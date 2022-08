5 frasi gentili che devi usare sul lavoro per farti ascoltare

S ul lavoro, molto più che in altri ambienti, non sempre alzare la voce è la soluzione; anzi, porsi gentilmente può essere un modo efficace per farsi ascoltare

Non importa in che ambito lavori, spesso noi donne fatichiamo a farci ascoltare in ufficio o sul posto di lavoro. E se alzare la voce ogni tanto è necessario, esistono anche delle frasi gentili da usare per farsi ascoltare.

Ecco una selezione di 5 frasi da provare sul posto di lavoro per tutte quelle volte in cui abbiamo bisogno di porci con garbo e gentilezza, ma anche con fermezza, per farci ascoltare e dire la nostra con professionalità.

Ci tengo molto a sapere la tua opinione e a dirti la mia

Una frase come questa è gentile e ferma al medesimo tempo e mette la tua posizione e quella del collega sullo stesso piano, in termini di importanza e validità.

Quando ti confronti con un collega è molto importante far capire che si è aperti ad ascoltare la sua posizione e iniziare un dialogo, a patto che la cosa sia reciproca.

In questo modo ti dimostri aperta mentalmente ma anche sicura di te anche nei momenti difficili, ferma e decisa a dire la tua, con molta gentilezza e professionalità, senza lasciare spazio a prevaricazioni o fraintendimenti.

Capisco la tua posizione ma vorrei farti notare che...

Quando un collega, o persino il tuo capo, sembrano fissi su una posizione e non vogliono sentire ragioni, il tatto e la diplomazia possono davvero fare la differenza.

In questi casi, meglio mettere subito in chiaro che capisci le loro esigenze e le comprendi al 100% ma magari potrebbe darsi che non hanno fatto caso a un dettaglio che invece è cruciale (e di cui tu sei consapevole).

Iniziare ammorbidendo la situazione è in generale un'ottima strategia, per rendere l'interlocutore più disponibile all'ascolto e partire poi "all'attacco" facendo valere il proprio punto di vista.

Hai fatto un ottimo lavoro quella volta che eravamo sotto stress per il progetto

Ricordare a un collega quella volta in cui il suo contributo è stato cruciale per tutto il team è importante, in particolare se sta attraversando una fase di forte stress o poca autostima.

In generale il rafforzamento positivo degli altri, senza cadere nel banale o nell'adulazione, aiuta a migliorare il rapporto con i colleghi e il mood di tutto il team che lavorerà meglio e con più serenità.

Inoltre spendere qualche parola positiva sul lavoro degli altri, se sincera e onesta, ci farà percepire come persone trasparenti, leali e che non rosicano per il successo degli altri, che sapranno che di noi ci si può sempre fidare, nel bene e nel male.

Anche condividere con gli altri un proprio successo è utile per migliorare il rapporto all'interno del team, a patto di farlo con umiltà e senza esagerare e vantarsi troppo, cosa che porterebbe all'effetto opposto.

So quello che dico perché mi sono trovata più volte in questa situazione

A volte è dura far valere la propria posizione e per questo è importante conoscere delle frasi gentili da usare per farsi ascoltare. In particolare questa è utile per ribadire che la propria competenza è valida e deriva dall'esperienza maturata nel tempo.

L'importante quando si dicono frasi come questa, è avere un tono pacato, gentile ma fermo e sempre molto professionale; qui non si tratta di dire "abbiamo sempre fatto così" o "ho ragione e basta", ma anzi si motiva una posizione proprio in virtù dell'esperienza.

Di fatto è come se si applicasse ai colleghi una "spinta gentile" che fa intuire che si sta agendo in un certo modo per il bene di tutti e non solo per istinto di prevaricazione.

Ti chiedo di ascoltarmi prima di giudicare

Anche in questo caso, questa frase è molto gentile e al contempo ferma ed è molto utile per quando si vuole esporre un progetto che ancora non convince il team, i colleghi o il capo.

Spesso per i motivi più vari, nel mondo del lavoro ci si arrocca su delle posizioni fisse e non si ascoltano gli altri con la mente sufficientemente aperta, con il rischio di perdere l'occasione di migliorare o snellire determinati processi.

Qui ci si sta ponendo nei confronti dell'interlocutore in modo molto educato, grazie alla richiesta iniziale e allo stesso tempo si sta facendo valere la propria posizione.

Sul lavoro, e sopratutto in determinati ambienti, bisogna essere molto caute e al contempo ferme e determinate; certo, per una donna la strada potrebbe essere un po' più in salita ma non bisogna farsi scoraggiare.

Farsi valere con garbo e fermezza è possibile, soprattutto con queste frasi gentili da usare per farsi ascoltare in ogni contesto lavorativo, e porsi nel modo giusto potrebbe anche aiutare ad ottenere quella promozione che meriti da tempo.