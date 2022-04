Da JLo a Liz Taylor gli anelli di fidanzamento più costosi

N on è solo una questione di grandezza ma soprattutto di purezza e taglio. Negli anni abbiamo visto storie d'amore nascere e finire ma gli anelli di fidanzamento restano. Al dito o in cassaforte

Il diamante verde di JLo

Da quando due settimane fa Jennifer Lopez ha ricevuto la proposta di nozze da Ben Affleck, non si parla d'altro che del suo anello. Sì, perché non si tratta di un diamante qualsiasi: per la seconda chance che la vita ha regalato alla coppia, l'attore ha scelto un raro ed enorme diamante verde che la star ha mostrato, fra le lacrime, in un video condiviso nella sua newsletter "On the JLo".

A prima vista, l’anello di fidanzamento, sembrava uno smeraldo. Invece Ben Affleck ha scelto una pietra decisamente più preziosa. E del valore (stimato, ovviamente) di 10 milioni di dollari. La pietra che porta all'anulare JLo è infatti un diamante verde da 8,5 carati. E la scelta del colore non è certo un caso: «Forse potete ricordare un certo vestito verde. Mi sona reso conto che ci sono molti momenti nella mia vita in cui sono successe cose incredibili quando indossavo il verde».

Gli anelli di fidanzamento delle star: le foto

Ipa 1 di 11 - Questo è l'anello dei sogni: acquistato da Richard Burton come diamante puro è stato poi fatto incastonare dalla stessa Liz Taylor. Il "fidanzamento" ha il valore di 8.8 milioni di dollari ed è uno dei gioielli più iconici di sempre. Ipa 2 di 11 - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha badato a spese negli anni Novanta per l'anello di fidanzamento regalato all'allora fidanzata Melania. Il gioiello Graff infatti è stato "valutato" 5 milioni di dollari. Ipa 3 di 11 - Uno degli anelli più ammirati di sempre è l'anello di fidanzamento donato a Lady Diana dal principe Carlo nel 1981, e passato poi a Kate Middleton in occasione del fidanzamento con il principe William. Una straordinaria creazione di alta gioielleria per la Royal Family del valore di 450 mila sterline. Ipa 4 di 11 - Indimenticabile l'anello di diamanti che Brad Pitt disegnò personalmente e fece realizzare da Damiani per donare ad Angelina Jolie in occasione del loro fidanzamento. Il gioiello è stato valutato un milione di dollari. Si dice che la Jolie dopo il difficile divorzio lo voglia vendere... Ipa 5 di 11 - In occasione delle nozze con Katie Holmes nel 2006 l'affascinante interprete di Top Gun, Tom Cruise ha acquistato un anello di diamanti memorabile: un gioiello dal valore stimato di un milione e mezzo di dollari. Ipa 6 di 11 - La storica coppia Zeta-Jones Douglas è sposata dal 2000 e fidanzata dal 1998: per sugellare il patto d'amore, Michael Douglas le ha donato un anello di fidanzamento da un milione di dollari. Ipa 7 di 11 - Una delle coppie più ammirate di Hollywood è quella formata da Blake Lively e Ryan Reynolds: lui le ha regalato un anello di fidanzamento firmato Lorraine Schwartz del valore stimato di 2.5 milioni di dollari. Ipa 8 di 11 Ipa 9 di 11 - Nonostante il matrimonio sia finito per Jennifer Aniston e Justin Theroux è impossibile non ricordare l'anello di fidanzamento dal valore di un milione di dollari che l'attrice ha ricevuto in dono. Ipa 10 di 11 - Quando si è inginocchiato di fronte ad Amal Alamouddin, George Clooney ha scelto un anello di diamanti e platino davvero speciale dal costo di 750.000 dollari. Ipa 11 di 11 - Ed ecco il prezioso diamante verde che Ben Affleck ha regalato a JLo per il secondo fidanzamento. La scelta del colore non è casuale. Affleck, infatti, ha scelto il colore preferito di Jennifer Lopez. Il verde, appunto. «Dico sempre che il verde è il mio colore fortunato», ha raccontato sui social.

Fidanzamenti preziosi

Ci sono celebrity che puntano tutto su damanti colorati e grandi come caramelle: maestosi catalizzatori degli sguardi anche de più discreti perché diventa impossible non notarli) altri che invece credono solo nell'autenticità della tradizione e in pezzi antichi che devo essere tramandati di generazione in generazione. Purtroppo spesso maggiore è l numero di carati e minore la durata del matrimonio. O in alcuni casi addirittura del fidanzamento.

Ma quando si parla di anelli le dive fanno a gara per sfoggiare all'anulare vere e proprie sculture da sogno e da riflessi cristallini.

Comunque la pensate l'anello che un uomo innamorato regala a una donna per chiederla cn moglie sembra una delle poche cose al mondo che sfida il passare del tempo. Una tradizione che, seppur rivista negli anni per stare al passo con le tendenze e le mode, resta un punto fermo all'interno di ogni relazione.

Gli anelli delle star

La medaglia d’oro la vince Richard Burton per l'anello di fidanzamento alla sua Elizabeth Taylor nel 1964. Si tratta di quello che poi è diventato il famoso "The Elizabeth Taylor Diamond": un diamante Krupp taglio smeraldo di 33 carati. Uno dei diamanti più puri del mondo. Pensate che Mr. Burton lo aveva acquistato per 300.000 dollari ed è stato venduto all’asta da Christie’s nel dicembre 2011 a un collezionista asiatico, rimasto ovviamente anonimo, per ben 9 milioni di dollari.

Come dimenticare poi l’anello di fidanzamento donato da Jay Z a Beyoncé. Disegnato dal gioielliere Lorraine Schwartz, l’anello sfoggia un diamante da 18 carati del valore di 5 milioni di dollari. E poi l’anello di fidanzamento più "sfortunato" della storia, considerato che l’erede armatore greco Paris Latsis lo donò a Paris Hilton come pegno di amore eterno ma la relazione durò appena 6 settimane. l valore del gioiellino? Ben 4,7 milioni di dollari. L'ereditera l’ha poi messo all’asta per le vittime dell’uragano Katrina. Chapeau!

E poi c'è il leggendario Cartier taglio smeraldo da 10.47 carati incastonato tra due diamanti più piccoli taglio baguette su montatura in platino che Ranieri donò a Grace Kelly nel 1956.

Non possiamo po non includere nella nostra classifica l’anello con diamante taglio smeraldo da 15 carati che Donald Trump regalò a Melania Knauss quello di Marquise Lesoto III da 40 carati che l’armatore greco Aristotele Onassis regalò a Jacqueline Kennedy l’anello vintage del 1920 donato da Michael Douglas alla sua Catherine Zeta Jones. O i diamanti rosa regalati da Enrique Iglesia ad Anna Kournikova e da Ryan Raynolds a Blake Lively.

E ovviamente il famoso anello in oro bianco a 18 carati, con zaffiro blu ovale da 12 carati tempestato da 14 brillanti che era appartenuto a Lady Diana e che ora indossa la dolce Catherine Middleton.