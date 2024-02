Costumi di Carnevale di coppia: ecco qualche idea!

V olete qualche idea per un costume da Carnevale originale da dividere con il vostro lui? Ecco delle ispirazioni niente male!

Tu e il tuo partner dovete andare ad una festa di Carnevale? Provate un costume di coppia! Carnevale potrebbe essere un’ottima occasione per passare una serata diversa e originale con la propria metà, sfoggiando uno di quei costumi di coppia che sembrano pensati apposta per i fidanzati. Naturalmente il costume di Carnevale di coppia non è necessariamente sinonimo di romanticismo, ma può essere anche un costume da realizzare in compagnia di un’amica o di un amico per divertirsi. Le ispirazioni per il costume di Carnevale di coppia non mancano di certo, vi basterà fermarvi un attimo a riflettere sulle coppie famose e farne una breve lista per rendervene conto. Se ne trovano a bizzeffe nei negozi, ma se volete qualcosa di più particolare potete anche realizzarli da soli, basta un po’ di manualità con la stoffa e la macchina da cucito e tanta fantasia.

Personaggi vip, personaggi storici, protagonisti di film, ma anche delle nuove serie tv: queste coppie si prestano tutte ad essere trasformate in costume di Carnevale. Scegliere fra i numerosi costumi di Carnevale può essere difficile proprio perché c’è tanta scelta. Quest’anno però le idee per il costume di Carnevale le selezioneremo in anticipo, così da non farci cogliere impreparati. Già: che sia il marito, il compagno o semplicemente un amico, quest’anno la complicità è doppia per quello che riguarda il costume fai da te e non. Se non vogliamo fare acquisti, possiamo sempre considerare l’idea di affittare i nostri costumi.

I costumi di Carnevale di coppia possono anche essere realizzati con il fai da te, si tratti di costumi che hanno il grande vantaggio di esser davvero molto economici. Molto semplici sono i costumi da ape e fiore, ma anche da Superman e Wonder Woman, per il quale il mantello e il simbolo sono tutti. Altri costumi di Carnevale di coppia fai da te irresistibili sono quelli da angelo e diavolo, Adamo e Eva, Sole e Luna. I costumi di Carnevale di coppia sono molto divertenti se si realizzano con il fai da te, basta riciclare dei vecchi abiti che abbiamo in casa, anche eventualmente ritagliandoli ed utilizzandone solo delle parti. Non è necessario saper cucire per realizzare un costume di Carnevale di coppia con il fai da te, è sufficiente poter incollare, attaccare con le graffette o eventualmente aiutarsi con dello spago. Il costume di Carnevale da zombie può essere un ottimo spunto anche per un travestimento di coppia.

Costumi di Carnevale di coppia: i classici

Se non avete tempo per trovare idee originali, ecco qualche semplice idea di costumi di coppia classici.

Braccio di Ferro e Olivia

Un must, la coppia più evergreen di sempre. Troverete sicuramente questi costumi in qualunque negozio ben fornito di abiti da Carnevale.

Adamo ed Eva

Anche qui potreste andare a libera interpretazione, presentandovi solo con qualche fogliolina là dove non batte il sole, una mela e un serpente, ma ce ne sono anche già pronti nei negozi.

Danny e Sandy

I protagonisti di Grease sono un’idea davvero carina di travestimento e soprattutto molto semplice da realizzare. Per lui saranno sufficienti t-shirt bianca, jeans e giubbotto di pelle, per te una gonna a ruota anni ’50 e fiocchi tra i capelli.

Alice e il Cappellaio matto

Un costume che si trova facilmente e di grande effetto!

Biancaneve e il Cacciatore

Un altro must per i costumi di coppia rubati alla Disney. Spulciate in un po’ di negozi e lo troverete sicuramente!

Batman e Catwoman

Sexy, neri e attillati. Attenzione perché il vostro uomo potrebbe essere molto geloso!

Tom e Jerry

Un po’ ingombrante ma tutto sommato un’idea molto dolce!

Costumi di Carnevale di coppia: le novità

Chiara Ferragni e Fedez

Meghan Markle e il Principe Harry

Donald e Melania Trump

Wonder Woman e Batman

Kylo Ren e Rei

Borg e McEnroe

Cappuccetto rosso e il lupo

Questi sono solo alcuni suggerimenti per i vostri costumi di coppia per Carnevale, scelti fra i costumi ispirati a personaggi famosi degli ultimi anni e fra i protagonisti dei film più conosciuti e amati della stagione. Alcuni di questi costumi di Carnevale possono essere interpretati aggiungendo un tocco comico, quasi caricaturale, altri invece si prestano per un travestimento più serio. Ad esempio se con un amico volete mascherarvi da Borg e McEnroe, protagonisti del film omonimo, sarà bene che curiate il costume nei dettagli perché altrimenti nessuno vi riconoscerà. Per quanto riguarda invece un costume come quello ispirato a Melania e Donald Trump la via della satira è facilmente percorribile, basti pensare al parrucchino che dovreste molto probabilmente indossare per incarnare il Presidente degli Stati Uniti alla festa di Carnevale!

