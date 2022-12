Abiti per le feste: è il momento di copiare le star

L a fine del 2022 e l'inizio del 2023 si affrontano a suon di paillettes dorate, pizzi, velluti e rasi impreziositi da strass scintillanti, tanto tulle, tessuti metallici, dettagli piumati, spacchi e scollature vertiginose

I vestiti più indicati per le feste? Dorati, verdi, rossi oppure bianchi come la neve. Meglio se impreziositi da un tripudio di paillettes, pizzi piume, fiocchi, perle, tessuti preziosi o ruches. Magari con spacchi vertiginosi e scollature profonde: tra il Natale e il Capodanno bisogna osare con creazioni mini o lunghe fino ai piedi. Per garantire la giusta dose di glamour e sex appeal.

Ecco la selezione Holiday scelta per voi…dalle celebrity!

Oro per sentirsi un po' dive

Di classe, elegante ed estremamente raffinato anche se spesso considerato "eccentrico": stiamo ovviamente parlando dell’oro, che quest’anno vede il suo trionfo, non solo per quanto riguarda accessori e gioielli, ma anche per gli abiti. Soprattutto durante le feste.

D’altronde che questa tonalità fosse un tocco fashion essenziale ce lo avevano già insegnato delle grandi dive come la splendida Greta Garbo, bellissima Mata Hari nel suo vestito laminato oro, oppure Katherine Hepburn in Susanna. Esempi della storia del cinema indimenticabili.

Lunghi, corti, longuette, aderenti o vaporosi, i vestiti oro sono perfetti per festeggiare la fine del 2022 e l'inizio del 2023: una femminilità fatta di pezzi preziosi e luminosi da portare non solo sera. L'oro, infatti, sdrammatizzato nel modo corretto, può risultare la scelta ideale per moltissime occasioni. Che ne pensate di una giacca in paillettes dorate abbinata a un paio di boyfriend jeans? O un tailleur nero con accessori dorati? E una gonna in lurex da portare con un pull XL?

Il verde è il colore dell'anno

Il verde trasmette fiducia e sicurezza ed è uno dei colori simbolo del Natale, proprio perché ricorda l'Abete. In tutte le sue nuance, dal prato, all'oliva al bosco, il verde ha molti effetti positivi: mette buonumore, ci spinge ad amarci e richiama protezione e generosità. Inoltre, è noto per i suoi effetti cromoterapici di rilassamento e armonia. Quest'anno è uno dei colori di punta. E si abbina perfettamente con molti colori, come ad esempio il rosso o il bianco, ma anche il rosa cipria e l'oro. Ma attenzione: l'opzione total color funziona solo se in una tonalità che dona a carnagione e colore di capelli.

Total white ed è subito festa

Il bianco è l’unico colore che sta bene veramente a tutte: è una delle tonalità più chic della moda. E allora perché non approfittare dell'eleganza estrema che il total white regala al Natale? Dona luminosità e garantisce uno stile unico. Partite da dettagli candidi come una sciarpa, un maglione in cachemire a collo alto, un blazer oppure un cappotto, per iniziare. Poi potente osare con un paio di pantaloni a palazzo glamour e ad effetto-wow. Infine, quando avrete preso confidenza con questa nota di colore brillante, potrete puntare su un tailleur super femminile e un total-white-look.

Un tocco di rosso

Il rosso è probabilmente il primo colore che si associa al Natale (sarà per il colore del vestito di Babbo Natale?) e alle feste. Inoltre, nella tradizione, indica regalità e sovranità: pensate alla presenza di questa tinta nei mantelli, nei tappeti e nelle sedute dei troni. E a tutte le volte che la principessa del Galles, Kate Middleton, lo ha indossato per eventi natalizi.

Il rosso è il colore che viene associato ad energia e vitalità. Per questo è il colore ideale da indossare se si desidera trasmettere sicurezza. Ma è anche la nuance che si associa ad amore, stabilità, protezione e famiglia. E se nella quotidianità, solitamente, si consiglia di riservare questo colore solamente ad alcuni dettagli , durante le feste natalizie è perfetto il total red.

