P oca voglia di allenarti? Le app che ti faranno guadagnare mentre cammini, per tornare in forma subito!

Hai poca voglia di fare sport, ma vorresti tornare in forma? Prova le app che ti fanno guadagnare mentre cammini! Buoni da spendere negli store online e denaro potrebbero essere ottimi incentivi per ritrovare la motivazione e fare attività fisica.

Anche chi adora allenarsi spesso si trova a fare i conti con la noia e la monotonia. Per raggiungere i risultati che sogni e sconfiggere i periodi in cu mancano risultati, potresti provare le app che ti pagano per camminare. I vantaggi sono tanti: avrai voglia di uscire e correre, ma potrai pure fare shopping!

Nell’ultimo periodo stanno spopolando le applicazioni che ti garantiscono un guadagno in base a quanti passi fai. Le app si trovano facilmente negli store iOS e Android e grazie al tracciamento ti ricompensano con soldi oppure buoni per acquistare quello che ti piace di più.

Sweatcoin

Il funzionamento di Sweatcoin è piuttosto semplice. Per utilizzare questa applicazione basta scaricarla sul proprio cellulare, registrarsi e dare il consenso per la geolocalizzazione. Solo in questo modo infatti l’app saprà costantemente dove sei e terrà traccia degli spostamenti. Ogni mille passi un utente riceve uno Sweatcoin, ovvero una moneta virtuale che potrà spendere in uno dei tanti negozi che sono legati alla piattaforma.

Si può trovare davvero di tutto, dagli iPhone 13 ai buoni Amazon sino ai televisori in 4K. Il segreto per guadagnare con Sweatcoin è attivare l’app ogni volta che fai qualcosa, ad esempio quando porti a spasso il cane o vai a fare shopping al centro commerciale. In questo modo l’applicazione conterà i tuoi passi, trasformandoli in sweatcoin. Ne bastano 15 per avere un tesoretto di 25 dollari, mentre 20 mila ti faranno ottenere un buono Paypal dal valore di mille dollari. Fai attenzione però: il valore della valuta cambia in base a quello che compri, per questo dovrai considerare i tuoi acquisti caso per caso.

Virtuoso

Il bello di Virtuoso sta nel fatto che puoi scegliere se camminare oppure fare attività fisica per poter ottenere una ricompensa in denaro. L’applicazione infatti è in grado di valutare l’attività sportiva che svolgi, ma anche le ore di sonno, i passi effettuati e le attività di meditazione. In base ai traguardi raggiunti verrai ricompensata, in più potrai sfidare gli amici per aumentare il divertimento.

Il bello sta nel fatto che allenandoti semplicemente riceverai dei crediti che potrai spendere sotto forma di voucher Amazon oppure in aziende partner. Virtuoso in più ha realizzato delle convenzioni con numerose palestre sparse in tutta Italia. Il bello di questa applicazione? Non ha bisogno del GPS per funzionare, per questo non risucchierà tutta la batteria dello smartphone.

StepBet

StepBet si distingue dalle altre app che ti fanno guadagnare mentre cammini per un semplice motivo: puoi scommettere! Ogni settimana infatti potrai fissare dei traguardi, scommettendo su te stessa e sulle tue capacità. Più le sfide saranno complesse, più sarà alto il premio che riuscirai a portare a casa. In questo modo potrai tornare in forma, divertendoti e guadagnando, una settimana dopo l’altra. Per iniziare collega l’app ai dispositivi Garmin, FitBit, Samsung Health e Google Fit, premi l’icona Let’s go! e parti!

Runtopia

Fra le app più famose che ti pagano per camminare troviamo Runtopia. L’applicazione converte automaticamente ogni passo in valuta digitale da sfruttare per acquistare attrezzature sportive. L’app si basa sul tracciamento GPS che analizza i dati di ogni corsa (distanza, percorso, velocità, calorie bruciate, frequenza cardiaca e pendenza) oppure sui dispositivi collegati all’account. Non solo ti paga per camminare, ma il software offre pure vari programmi di allenamento personalizzati, dalla corsa alla camminata, divisi in base alla tua preparazione o agli obiettivi che vorresti raggiungere.

WinWalk

Non vuoi registrarti? Allora prova WinWalk. Ti basterà semplicemente scaricarla e potrai iniziare da subito a monitorare la tua attività fisica. I premi sono decisamente succosi: dalle carte regalo Amazon a quelle Netflix sino ai buoni da sfruttare su Google Play.

Movecoin

Movecoin è perfetta se ami non solo camminare, ma anche correre e andare in bici. L’app è made in Italy, disponibile sia per iPhone che smartphone Android. Permette di guadagnare 10 centesimi in movecoin, ossia una valuta digitale, ogni chilometro percorso a piedi oppure in sella alla tua bike. I movecoin guadagnati vengono accreditate automaticamente dall’app nel tuo portafoglio digitale.

Si possono spendere facilmente nei negozi convenzionati, per pagare servizi pubblici (ad esempio i biglietti del bus!) oppure le tasse presso i comuni italiani e le istituzioni aderenti. Infine potrai convertire i tuoi movecoin guadagnati in euro attraverso l’accredito su una carta prepagata o decidere di metterli all’asta, come accade per qualsiasi altra criptovaluta, vendendoli al miglior offerente.