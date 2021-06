Le migliori app per single incallite, tra incontri e aperitivi

S ei una single incallita? Ecco una selezione delle migliori app per divertirti, tra incontri e aperitivi in compagnia.

Di app è pieno il web, ci sono i grandi classici pensati per incontrare l'anima gemella e altre applicazioni a prova di divertimento e amicizie. D'altronde non tutte cercano il Principe Azzurro online, molte donne sono felicemente single. E vogliono rimanere tali.

Se anche tu hai voglia di fare amicizia e scoprire ragazzi interessanti sul web, evitando l'impegno a tutti i costi, ecco le migliori app da scaricare.

Bumble

"Che tu sia un nuovo arrivato in città o voglia semplicemente allargare il tuo giro, Bumble BFF è dalla tua", si legge sul sito ufficiale dell'app. Ed è proprio questo il suo obiettivo, connettere persone che non si conoscono qualunque sia l'intento: relazione, amicizia, lavoro.

Bumble consente solo alle donne di fare la prima mossa nei confronti degli uomini, qui è lei a dirigere il gioco! E a seconda dei desideri, puoi optare oltre che per la versione standard, per Bumble BFF (for friends) e Bumble Bizz (per il business). Un'app decisamente innovativa e interessante.

Comehome!

La cosa a cui tieni di più è incontrare persone con interessi simili ai tuoi? Comehome! esaudisce il desiderio. Non è una classica app di incontri online alla Tinder, ma si propone di connettere persone interessate alle stesse cose proponendo eventi sia online che dal vivo, di ogni genere.

Qualche esempio? Gite in compagnia, escursioni, weekend fuori porta, cene, barbeque in giardino, aperitivi e via dicendo. Insomma, un mondo tutto da esplorare. L'ideale per una single incallita!

Come funziona? Basta registrarsi scegliendo il format più adatto alle proprie esigenze in base all'età e al tipo di interessi.

Hey! VINA

Se più che agli incontri sei interessata alle amicizie, c'è Hey! VINA. Si auto-definisce, "Tinder for (girl)friends", difatti è un'app pensata appositamente per conoscere altre donne.

L'app è stata creata da un team al femminile e la fondatrice, Olivia June, ha dichiarato che anche una sola amica donna può cambiare la nostra vita in meglio. Mossa da questa convinzione, ha dato vita alla sua creatura virtuale.

LOVOO

Single sì ma pur sempre desiderosa di belle avventure romantiche, possibilmente a breve termine. Se ti ritrovi nella descrizione, allora l'app che fa al caso tuo è LOVOO, dove puoi conoscere persone nuove anche solo per una notte o per un paio di mesi. Decidi tu!

Scarichi l'app, completi il profilo rispondendo a una serie di domande, e inizi a chattare con chi vuoi. E tramite le video chat di Live puoi conoscere le persone che ti interessano privatamente. Hai a disposizione anche il radar di LOVOO che ti mostra chi c'è in quel preciso momento in zona.

MeetMe

Ormai la conoscono tutti, MeetMe, l'app di incontri che ti connette con persone di tutti i tipi, sia per fare nuove amicizie che per trovare l'amore. Utile se vuoi incontrare persone nelle vicinanze, sfruttando l'indicazione della città e vari filtri di ricerca.

Rispetto alle altre app citate, MeetMe è più "generalista", ci puoi incontrare persone di ogni genere e di ogni età. Cosa che se da un lato può rappresentare un vantaggio, dall'altro può risultare meno allettante. A te la decisione!

BeLinked

Sei una single non solo incallita ma anche ambiziosa? L'app che fa al caso tuo esiste e si chiama "BeLinked". Si tratta di un'app di dating basata sui contatti Linkedin, che favorisce gli incontri tra professionisti. Pensata per chi vuole conoscere persone con interessi lavorativi simili. Anche se l'obiettivo, ovviamente, non è creare collaborazioni o trovare lavoro.

Non a caso tra le informazioni che vengono messe in evidenza ci sono il settore di impiego e le proprie ambizioni per il futuro. Per utilizzarla occorre avere un profilo Linkedin.

Taffy

Qui puoi incontrare amici o fidanzati a lungo e breve termine filtrandoli in base a una serie di parametri. Età, residenza, interessi.

La particolarità è che la foto del profilo risulta appositamente sfocata. Gli utenti che chattano con te possono visualizzarla solo dopo aver scambiato diversi messaggi. Una sorta di filtro! Decisamente carina e interessante come app, da provare!

Tastebuds

Non poteva mancare in questo elenco di app per single incallite, un'applicazione a tema musicale. Tastebuds connette infatti persone con gusti musicali simili e aiuta a scoprire, nel frattempo, nuovi brani allineati con le proprie preferenze.

L'ideale se ami andare a concerti o se hai gusti musicali ben precisi. Con questa app avvicinerai ragazzi e amici simili a te, con cui condividere una bella nottata, un weekend o persino la vita (caso mai cambiassi idea sulla singletudine) senza rischiare litigi a tema musicale.

Hater

Non potevamo che concludere con l'app più divertente e ironica di tutte, Hater. Qui non incontri persone con interessi simili ai tuoi, ma che odiano le stesse cose che odi tu. Insomma, affinità al contrario.

Secondo gli ideatori dell'app, per trovare persone davvero compatibili, c'è bisogno di puntare sull'odio in comune. Sarà vero? Non resta che provare!