Costume di Carnevale di coppia: idee originali

Se amate sbizzarrirvi e dare sfogo alla vostra fantasia, ecco alcuni costumi di coppia super originali!

Costumi da Big Eyes

Occhi grandi che leggono nell’anima. Un capolavoro. Travestirsi dai personaggi di Tim Burton è semplice: capelli biondi ossigenati e vestitino anni 50 per Margaret e camicia chiara, capello corto per Walter Keane. Ovviamente, il segreto per questo costume ispirato al film sta nel trucco degli occhi che devono essere grandi come i quelli dei dipinti della pittrice. Per completare il tutto, pennelli in tasca con qualche tubetto di colore per lei. Sarete formidabili.

Costume di Carnevale di coppia da Minions

Un capolavoro di simpatia! Beh, diciamo che non sono il massimo dell’essere sexy ma.. come potevamo non proporvi il costume di gruppo da Minion? Gialli, buffi e scatenatissimi senza dubbio non passerete inosservati. Dov’è la coppia? Beh, se ci facciamo caso nei film c’è sempre un minion che adora vestirsi da donna con simpatici vestitini da colf o a gonna lunga e treccine gialle! Se poi invece preferite puntare su “capoo” e Minion, allora l’ideale è scegliere uno dei tre buffi gialli protagonisti accanto a Scarlett (ed è anche un perfetto costume di carnevale di coppia). Lei si che è un cattivo da urlo!

Costume di Carnevale di coppia da Meredith e Derek

Eccoci a dei costumi di Carnevale rubati alla serie tv medical più seguita in tutto il globo… chi non vorrebbe essere nei panni di Meredith con il suo Derek, affascinanti, talentuosi e sempre perfetti in ogni situazione? Ecco, questa può essere un’idea per chi vuol essere cool con un tocco in più! Il costume è ovviamente quella del chirurgo, con tanto di parrucche per rievocare esteticamente i personaggi, qualcosa per questo costume di Carnevale si trova anche fra i vestiti normali.

Costume di Carnevale di coppia da Morticia e Gomez Addams

Li guardavamo da bambini, ce li hanno riproposti in film e rivisitazioni anno dopo anno, per mantenere vivo il mito di questa strana e pazza famiglia. Lei amante delle rose decapitate, lui delle ghigliottine. Vestirvi come la strana coppia sarà uno scherzo da ragazzi: baffetti, completo scuro gessato per lui con tanto di cravatta e sigaro, abito nero lungo e aderente con spacco alto e strascico, capelli lisci e corvini per lei fino al fondo schiena, con camminata strisciante. Sarete formidabili!

Costume di Carnevale di coppia da Bonnie e Clyde

Un classico, da anni. Basterà in questo caso un bel completo elegante per lui con tanto di cappello da gangster e per lei capelli liscissimi, gonna al ginocchio con golfino e basco per riprodurre l’idea dei due fuorilegge. Completando poi con qualche pistola finta, sarete al top!

Costume di Carnevale di coppia da Geralt e Yennefer

Una delle novità del 2020 è stato The Witcher, serie Netflix che ha raggiunto in pochissimo tempo un grande successo. Per calarti nei panni dello strigo Geralt hai bisogno di una parrucca lunga bianca, una camicia nera, un pantalone nero, stivali, un medaglione e due spade finte, facilmente reperibili nei negozi che vendono giocattoli. Per incarnare Yennefer, invece, vi basterà un lungo vestito nero o grigio e una parrucca nera ondulata. Ricordate di realizzare un make up occhi scuro e di comprare, se ci riuscite, delle lentine viola.

I film e gli anni passati sono ottime ispirazioni per Carnevale. Gli anni Settanta non sono mai veramente passati di moda e film come American Hustle, cui uno dei valori è la minuziosa cura che il costumista Michael Wilkinson ha prestato nel ricreare i look dei protagonisti, non fanno che rafforzare il nostro amore per i 70’s, soprattutto a Carnevale. Se anche voi sentite la nostalgia dei bei tempi andati, che ne dite di prendere spunto proprio dal film e di realizzare un costume di Carnevale di coppia in modo davvero originale?

