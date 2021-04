10 app contapassi che ti faranno tornare la voglia di muoverti

V uoi ritrovare la voglia di muoverti? Prova le app contapassi: ti alleni, resti in forma e ti diverti!

Il lavoro, le faccende domestiche e un’agenda fitta di impegni: il tempo da dedicare a se stessi è sempre poco. Un aiuto può arrivare dalle app contapassi che, in modo veloce e semplice, possono aiutarti a ritrovare la voglia di muoverti. Rimanere in forma e in salute infatti richiede impegno e spesso, dopo una lunga giornata, è difficile trovare la giusta motivazione per mettersi in movimento.

Camminare regolarmente infatti aiuta a modellare il fisico, libera la mente dai pensieri negativi e cancella lo stress. Per trovare la spinta giusta ad andare avanti, prova a installare sul tuo telefono una app contapassi. Si tratta di un’applicazione che misura i passi che compi ogni giorno, ma ti dà anche altre informazioni utili, come il numero delle calorie bruciate e consigli per migliorare le tue performance. All’inizio non sarà semplice, lo sappiamo, ma se esci dalla tua zona di comfort e inizi a camminare, ti sentirai da subito meglio. Scarica la tua app contapassi e inizia ad allenarti!

Map My Walk

La forza di questa app sta nella presenza di una community con milioni di atleti che possono ispirarti e accompagnarti nel tuo viaggio alla scoperta dei benefici della camminata. L’applicazione offre dei piani di allenamento personalizzabili, accompagnati dai suggerimenti di coaching per semplificare la vita a chi non ha mai visto la camminata come uno sport. Si sincronizza con i maggiori dispositivi indossabili, da Fitbit a Google Fit sino ad Android Wear e tiene traccia di tutta l’attività fisica svolta.

StepsApp Pedometer & Step Counter

Disponibile sia per smartphone Android che per iPhone, si tratta di un contapassi molto semplice da utilizzare. Conta i passi, calcola le calorie consumate e consente di condividere le informazioni su Instagram e Facebook per tenere traccia dei risultati raggiunti. StepsApp offre inoltre un report settimanale e la funzione Voice Over.

Accupedo Pedometer - Step Counter

Accupedo è un’applicazione utile per chi desidera monitorare le passeggiate quotidiane. Molto utile per chi vuole trovare la giusta motivazione per allenarsi, consente di fissare un obiettivo di passi da raggiungere ogni giorno. Il sistema GPS consente di tracciare sulla mappa il percorso svolto, inoltre mette a disposizione degli utenti una cronologia in cui sono indicati i passi fatti, la distanza percorsa, le calorie bruciate e il tempo di allentamento.

Pacer Pedometer & Step Tracker

Non solo contapassi Pacer è anche un vero e proprio coach per tenere sotto controllo la salute. Collegato a una community da cui si può ottenere supporto, ha un’interfaccia molto semplice da utilizzare. Oltre alla modalità base con il contapassi, consente di accettare delle sfide divertenti e di condividerle, ma anche di seguire dei piani fitness personalizzati e degli allenamenti video.

Fitbit

Fitbit è fra le app migliori per tracciare le attività di tutti i giorni, dagli allenamenti sino al sonno. Per connettersi all’applicazione si può utilizzare non solo il telefono, ma anche il tracker Fitbit. Permette di visualizzare le statistiche con i minuti di attività, quelli di riposo e le calorie consumate. Inoltre regista l’assunzione di acqua e cibo. L’applicazione infatti possiede uno scanner per analizzare i codici a barre, calcolare le calorie dei pasti e i valori nutrizionali.

Argus Calorie Counter and Step Tracker

Argus è l’applicazione giusta per migliorare lo stato di salute e la forma fisica. L’app è collegata a una community con tanti amanti del fitness, dà inoltre l’accesso a piani di allenamento realizzati da personal trainer e schede specifiche. Il tracker GPS multiattività aiuta a tracciare non solo la camminata ma anche la corsa, l'arrampicata e il ciclismo. Si possono poi sfidare parenti e amici negli allenamenti.

Runtastic Steps

Runtastic è l’app giusta per chi desidera essere più attivo, perdere peso e bruciare calore. Offre informazioni sulle attività giornaliere e una panoramica su quelle settimanali. Inoltre può essere integrato con Google Fit per monitorare i progressi e fissare gli obiettivi giornalieri. Il piano Premium presenta inoltre diverse attività. Con "Metti il Turbo" puoi conteggiare i passi fatti in un mese, mentre con "Sempre un passo avanti", puoi fissare gli obiettivi. Infine con "Dimagrire Camminando" puoi sapere sempre quante calorie bruci in base al livello di attività quotidiana.

Google Fit

Google Fit è molto più di una app contapassi. Riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, questa applicazione è una valida alleata per la salute. L’app infatti ti motiva a compiere dei piccoli ma significativi cambiamenti nella tua routine giornaliera, spronandoti a muoverti per stare meglio. Con Google Fit scoprirai che prendere le scale è meglio che salire sull’ascensore e che una bella passeggiata con un’amica è tutto ciò che ti serve per sentirti bene.

MyFitnessPal

Se vuoi modificare le tue abitudini e stare meglio quello che fa per te è MyFitnessPal, l’app per uno stile di vita sano. L’applicazione permette di fissare gli obiettivi che vanno dall’aumento alla perdita di peso sino al suo mantenimento. Si possono ideare degli obiettivi personalizzati con macronutrienti e calorie. L’impressione e quella di essere seguiti da un coach nutrizionale che monitora, ovviamente, anche i passi fatti durante la giornata.

ActivityTracker Pedometer

ActivityTracker è un contapassi facile da usare e molto utile se non si vogliono indossare dispositivi fitness e mettere a rischio la batteria dello smartphone. L’attività fisica viene monitorata in base non solo a giorni e mesi, ma anche ore. La funzione ActivityTracker è particolarmente utile per fissare e seguire degli obiettivi settimanali, ma soprattutto per recuperare nei giorni in cui sei stata meno attiva.