C he sia un vestito con le paillettes per una vera party girl o un pigiama colorato ecco tutto quello che non potrà mancare per il giorno più magico dell’anno

Pronta a ricevere in dono un sorriso dalle atmosfere più magiche dell’anno? Scopri come vestirsi a Natale 2023 per festeggiare in famiglia. E anche se sarete in pochi, perché non sfoggiare un look a prova di “Christmas day”…Anche a casa. In questo clima dovrai certamente sentirti a tuo agio. Senza dimenticare quanto sia unica, speciale e stilosa perché ricorda che ci vestiamo prima per noi stesse e che vestirsi bene anche in casa fa stare meglio.

Da dove incominciare? Prima di tutto segna nella tua wishlist cosa non può mancare per rendere speciale il tuo look. Se sei una vera party girl, dovrai indossare i capi e gli accessori che ti facciano sentire come una regina di stile. D’altra parte non è detto che tu abbia voglia di sfoggiare per forza un outfit elegante… In fondo ti andrebbe bene anche restare in pigiama per tutta la giornata, tra film da guardare (o riguardare per la millesima volta!) e una tazza di caffè. Per questo motivo non esiste un outfit perfetto per l’occasione, ma tutto dipende da come reagirai a questo giorno.

Cosa scegliere dunque? Dai un tocco di luce con un abito o un accessorio sparkling, ad esempio un paio di stivaletti con i glitter. L’alternativa comfy? Un maglione con la stampa natalizia o, come già detto, un pigiama con una stampa dei personaggi Disney (un classico!).

Come vestirsi a Natale: chic con un abito in maglia

L’eleganza si unisce alla praticità con un mini abito dalla linea morbida. Ad esempio uno monocolore sul blu (sta bene un po’ a tutte!). Certo, quest’anno non sarà possibile festeggiare al ristorante ma non per questo dovrai per forza rinunciare al tuo outfit “très chic”. Anche a casa. Punta su un dress code elegante ma non troppo. Come l’abito in maglia a collo alto che ha sfoggiato Emma Brooks alle sfilate di Parigi: chic, ma non impegnativo.

Emma Brooks – Getty Images

Jeans addicted? Aggiungi una blusa elegante

Quest’anno non ce la fai proprio a immaginarti con un abito elegante…Attenzione, però, perché potrai essere allo stesso modo di tendenza anche con i tuoi amatissimi jeans. Perché no! In fondo ce ne sono per tutti i gusti, dai più semplici ai particolari magari decorati con borchie e strass. In questo caso potrai elevare il tuo look comfy aggiungendo una blusa dalla linea elegante, con rouches o fiocchi qua e là. Come completare il tuo outfit? Con un paio di sneakers particolari, ad esempio con i glitter, fiocchi o piccole borchiette.

Getty

Come vestirsi per la cena di Natale: sparkling con le paillettes

Natale non è davvero Natale senza glitter, lustrini e brillantini…Proprio così. Fai un twist nell’eleganza finanche indossando un outfit comodo per festeggiare in casa. Dona quindi alla tua mise, anche la più semplice, un tocco in più di originalità…Con gli accessori che eleveranno subito il tuo stile. Un cerchietto con le pietre puoi aggiungerlo ovunque, dal look comfy (con pantaloni o jeans + maglione natalizio ad esempio) a un mini abito a una gonna. E a proposito di gonna via libera a quelli scintillanti, per brillare come non mai nella tua home sweet home. Indossalo ad esempio con una felpa per sdrammatizzare.

Roopal Patel- Getty Images

Che colore si indossa a Natale? Il rosso è un classico

Allo stesso modo nella tua mise tutta natalizia non possono mai mancare vestiti e accessori rossi. In fondo è il colore per eccellenza di questo periodo così magico e in più contribuisce a darti il buonumore, per effetto della cromoterapia. Il rosso, infatti, è energia pura…Via libera quindi alle gonne con paillettes o a quelle con la stampa tartan a quadretti che abbinerai a un pullover bianco. Quest’anno il rosso sin intensifica e arriva a toccare punte più scure come il burgundy, come in questo bellissimo abito in seta indossato da Tamu McPherson . Per un Natale chic anche a casa!

Tamu McPherson – Getty Images

E adesso che sai come vestirsi a Natale 2023, mettiti comoda, sfoglia la gallery che abbiamo preparato per te e inizia a mettere da parte il tuo outfit!