5 app per conoscere persone con i tuoi stessi interessi

S cambiare le idee con persone che hanno i tuoi stessi interessi potrebbe essere proprio quello di cui hai bisogno. Viaggi, sport, alimentazione, letteratura: non hai che l'imbarazzo della scelta. Vediamo insieme quali sono quelle migliori per trovare chi condivide una parte del tuo piccolo mondo

Le app per conoscere persone ti permettono di intercettare coloro che hanno qualcosa in comune con te, che sia la passione per i viaggi o per la cucina. Trovarle sui social network potrebbe essere comunque complicato ma, anche questa volta, la tecnologia degli smartphone ti viene in soccorso per esaudire ogni tuo desiderio.

Le piattaforme social sono spesso troppo generiche per offrirti quello che stai cercando con precisione, motivo per il quale ti devi rivolgere a qualcosa che sia specifico per le tue ricerche. Queste realtà sono in costante espansione e ce ne sono diverse che contano su un bacino di tantissimi utenti con i quali è possibile scambiarsi idee e dialogare sulle proprie passioni.

I tuoi interessi possono essere quelli più disparati e devi quindi scegliere con attenzione l'app che più si avvicina alle tue necessità. Decidi, quindi, la categoria che più si avvicina alla sfera delle tue passioni. Se non sai da dove partire, non temere. Te ne suggeriamo alcune che potrebbero essere perfette per te.

Amino

Quella di Amino è una community che conta su milioni di utenti iscritti. Qui, puoi trovare tante persone con interessi simili ai tuoi e dialogare con loro su chat private anche in anonimo. La app è disponibile sia per Android sia per iOS e si può trovare davvero di tutto.

Puoi parlare di film, serie TV e videogiochi, oltre a poter sfruttare la possibilità di aprire un blog personale con il quale condividere le tue conoscenze ed esperienze, oltre ad aumentare il numero di follower e - di conseguenza - anche l'opportunità di conoscere persone nuove che possano arricchire il tuo bagaglio personale. Puoi trovare amici accanto a te o in giro per il mondo: dipende tutto dai tuoi obiettivi!

Couchsurfing Travel

Couchsurfing Travel è annoverato tra i migliori social network di viaggi ed è anche un ottimo alleato se sei in cerca di un posto speciale dove andare. Grazie a questa app, puoi incontrare persone nuove in giro per il mondo e anche cercare delle stanze accoglienti nelle quali dormire, scegliendo tra i servizi offerti dalle persone iscritte alla piattaforma.

Puoi anche decidere di passare qualche giorno con le persone che hai conosciuto tramite l'applicazione. Di contro, puoi diventare anche tu un host e mettere a disposizione un letto o un divano: anche così puoi incontrare qualcuno con le quali condividere la tua passione per i viaggi e il tuo desiderio di scoprire il mondo. Non sottovalutare, poi, il risparmio economico che potrebbe derivare dall'utilizzo di quest'app e da tutte le funzioni per la ricerca di un posto dove pernottare.

Facebook Local

La funzionalità di Facebook Local è cambiata nel tempo. In passato, infatti, funzionava con un'app divisa da quella principale ma, con i nuovi aggiornamenti, è stata integrata nella piattaforma principale che però contiene tutti i dettagli del progetto originale.

Qui, si possono organizzare eventi o realizzare progetti che riguardino il lavoro o l'università. Puoi mettere in piedi dei gruppi per qualsiasi cosa e per ogni idea, condividendo interessi simili e stringere amicizia. Inoltre, sono anche visibili gli eventi in programma nelle vicinanze. Per utilizzare Facebook Local, devi accedere con le credenziali Facebook.

Nonostante sia un ottimo modo per trovare delle persone vicine a te, Facebook Local potrebbe distrarti dai tuoi obiettivi proprio perché integrata all'interno dell'applicazione principale. Prova a tenere sempre l'attenzione su quello che sta accadendo nei tuoi pressi, magari utilizzandola per monitorare gli eventi in programma che potrebbero interessarti.

NextDoor

Potrebbe sembrarti curioso, eppure NextDoor è un'app che ti mette in contatto con le persone che abitano nella tua zona creando una rete che fornisce un comodo mezzo di comunicazione. Le famiglie possono così collaborare e parlare della propria zona in una chat privata che ti consente di rimanere aggiornata su tutto quello che riguarda il tuo quartiere.

L'applicazione è disponibile per Android e iPhone e rappresenta una valida alternativa ai gruppi Facebook e WhatsApp che spesso, invece, contengono delle informazioni inutili per lo scopo che si sta perseguendo. NextDoor contiene un discreto bacino di utenza e non è quindi impossibile che siano già presenti degli iscritti che sono tuoi vicini di casa.

MeetMe

Se stai cercando la migliore app d'incontri, allora MeetMe è sicuramente la soluzione che fa per te. E no, non è utilizzata solo a scopo romantico. Si tratta, invece, di un'app in cui puoi chattare in maniera istantanea e condividere i tuoi interessi con le persone iscritte e, in particolare, con quelle che manifestano le passioni che hanno in comune con te.

Per rendere più accattivante la conversazione, puoi anche scegliere di inserire delle immagini e delle emoji. Fai però sempre attenzione alle persone che ci sono dall'altra parte della tastiera poiché ognuna ha una sua sensibilità. Prima di spingerti in qualcosa di più particolare, lascia che l'amicizia - seppur virtuale - raggiunga il giusto grado di maturità.