5 app che ti aiutano a realizzare i tuoi progetti

H ai mille progetti in mente ma non riesci mai a realizzarli? Tranquilla, non sei la sola. Purtroppo si tratta di un problema comune ma la tecnologia oggi viene in nostro soccorso offrendoci il suo supporto attraverso alcune comode app

Tanti progetti sul tavolo e poco tempo per realizzarli. Non sai da dove iniziare, sono troppe le cose da fare! Il tempo che perdi tra i pensieri confusi è più di quello che dedichi all'organizzazione effettiva del lavoro che ti porterebbe alla realizzazione dei tuoi progetti. La buona notizia del giorno è che esistono app che ti aiutano a realizzare i tuoi progetti, organizzando al posto tuo il tempo che hai a disposizione.

Spesso, infatti, i progetti più ambiziosi naufragano proprio a causa delle tempistiche: scadenze non rispettate, continue distrazioni e il time management che diventa un'utopia. Il processo di pianificazione e controllo del tempo è fondamentale per ottimizzare ogni sorta di attività - professionale e non - con l'obiettivo di aumentare l'efficacia e l'efficienza.

In questo articolo troverai 5 app particolarmente utili che ti sosterranno nella gestione del tempo ma anche nel coordinamento dei progetti nei quali è coinvolto il tuo team. Inoltre potrai tenere facilmente traccia dei tuoi progressi e l'obiettivo prefissato ti sembrerà sempre più vicino.

Trello

Trello è tra le più utilizzate ma non è l'unica. Tra le app che ti aiutano a realizzare i tuoi progetti, Trello è una delle più indicate per i gruppi di lavoro, da usare se stai lavorando ad un progetto di tipo collaborativo. Trello stimola la cooperazione e la collaborazione, consente di gestire progetti e raggiungere nuovi picchi di produttività tenendo traccia delle attività svolte da ogni componente del team.

Raggiungere l'obiettivo preposto sarà più semplice con Trello perché fornisce una piattaforma all'interno della quale il confronto è continuo. In questo modo si ottimizza la produttività del gruppo personalizzando il flusso di lavoro.

Si può inoltre tenere traccia praticamente di ogni attività svolta e le scadenze sono perennemente sotto controllo.

ClickUp

Non solo app motivazionali: per realizzare i tuoi progetti serve molto di più. ClickUp è un software di project management che consente di gestire al meglio ogni fase. Offre documenti, promemoria, obiettivi, calendari, pianificazione e, all'occorrenza, una casella di posta elettronica.

Si propone come soluzione personalizzabile e adattabile ad ogni esigenza del team con lo scopo di semplificare la vita in ufficio utilizzando una sola applicazione per gestire ogni fase del progetto.

Con ClickUp si può pianificare, organizzare e collaborare; è una delle app che ti aiutano a realizzare i tuoi progetti che dispone di un piano gratuito e di uno a pagamento, a partire da pochi euro al mese.

Un punto a favore di ClickUp è quello relativo all'assistenza. In caso di problemi, c'è una chat di riferimento attiva 24 ore su 24 ma è possibile contattare l'assistenza anche via mail o telefonicamente.

Wrike

Alcune app ti aiutano a realizzare i tuoi obiettivi e Wrike è una di queste. Si tratta di un'altra piattaforma di gestione del lavoro particolarmente utile. Si colloca tra le app che ti aiutano a realizzare i tuoi progetti organizzando per te le attività e monitorandole fino alla scadenza.

Wrike può essere utilizzata da aziende piccole, medie e grandi, per ognuna delle quali è stato ideato un piano diverso. Quello base è Wrike Free che consente già una personalizzazione completa sia per la dashboard che per i flussi di lavoro, che l'app monitora al tuo posto.

Migliora la comunicazione all'interno del team e consente di essere aggiornati in tempo reale sui progressi del gruppo. In questo modo non si rischia di perdersi tra gli innumerevoli aggiornamenti confusi che ci raggiungono incessantemente con ogni mezzo e che, spesso, sono il primo motivo di distrazione sul luogo di lavoro.

Mindly

Mindly riorganizza il tuo universo interno, agendo come mappa mentale. La inseriamo tra le app che ti aiutano a realizzare i tuoi progetti perché organizza tutto ciò che hai in mente offrendoti una visione chiara e precisa dei tuoi progetti, prima ancora di iniziare a lavorarci.

La forza di Mindly sta nei suoi diagrammi e nei grafici che offre all'utente per pianificare, preparare, controllare, seguire progetti e dedicarsi al brainstorming. Elimina il superfluo e in modo schematico ti suggerisce su cosa concentrarti. Potrai avere facile accesso a idee, pensieri e programmi, il tutto organizzato secondo un ordine gerarchico.

Fondamentale: la mappa mentale può poi essere esportata per essere consultata facilmente ovunque ed, eventualmente, stampata. I commenti degli utilizzatori sono entusiasti.

GoodDay

Sono tantissime le app che ti aiutano sul lavoro ma quasi 250.000 utenti hanno scelto questa. GoodDay è una delle app che ti aiutano a realizzare i tuoi progetti e che ti permette di raccogliere ed organizzare obiettivi, strategie ed attività in un'unica applicazione.

Grafici e diagrammi supportano la sezione relativa alla pianificazione strategica per la realizzazione dei "goals", gli obiettivi di cui è possibile tenere traccia all'interno dell'app stessa. C'è una sezione specifica che accoglie i grafici più disparati per evidenziare l'avanzamento dei lavori.

I punti focali di GoodDay sono Work, Analyze, Improve: il lavoro, l'analisi dei risultati raggiunti e il miglioramento della strategia. Insight e infografiche aiutano a pianificare, organizzare e suddividere il lavoro tra i propri collaboratori, supportando la crescita della produttività di ognuno.