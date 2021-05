N etflix ha ufficialmente svelato tutto sul finale de La Casa di Carta: sarà diviso in due volumi e promette di fare davvero scintille

«Non è più una rapina, ma una guerra»: è così che lo showrunner de La Casa di Carta, serie tv targata Netflix che ha fatto la storia, ha annunciato la conclusione della saga con un trailer ad alto tasso di adrenalina.

Lo show che ha lasciato milioni di fan con il fiato sospeso arriva con una season finale divisa in due parti, cosa che fa già intendere che ne vedremo delle belle. Ecco tutto ciò che sappiamo finora.

La Casa di Carta 5, il trailer

È alla voce di Tokyo (Ursula Corbero) che vengono affidate le poche parole del trailer: «Nei momenti importanti capiamo che non si può tornare indietro. Che non c'è ritorno».

Parole che assumono un significato da brividi osservando le scene che si susseguono: sparatorie, esplosioni, lacrime. Il team di ladri ribelli che hanno fatto la revoluciòn è in palese difficoltà, ma si muove più determinato che mai a perseguire il suo obiettivo.

La posta in gioco è alta, le perdite in squadra sono già state considerevoli, ma Tokyo, Rio (Miguel Herrán), Denver (Jaime Lorente), Stoccolma (Esther Acebo), Helsinki (Darko Peric), Palermo (Rodrigo De La Serna), Bogotà (Hovik Keuchkerian), Marsiglia (Luka Peros), Manila (Belén Cuesta) e Lisbona, ovvero l'ex poliziotta Raquel Murillo (Itziar Ituño), sono più uniti che mai.

Come abbiamo già accennato, la quinta stagione de La Casa di Carta sarà rilasciata in due volumi: il primo andrà in onda il 3 settembre, il secondo il 3 dicembre.

Si può ipotizzare che i due volumi siano da quattro/cinque episodi ciascuno (in linea con il numero di puntate delle stagioni precedenti) e che il primo volume si concluderà con un colpo di scena mozzafiato.

Un colpo di scena che, sempre ragionando per ipotesi, fungerà da spartiacque: per questa ragione Netflix potrebbe aver deciso di suddividere la quinta stagione in due parti. Ma lo scopriremo solo vivendo.

La Casa di Carta, dove eravamo rimasti?

Per capire cosa dobbiamo aspettarci dalla quinta stagione della Casa di Carta occorre tornare un attimo indietro e ricordarci a che punto eravamo quando abbiamo salutato (temporaneamente) i ladri più ribelli della storia delle serie tv.

Nel corso dell'ultima stagione, mentre la squadra era impegnata all'interno della Banca di Spagna con un colpo ambizioso ideato dal defunto Berlino, il Professore ha svelato le torture che Rio ha subito da parte dei servizi segreti per mano diretta dell'ispettrice Alissa Sierra.

Il Professore scopre anche che la sua Raquel (ora divenuta Lisbona) non è stata uccisa e mette in atto un piano per liberarla. Nel frattempo, però, la situazione, precipita: all'interno della Banca di Spagna Nairobi (Alba Flores), dopo essere guarita a fatica da una brutta ferita, viene uccisa da Gandìa, il capo della sicurezza della Banca di Spagna.

Nella scena finale Il Professore sta per riuscire a liberare Lisbona quando l’ispettrice Alicia Sierra, che era sulle sue tracce, interviene, puntandogli contro una pistola.

La trama della quinta stagione

«Il finale di una storia difficile non può essere semplice», recita la caption con cui Netflix ha accompagnato l'annuncio delle date della quinta stagione de La Casa di Carta su Instagram.

Ciò ci lascia intendere che non ci sarà nulla di lineare e che ne vedremo ufficialmente delle belle. D'altro canto, durante una conferenza stampa, lo showrunner Alex Piña ha detto:

«I protagonisti si muoveranno verso scelte selvagge, irreversibili: non è più una rapina, è una guerra. La quinta è la parte più epica di tutte le parti che abbiamo girato. Ciò che succederà è frutto di riflessioni ad hoc su ogni personaggio: ci siamo chiesti come ognuno di loro poteva essere messo alle strette, specie Il Professore. E lo abbiamo capito».

A muovere i tumulti interni alla Banca di Spagna sarà sicuramente la morte di Nairobi, che ha segnato un drammatico momento di presa di coscienza all'interno della squadra, ora priva di uno dei suoi componenti più importanti.

Riguardo alla trama ufficiale, ciò che si sa è che Il Professore si ritroverà sotto scacco e che probabilmente alcuni flashback spiegheranno ancora meglio il piano finale di Berlino.

Spoiler e spin off

Ci sono due grossi spoiler riguardanti la quinta stagione de La Casa di Carta: in primis, il nome di Alba Flores, ovvero Nairobi, compare nel cast. Ciò significa che pur essendo morta potremmo rivederla in alcuni flashback o, ipotesi più triste, che i suoi compagni la rivedranno morendo, come è capitato alla stessa Nairobi che proprio nel momento della sua fine si è riunita a Berlino e Mosca.

Un altro spoiler riguarda l'ispettrice Sierra. L'attrice Najwa Nimri si è mostrata in abiti da set durante una diretta Instagram, ma era priva del pancione (il suo personaggio è incinta): ciò significa che l'Ispettrice Sierra partorirà.

Infine, pare che anche se non ci sarà nessuna sesta stagione, siano aperte le porte per possibili spin off. In un'intervista a Oprah Magazine, infatti, Alex Piña ha detto di star pensando ad approfondimenti sui singoli personaggi, in quanto creature complesse e stratificate.