di questo stile.

Decora le pareti

Via libera alle decorazioni sulle pareti, che puoi inserire nel puro stile pop art o con quadri colorati e geometricamente regolari. Sfrutta anche i vantaggi dei livelli multipli, senza allineare troppo le strutture e le cornici. Se scegli stampe particolarmente vivaci, smorza i toni dei mobili per equilibrare l'arredamento. Sfrutta anche il potere dei tappeti, che puoi spostare e abbinare agli elementi che hai scelto per il tuo spazio.

Osa con i toni più sgargianti

Osa con colori più sgargianti, anche sulle pareti. Scegli la parte giusta in cui definire il tono più scuro, senza rischiare di restringere lo spazio. Completa l'arredamento con mobili dalle forme particolari, da unire alle note di colore che hai scelto per il living. Il pavimento con motivi geometrici è quell'elemento in più che conferisce particolarità allo stile pop.

Non temere il bianco

Rappresenta l'assenza di colore, ma è uno dei preferiti dagli appassionati dello stile pop. Il bianco sta bene su tutto ed è facile da abbinare all'arredamento, se lo scegli per le pareti. In questo caso, puoi unire dei complementi d'arredo colorati o quadri che richiamino le atmosfere anni '60. Usa il legno con parsimonia, poiché non si addice propriamente all'idea di decorazione che stai seguendo.

Sbizzarrisciti con la camera da letto

La camera da letto è un punto molto importante della casa ed è anche particolarmente difficile da arredare. Per puntare tutto sul colore, anche variando la biancheria e i cuscini, che puoi aggiungere con fodere particolari e dettagli geometrici. Prova a definire tutti i particolari della camera, anche dando un tono di colore ai radiatori per farli entrare a far parte dell'arredamento della stanza. Via libera ai colori vitaminici per le pareti, scelti anche tra quelli più sgargianti.

Preferisci linee pulite e geometriche

Gioca sempre sulle applicazioni alle pareti, scegliendo linee pulite e tagli geometrici che sono quelli preferiti da questo stile. Se l'arredamento dev'essere minimal, gli accessori devono invece essere iconici e talvolta bizzarri. Sì ai mobili bassi, come pouf e sedute particolari, mentre divani e poltrone principali possono anche essere classiche.

Sì ai mobili modulari

La scelta dei mobili modulari è quella migliore per dare forma allo spazio in modo ragionato ma anche creativo. Usa contenitori colorati e riempili con oggetti particolari, che richiamino lo stile ma anche che diano un'impronta del tutto personale all'ambiente che hai creato.