Acqua di mare sì, acqua di mare no: quando aiuta e quando, invece, va subito risciacquata

A cqua di mare? Certo che sì basta farsi une bella doccia subito dopo. Ecco i benefici di questo alleato naturale di benessere e quando prestare attenzione

Come per ogni cosa, anche l’acqua di mare che tanto amiamo, può fare bene o meno bene. Tutto dipende, al di là del classico bagno anti calura, dal motivo per cui ci si immerge. E da ciò che si spera possa accade grazie ai magici potere dell’acqua salata dei nostri meravigliosi mari.

Perché sì, se da un lato il sale sulla pelle può dar fastidio una volta usciti dall’acqua, è anche vero che proprio questa può avere effetti benefici sulla cute e non solo. Effetti che è bene conoscere tanto quanto i motivi per cui, in certi casi, è meglio farsi una bella doccia il prima possibile una volta finito il proprio bagno rilassante nel mare in cui si è scelto di trascorrere le vacanze. Ecco, allora, quando l’acqua di mare può far bene e quando, invece, è meglio eliminarla in fretta dal corpo.

L’acqua di mare, perché si

Partiamo pure col dire che, al di là delle frescura, del colore più o meno cristallino e della piacevolezza del contatto con la pelle, l’acqua del mare nasconde in sé tantissime proprietà. Che la rendono un vero alleato del nostro benessere. Tra queste, per esempio, è noto che l’acqua di mare possieda tantissime sostanze ad azione antisettica, antibatterica e antifungina, che vanno a proteggere la cute da possibili attacchi esterni, fino anche a mitigarne la presenza in corso.

Nello specifico, queste sostanze “buone” sono minerali e oligoelementi tra cui:

magnesio;

cloro;

calcio;

bromo;

iodio.

Che vengono assorbiti dalla cute, nutrendola e, grazie al suo potere disinfettante, alleviandone eventuali problemi come acne, brufoli, punti neri, fino anche ai funghi, ecc. Come dire, una vera acqua di bellezza.

Perfetta per chi ha la pelle grassa, poiché aiuta a eliminare le impurità, ma anche per chi ha la pelle secca, poiché in grado di idratarla. Ma non solo.

Un massaggio naturale

Altri benefici attribuibili all’acqua di mare, sono senza dubbio quelli svolti dalla sua azione meccanica sul corpo. Come una sorta di massaggio (soprattutto a livello delle gambe) che va a:

riattivare la circolazione sanguigna ;

; drenare i liquidi in eccesso (favorendo l’eliminazione della ritenzione idrica e della cellulite);

tonificare la parte soprattutto a livello muscolare.

Ma che aiuta anche a:

migliorare il funzionamento del metabolismo ;

; stimolare il sistema ormonale;

alleviare eventuali problemi respiratori (come asma, allergie, ecc.);

eliminare le tossine dal corpo;

dal corpo; ridurre lo stress;

alleviare i dolori

ecc.

Infine, cosa che in molti non sanno, l’acqua di mare può essere un vero alleato di benessere per le persone più anziane, poiché risulta essere un rimedio naturale e un aiuto per combattere i danni creati dall’osteoporosi, rinforzando le ossa e il loro funzionamento. Ovviamente a patto che una volta usciti dall’acqua venga fatta subito una bella doccia.

Quando fare subito la doccia e perché

La pelle degli anziani, infatti, così come quella dei bambini, risulta essere più delicata rispetto alle altri fasi della vita. Se il sale contenuto nell’acqua marina non viene eliminato velocemente dalla cute, seccandosi, quello che accade è un potenziamento degli effetti nocivi dei raggi solari sulla pelle. E quindi una maggior facilità che si creino scottature, eritemi, macchie solari, ecc.

Per tutti gli altri, invece, a patto che non si abbia una pelle troppo delicata o secca o problemi cutanei, è possibile aspettare qualche momento in più, lasciando penetrare bene i vari principi dell’acqua di mare sulla pelle. Ma senza indugiare troppo. L’acqua di mare, infatti, fa bene finché non si secca sulla cute. Quindi meglio lavarla via prima che questo avvenga.

Acqua di mare VS capelli

Un capitolo a parte, poi, va aperto per parlare degli effetti dell’acqua di mare sui capelli. Bene, in questo caso non c’è questione di età che tenga. Il sale marino non fa bene alla chioma poiché tende a renderla secca e stopposa.

Non tanto quando siete immerse nel vostro tanto desiderato bagno (momento in cui l’acqua di mare va a purificare il vostro cuoio capelluto) ma, anche in questo caso, quando questa si asciuga. Lasciando piccoli cristalli di sale sulla cute e sui capelli stessi che vanno a rompere le cellule di cheratina presenti in essi, danneggiandoli. Ecco perché, una volta concluso il vostro bagno, è bene farsi subito una bella doccia e risciacquare adeguatamente la chioma in modo accurato.

Eliminando ogni traccia di sale. E garantendovi solo i benefici di questo miracoloso alleato di bellezza e salute 100% naturale e sempre a disposizione.