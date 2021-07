A Perfect Fit: fashion e amore nella nuova comedy sentimentale di Netflix

I l 14 luglio 2021 su Netflix è uscito A Perfect Fit, il nuovo film sentimentale made in Indonesia che sta facendo impazzire il mondo. Ecco di cosa parla e perché non possiamo perdercelo

A Perfect Fit è la commedia romantica indonesiana che stavi aspettando. Moda, colpi di scena, battute esilaranti e amori che nascono e finiscono con un semplice sguardo.

Il film è una fresca novità dell’estate 2021, disponibile sul catalogo streaming Netflix a partire dal 14 luglio. Ecco perché non puoi proprio perdertelo

Il primo film originale Netflix Indonesia

Negli ultimi anni, Netflix sta potenziando il suo catalogo con l’obiettivo di mostrare diversità al pubblico occidentale. A Perfect Fit è la prima produzione originale Netflix Indonesia insieme a Starvision, ed è una commedia romantica diretta da Hadrah Daeng Ratu, scritta da Garin Nugroho.

La pellicola ha debuttato in tutto il mondo il 14 luglio 2021 ed è pronta a rapirci il cuore con un modo di vivere l’amore un po’ nuovo, e dunque elettrizzante.

A Perfect Fit: la trama (senza spoiler!)

Saski è una ragazza coraggiosa che di professione fa la fashion blogger. Mentre attraversa le strade di Bali alla ricerca della calzatura perfetta per il suo nuovo outfit da mostrare ai fan, si imbatte in Rio. Rio è un calzolaio che ama il suo lavoro ed è pieno di talento. La loro discussione, inizialmente professionale e appassionata, si trasforma subito in qualcos’altro. Rio vede il mondo come Saski non l’aveva mai visto, e in qualche modo questa nuova versione di ciò che le sta intorno la fa innamorare.

Ed è proprio l’amore a mettersi in mezzo. Saski dovrebbe essere fidanzata, ma è proprio l’incontro con Rio a rimettere in discussione tutto. La commedia affronta il tema culturale del matrimonio combinato, delle scelte che non si possono cambiare, e di quanto l’amore, spinto oltre ogni altro desiderio, ci imponga di lottare contro qualcosa che è già deciso.

A impreziosire questa deliziosa commedia romantica c’è il tema della moda, tanto amato dalla protagonista Saski quanto da Rio, il quale confeziona scarpe straordinarie.

Un incontro casuale che cambia la vita? Rio sarà davvero l’uomo capace di far cambiare rotta a Saski? O forse è Saski che deve decidere per sé ciò che è meglio?

La relazione tossica in cui vive Saski, con un futuro marito che la controlla e la vessa, è il giro di boa della sua vita. Attraverso Rio, la ragazza dovrà affrontare un processo di guarigione interiore per imparare a vivere all’altezza della fantastica donna che è.

Tradizione balinese e amori impossibili? A Perfect Fit

Amore e tradizioni, a Bali, non sempre vanno nella stessa direzione. Alla base della cultura moderna balinese, e convenzionalmente, c’è l’amore che spinge a cambiare, che trasforma. Che si porta via tutto come un tornado, e ci fa percorrere strade impensabili.

Dall’altra parte c’è la tradizione. Ciò che la gente si aspetta da te e, ancora più importante, ciò che la tua famiglia vuole per te. Decisioni prese, tradizioni antiche, musica, profezie, destino.

A Perfect Fit è una sfiziosa combinazione di due mondi che convivono liberamente nella Bali del 2021, tra moda e antico, tra amore e destino. Sebbene Saski e Rio vivano un’intesa straordinaria, infatti, Deni è la presenza di cui non ci si può liberare facilmente.

Il fidanzato di Saski è un ragazzo ricco e capriccioso, rampollo di una potente famiglia che, grazie al suo denaro, sta aiutando la madre ammalata di Saski. In cambio, lei dovrà sposare il figlio. Anche Rio è intrappolato in una relazione decisa da sua madre, e dovrà sposare una donna di nome Tiara per cui non prova lo stesso che per Saski.

Trascorrere tempo insieme, per Rio e Saski, diventa un modo per imparare a conoscere loro stessi e aprire gli occhi, per la prima volta, su ciò che vogliono davvero. Conoscendo l’importanza delle tradizioni, Saski e Rio mettono in discussione la loro vita in un percorso magnifico e commovente, pronto a farci provare quel brivido a cui è impossibile resistere.

A Perfect Fit: le tradizioni non sono una gabbia

A Perfect Fit non è solo una storia d’amore, ma anche una profonda esplorazione di quanto le famiglie siano in realtà invischiate nelle relazioni dei figli, in Indonesia. Differenze culturali generazionali che lasciano spazio a dubbi a cui difficilmente vi è una risposta facile.

Inseguire l’amore o dare ascolto ai propri genitori? In Indonesia questo tema è ancora molto caldo, e la pellicola disponibile su Netflix esplora le tematiche annesse in maniera assolutamente magistrale, nella speranza di far conoscere al mondo questo dilemma.

L’uso sapiente di costumi tradizionali e abiti moderni, rituali religiosi e credenze si mescola in maniera favolosa alla storia d’amore che farà impazzire la tua estate. E poi, chissà che non ti venga voglia di prenotare un bel viaggio a Bali per le tue prossime vacanze?