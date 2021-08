5 app che devi avere subito se vuoi guardare le tue serie tv preferite sullo smartphone ovunque tu sia.

Da Bridgerton a Stranger Things: sono tante le serie tv che hanno conquistato il nostro cuore e che ci hanno appassionato. Per questo vorremmo poterle vedere ogni volta che abbiamo un minuto libero. Un aiuto arriva dalle app che consentono di guardare contenuti video direttamente sullo smartphone. Ne esistono diverse, tutte molto interessanti, da quelle di Netflix e Amazon Prime Video, che permettono di scoprire come andrà a finire l’ultimo episodio della tua serie preferita, a quelle di Mediaset e Rai con contenuti gratuiti, sino a quelle di Chili per noleggiare quello che ti va. Scopriamo le app per guardare le serie tv preferite sullo smartphone e non perdere nemmeno una puntata.

Netflix

La piattaforma streaming mette a disposizione dei suoi abbonati una app tanto utile quanto semplice da utilizzare. Disponibile sia per Android che iOS, consente di accedere al catalogo di Netflix e guardare direttamente dallo smartphone le serie tv a disposizione. Da La Casa di Carta a The Crown, sino a Stranger Things: hai solo l’imbarazzo della scelta. Se hai scelto un abbonamento Base (costo 7,99 euro al mese) potrai accedere ai contenuti solo con un dispositivo alla volta. Con quello Standard (11,90 euro al mese) avrai a disposizione l’uso di due dispositivi in contemporanea e il Full HD, mentre con il Premium potrai guardare Netflix su quattro dispositivi e in Ultra HD/4K. Il vantaggio dell’app? Consente di utilizzare la funzione download per scaricare i contenuti sullo smartphone e guardarli anche in modalità offline.

Amazon Prime Video

Non solo Netflix, anche Amazon ha ideato un’applicazione per guardare film e serie tv direttamente da smartphone e tablet. Il servizio è disponibile per i clienti che hanno un abbonamento Prime su Amazon oppure al costo di 4,99 euro al mese. Il catalogo è piuttosto vasto, con serie tv cult, come The Boys e grandi novità da non perdere. L’applicazione di Amazon Prime Video si può scaricare sia sui dispositivi Android che iOS, è molto intuitiva e semplice da usare.

RaiPlay e Mediaset Play

RaiPlay è la piattaforma ufficiale della Rai in cui poter vedere in diretta streaming i canali della tv di Stato oppure godersi on demand le serie tv e i film che vengono trasmessi in televisione. L’app d RaiPlay è l’ideale per gli appassionati di fiction che non vogliono perdersi nemmeno una puntata. Si tratta di un servizio gratuito che permette di trovare nel catalogo serie tv originali, sia prodotte dalla Rai che di produzione internazionale. Per la visione non è necessario registrarsi, basta scaricare l’app dall’App Store oppure da Google Play Store. Una volta entrati dal menù si potranno selezionare i contenuti da vedere, catalogandoli in base al genere nella libreria.

Un’alternativa molto valida a RaiPlay è Mediaset Play. Si tratta dell’app della Rete del Biscione per poter vedere in streaming i programmi che vengono trasmessi sulle reti Mediaset oppure on demand. Nel catalogo si possono trovare diverse serie tv e fiction molto interessanti. L’app è gratuita, basta scaricarla da Google Play Store o sull’App Store e installarla. In seguito si dovrà navigare all’interno della sezione “serie tv e fiction”, per cercare gli episodi della serie preferita e guardarli direttamente sullo smartphone.

Chili

Chili è una piattaforma che consente l’acquisto o il noleggio di film e serie tv. Dispone di un vastissimo catalogo con storie e contenuti che hanno ottenuto successo negli ultimi anni. L’app di Chili è disponibile sia per iOS che per Android. Si può accedere alle serie tv anche in modalità offline senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento, ma creando un account apposito per acquistare o noleggiare qualcosa che desideri vedere subito. I prezzi delle serie tv partono da 2,50 euro per una singola puntata e possono arrivare sino a 10 o 20 euro per avere a disposizione tutta la serie. I prezzi inoltre variano a seconda della risoluzione che viene scelta: SD, HD, Full HD o 4K. I contenuti che si acquistano rimangono a disposizione e si possono guardare in qualsiasi momento, mentre quelli noleggiati hanno una scadenza: vanno visualizzati entro 48 ore dalla prima riproduzione e "scadono" dopo 28 giorni.

VVVVID

Oltre alle classiche serie tv, se vuoi provare qualcosa di nuovo puoi puntare su serial e anime giapponesi. Per guardarli gratuitamente scarica VVVVID che dispone di un ampio catalogo sia per adulti che per bambini. Registrandosi è possibile accedere ai contenuti, scegliendo dal menù cosa guardare. I contenuti si possono filtrare in base al genere, dalle commedie all’avventura sino agli horror. Una volta selezionato cosa guardare si può consultare la scheda descrittiva, scegliere se vedere un solo episodio oppure se riprodurre l’intera serie. L’unica differenza con altri servizi streaming? Prima di iniziare la visione ci sarà un messaggio pubblicitario.