Costume ispirato al film American Hustle

La pellicola è ambientata negli anni Settanta, in un periodo florido in cui la moda e regalava glamour e fascino. La trama? Siamo nel 1978, nel New Jersey. Irving (Christian Bale) e Sidney (Amy Adams) sono due piccoli truffatori che cercano di (ri)farsi una vita. Informatori di un agente Fbi (Bradley Cooper), si arricchiscono svelando un caso di corruzione che coinvolge una serie di politici. La storia è vera: ritrae lo scandalo Abscam. L’ideale sarebbe travestirsi in coppia e portare in scena i due protagonisti truffatori. Veniamo ai particolari… ecco come ricreare il costume di Irving, il ladro romantico interpretato da Christian Bale.

Materiale necessario per ricreare Irving

giacca slim;

camicia con super collettone;

pantaloni a zampa;

mocassini con il tacco;

occhiali oversize.

Istruzioni

Irving Rosenfeld ama velluti e fantasie. Quindi, sbizzarritevi con la seta degli ascot, portati sempre con la camicia aperta. Usate giacche sgargianti per il costume e indossate degli enormi occhiali gialli. Sì, anche al velluto. E ricordatevi un elemento fondamentale: ha la pancia e il riporto. Acquistate una parrucca con riporto on-line. Ce ne sono a bizzeffe! E per ricreare l’effetto “pancetta”, usate un cuscino piccolo e morbido sotto la camicia.

Materiale necessario per Sidney

Ma veniamo al pezzo forte: Sidney! Sullo sfondo glam della New York della fine degli anni Settanta, tra scandali, mafia e politica, gli abiti scelti per Amy Adams spiccano per l’eleganza sofisticata da dark lady.

wrap dress in maglina di jersey di Diane Von Furstenberg;

in maglina di jersey di Diane Von Furstenberg; in alternativa un abito dalle linee fluide in perfetto stile Halston;

in perfetto stile Halston; una borsa Lady Lock in pitone e manico in bambù;

e manico in bambù; accessori dorati di Gucci col simbolo del morsetto (collane, orecchini e bracciali, oltre ad un paio di loafers con la zeppa);

col simbolo del morsetto (collane, orecchini e bracciali, oltre ad un paio di loafers con la zeppa); occhiali oversize di Christian Dior ;

; sandali da discoteca di Charles Jourdan;

di Charles Jourdan; cappello bianco.

Istruzioni

Ovviamente queste sono delle semplici indicazioni, basterà trovare delle imitazioni a costo zero, ma rendono perfettamente l’idea del look della protagonista che cattura lo sguardo degli spettatori grazie alle sue profonde scollature. Per ricreare il suo stile, usate un wrap dress in macramè, modello longuette, e allacciatelo in vita, e ricordatevi di indossarlo rigorosamente senza lingerie e di entrare nella parte con una falcata da vera femme fatale: sicura e leggera.

Quanto ai capelli, la chioma deve essere assolutamente morbida e riccia. Il volume e le onde sono fondamentali per richiamare lo spirito degli anni Settanta. I bigodini saranno i vostri migliori amici: utilizzate quelli grandi e spessi, per ottenere l’effetto “a onda”. Per fissare l’acconciatura, infine, spruzzatevi sui capelli un po’ di lacca. Quanto al make-up, le labbra devono essere scarlatte, lo smalto deve essere in tinta, usate l’eyeliner e un mascara incurvante e per ottenere uno sguardo più intenso, anche delle ciglia finte. Ricordate, le unghie sono sempre laccate alla perfezione. Un cappello bianco a tesa larga e occhiali da sole tondi e oversize completeranno il vostro outfit. E sotto la scollatura vertiginosa a V, indossate una collana in oro giallo. Il risultato? Avrete gli occhi sempre puntati addosso! “L’apparenza inganna”, non a caso, è il sottotitolo del film!

Costumi di Carnevale di coppia per bambini

Super Pigiamini

Peter pan e Campanellino

Little John e Robin Hood

Titti e Silvestro

Christopher Robin e Winnie the Poo

Puffetta e Quattrocchi

Harry Potter e Hermione

Anna e Elsa di Frozen

Una coppia di fratellini, ma anche semplicemente una coppia di buoni amici può desiderare di condividere un costume di coppia per Carnevale. Si può prendere spunto dai cartoni animati Disney, puntando ad esempio sul famosissimo Frozen, oppure dai film per ragazzi, rispolverando un costume di coppia ispirato a Harry Potter. Proprio quest’anno è uscito il film sul creatore di Winnie The Poo, perché non regalarsi allora un costume di Carnevale da Christopher Robin? Grandi classici del costume di coppia da bambini sono anche Peter Pan e Campanellino, Robin Hood e Little Johns. Si tratta di costumi di Carnevale molto semplici da realizzare, anche con l’aiuto del fai da te e non necessariamente acquistando la maschera.