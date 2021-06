D ai manga alle saghe Marvel e DC: le app migliori per le amanti dei fumetti.

Supereroi, avventure, misteri o vita vera: i fumetti ci consentono di fare viaggi emozionanti e ricchi di spunti. Sono sempre di più gli appassionati che scelgono di affidarsi alla tecnologia per sfogliare gli ultimi numeri e le storie dei loro eroi preferiti. D’altronde negli ultimi anni sono state ideate numerose applicazioni che migliorano la vita degli amanti dei fumetti. Consentono, ad esempio, di leggere senza limiti i fumetti di casa Marvel o DC, di creare una libreria digitale, di acquistare gli ultimi numeri introvabili o di gestire le immagini.

Marvel Unlimited

Hai una passione per i personaggi della Marvel? Allora questa applicazione è quello che fa per te! Il software, sviluppato proprio dalla Marvel, consente di accedere all’intero catalogo dei fumetti. L’unica pecca sta nel fatto che non è possibile leggere ciò che è stato rilasciato nei sei mesi precedenti, il resto invece è tutto a tua disposizione. Il servizio prevede la sottoscrizione di un abbonamento mensile che permette di leggere i fumetti ogni volta che vuoi. Un’occasione per non perdere le ultime novità, ma soprattutto per accedere anche alla sezione dei fumetti gratuiti, con assaggi e particolarità dal mondo Marvel.

DC Comics

Non solo Marvel, anche DC Comics ha deciso di creare un’applicazione ufficiale. Il servizio è molto simile a quello offerto da Marvel Unlimited, ma dedicato all’universo DC. Viene dunque richiesto di pagare un abbonamento mensile che permette di avere accesso a tutto il materiale DC prodotto negli ultimi ottant’anni. Gli unici fumetti che non si trovano sono quelli pubblicati durante l’ultimo anno, ma basterà attendere un po’ affinché entrino nel database gratuitamente.

ComicRack

ComicRack è una fra le app più amate per leggere i fumetti su Android. Il software, nato come uno strumento per lettura su pc, ha avuto un tale successo che i creatori l’hanno trasformata in un’applicazione mobile. L’applicazione permette di sfogliare i fumetti che già hai e che hai acquistato e collezionato. Si tratta di una sorta di libreria in cui tenere tutto in ordine e avere i fumetti preferiti sempre a portata di mano. Ti consente di gestire file .CBZ e .CBR, due estensioni che sono molto usate nel settore dei fumetti e di leggere ogni volta che ne hai voglia qualche pagina, perdendoti fra eroi e avventure.

Manga Rock

Manga Rock, come si può intuire facilmente dal nome, è un’applicazione creata per gli appassionati di fumetti giapponesi, i mitici manga o i coreani manhwa. Il software ti aiuta a leggere gli albi, scaricarli e scovare nuove serie da seguire. Rende semplicissimo accedere alle traduzioni non ufficiali (fatte dai fan) di testate che sono ancora inedite in italiano o in inglese. La libreria è semplice da gestire, aiuta a restare in contatto con i fan di tutto il mondo e ha una funzione utilissima per leggere i manga anche quando sei offline. Non solo: la visualizzazione si può cambiare, impostando la lettura da destra a sinistra.

CDisplayEx Comic Reader

Se sei a caccia di un lettore di fumetti questo è quello che fa per te. Semplice e facile da utilizzare, è lo strumento giusto per gestire i tuoi file. L’utilizzo è particolarmente intuitivo in più è gratuito, il che non guasta mai. Puoi installare l’applicazione su smartphone o tablet, utilizzando le funzioni di base e acquistando, se necessario, quelle aggiuntive.

Comics by ComiXology

Realizzata ComiXology, questa applicazione permette di accedere al ricchissimo (e ghiotto) catalogo dei fumetti DC e Marvel. Un vero e proprio tesoro per gli appassionati di fumetti. Il catalogo a pagamento conta centinaia di pubblicazioni. Si può scegliere se comprare un singolo fumetto oppure un’intera serie a seconda delle esigenze. Esiste inoltre l’opzione Unlimited in cui si paga una quota mensile per leggere tutto senza limiti. Il punto in più? Le pubblicazioni in inglese, delle vere chicche!

2000 AD

2000 AD è l’editore storico di Judge Dredd, che conta su un pubblico di nicchia e molto appassionat. L'applicazione per smartphone consente di accedere a titoli e riviste, oltre ad abbonarsi a Judge Dredd Magazine e alla selezione settimanale. Si tratta di un software che ha già rubato il cuore dei fan di Judge Dredd, Strontium Dog, Sláine e tanti altri.

ComicScreen

ComicScreen è fra le app più amate dagli appassionati di fumetti. Il motivo? Dà la possibilità di gestire vari formati di file. I fumetti si possono leggere nelle estensioni più diffuse, inoltre l’applicazione consente di gestire scansioni e immagini grazie a una funzione aggiuntiva molto utile e ricercata. Il software non dispone di una propria libreria, ma è l’ideale per creare un catalogo personale, in cui organizzare e collezionare i fumetti digitali in tanti formati differenti.