App che ti pagano per camminare: esistono e sono il top

L a giusta motivazione per uscire a camminare e contare i passi? Essere pagate per farlo. Basta scaricare una app sul cellulare.

D'estate le temperature tropicali ci allontanano dalla voglia, o anche dal solo pensiero, di uscire a camminare. D'inverno, in realtà, il copione si ripete quando la colonnina di mercurio scende troppo. Per mantenersi in forma, servono delle mete da raggiungere, dei traguardi a cui puntare per portare a termine la buona azione quotidiana, dopo aver infilato le scarpe da running e impostato il contapassi. Se ci fossero delle app per guadagnare camminando? La risposta è: sì, ci sono.

Più passi si macinano, più verrai pagata. Esatto: ricompensata per la fatica e la forza di volontà impiegate durante la camminata o la corsetta. Un ottimo incentivo che può smuovere anche le più sedentarie dalla scrivania. Esistono app gratuite, sia per Android che per iOS/iPadOS, che prevedono un premio in denaro o cash virtuale, proporzionali alle prestazioni registrate.

StepBet: scommetti sulle tue performance

StepBet è un' app per guadagnare camminando che ti consente di fissare dei traguardi in modo del tutto personalizzato, e si trasforma in una sorta di gioco a scommesse. In palio c'è una cifra di denaro da aggiudicarsi portando a termine una serie di "sfide" settimanali incentrati sulla salute. Cosa dovrai fare? Camminare e fare esercizio, cercando di migliorare day by day. L'app è disponibile sia su Android che su iOS/iPadOS. Basta scaricarla e capirne facilmente il funzionamento. Non è complicato. Basta premere l'icona centrale Let’s go!, per cominciare. A questo punto potrai connettere il tuo account su FitBit, Garmin, Samsung Health e Google Fit, e dar provare della tua prestanza.

Runtopia: passi convertiti in moneta

Tra le app per guadagnare camminando troviamo Runtopia. Si basa sul tracciamento GPS, che rileva i dati di ogni corsa (percorso, distanza, velocità, le calorie bruciate, pendenza e frequenza cardiaca). Il contapassi in real-time integrato consente di convertire ogni passo in Sports Coin, una valuta virtuale che potrai utilizzare per acquisti in attrezzature sportive. La connettività Bluetooth è compatibile con device Suunto, TomTom e Garmin.

L'applicazione per il fitness è semplice ed intuitiva da utilizzare. Ci trovi differenti programmi di allenamento personalizzati dalla camminata alla corsa, suddivisi a seconda della preparazione dell'utente, ma anche in funzione agli obiettivi che intendi raggiungere, come training per gare, gruppi di corsa, perdita di peso, ecc. L’app è disponibile al download sia su Android che su iOS/iPadOS. Esiste anche una versione Premium a pagamento.

Virtuoso: più ti alleni, più vieni premiato

Virtuoso è tra le app per guadagnare camminando. Sviluppata in Italia, questa app stimola ad essere competitive (sì, anche se non lo siete mai state). Lo scopo di questa app contapassi è seguire uno stile di vita sano in cambio di premi. Ebbene sì, più ti alleni più otterrai voucher, buoni sconto. Ci sono dei traguardi da raggiungere per ottenere i premi: numero di passi, ore di attivtà fisica e di sonno, parametri vitali, ecc. Grazie alla sua compatibilità con Google Fit e con l’app Salute di Apple, consente di monitorare le tue prestazioni sportive connettendoti a Veryfitpro, Garmin Connect, Polar Flow, MyFitness Pal, Runastic, Strava ecc

WinWalk: cammini e spendi online

Winwalk è un’app contapassi gratuita che consente di registrare camminate, corse, ed attività fisica quotidiana, ripagando l'utente dello sforzo con gift cardsda spendere su Amazon, Google Play, Netflix ecc. Non è necessaria una registrazione email né alcun accesso con credenziali. Basta scaricarla, e una volta installata, inizia a registrare i passi, la distanza percorsa, le calorie bruciate e il tempo passato ad allenarti.

Sweatcoin e Movecoin: ti alleni e vieni pagata

Ecco due app per guadagnare camminando e facendo del movimento per mantenersi in salute. La prima è Sweatcoin, che già dal nome “valuta del sudore”, ci comunica una mission: suda e verrai ricompensata! Un’applicazione che premia l’attività fisica che svolgi all’aria aperta in quanto sfrutta il gps del cellulare (non funziona negli spazi chiusi). Ogni mille passi riceverai una moneta virtuale (uno sweatcoin, appunto) che si andrà ad accumulare in proprio conto virtuale al quale accedere per far compere nello store online ufficiale dell'app, dove troverai accessori, vestiti, smartphone ed altri prodotti tecnologici.

Puoi anche optare per il premio in denaro. L'app, infatti, include anche la possibilità di ricevere ricariche tramite Paypal, che convertirà gli sweatcoin in euro reali, che potrai regalare anche agli amici. L’app è disponibile gratuitamente per Android e Ios.

Simile a Sweatcoin, è Movecoin per chi già ama camminare, correre e andare in bicicletta. La ricompensa con questa app si calcola in 10 centesimi in movecoin, una valuta digitale, per ogni km percorso a piedi o in bici. Esiste un conto virtuale, in cui vengono accumulati i compensi guadagnati con l'attività fisica, che potranno essere spesi in negozi convenzionati, per il pagamento di mezzi o servizi pubblici (per esempio i biglietti dei bus o treni). Se invece, vorrai convertire la valuta digitale in euro reali, dovrai accreditarli su una carta prepagata.