5 app da scaricare se hai il pollice verde: da quella che ti aiuta a gestire da remoto le piante a quella per eliminare i parassiti.

Prendersi cura del giardino o delle piante in balcone è un gesto di grande generosità non solo verso l’ambiente, ma prima di tutto per te stessa. La scienza infatti ha più volte dimostrato i benefici del giardinaggio. Stare all’aria aperta, toccare la terra, vedere crescere un fiore: sono tutte attività che fanno bene alla mente, la liberano dai pensieri negativi e ti aiutano a fare il pieno di endorfine e vitamina C.

“Nel giardinaggio c’è qualcosa di simile alla presunzione e al piacere della creazione – diceva Hermann Hesse -: si può plasmare un pezzetto di terra come si vuole, per l’estate ci si può procurare i frutti, i colori e i profumi che si preferiscono. Si può trasformare una piccola aiola, un paio di metri quadrati di nuda terra, in un mare di colori, in una delizia per gli occhi, in un angolo di paradiso”.

Se hai il pollice verde, dunque, dovresti…allenarlo! Come? Sfruttando la tecnologia per trasformarti in una esperta di giardinaggio. Esistono infatti moltissime app che ti possono aiutare in questa attività. Ad esempio puoi creare un orto in balcone o in giardino, seguendo i consigli degli esperti, ma anche migliorare il benessere delle tue piante seguendo le fasi lunari. Imparare a distinguere i parassiti, riorganizzare il tuo spazio verde come una vera designer di esterni, e divertirti a condividere i risultati che raggiungi sui tuoi profili social. Non ti resta che rimboccarti le mani che scegliere con un click le cinque app da scaricare se hai il pollice verde.

MyFritz per innaffiare quando non ci sei

Troppi impegni, tanti appuntamenti fuori casa, il lavoro, la palestra e la spesa: il tempo da dedicare alle piante è sempre poco, anche quando è una tua passione. Cosa fare dunque? Se non vuoi abbandonare i fiori che hai piantato in giardino o in balcone e desideri prendertene cura anche da remoto, puoi usare MyFritz. Si tratta di una comoda app in grado di azionare un sistema di irrigazione automatica. Per farlo basta un click, in qualunque parte del mondo ti trovi. L’applicazione consente anche di monitorare lo stato delle piante e di identificare eventuali perdite accidentali. In questo modo potrai fare giardinaggio e non perderti nulla delle tue passioni. In più farai felici i vicini a cui dovrai chiedere ogni volta di innaffiare il tuo spazio verde.

Orto Pollice Verde per coltivare frutta e verdura

Hai sempre sognato di creare un orto nel balcone di casa o in giardino? Smettila di rimandare e trasformati in una contadina perfetta con questa app. Si tratta di un software che ti guida nella coltivazione, segnalando gli attrezzi di cui hai bisogno, il periodo migliore per le varie coltivazioni, la frequenza dell’irrigazione e molto altro. L’applicazione fornisce tantissimi consigli e spunti interessanti grazie a videoguide complete e utili per oltre 80 tipologie di ortaggi e frutti. Puoi usare quest’applicazione insieme a Tomappo, un software che si comporta come un aiuto giardiniere. Tiene traccia del momento della semina con il calendario, ti informa riguardo il meteo, considerando anche l’esposizione di giardino e balcone. In più consente di prendere appunti e mettere allarmi per ricordare ciò che bisogna fare e prendersi cura al meglio delle piante.

Garden Manager per condividere la tua passione sui social

Sei super social e vorresti mostrare a tutti le tue piante? Garden Manager permette di tenere traccia del periodo in cui è meglio concimare e ti ricorda di innaffiare. Non solo: ti consente di condividere sui social network tutti i tuoi progressi. Potrai postare fiori e piante, svelare come hai sistemato il giardino e le tue nuove fioriere sul tuo profilo. Se desideri passare al livello successivo inoltre c’è Garden Tags, una app integrata con una vasta community di persone che, come te, hanno il pollice verde. Giardinieri alle prime armi oppure esperti con cui potrai scambiarti consigli ed esperienze.

Luna & Giardino per seguire le fasi lunari

Le fasi lunari influiscono fortemente sulla crescita delle piante. Questa applicazione permette di organizzare il giardino in base all’influenza della Luna. Si tratta di una app lunario che mixa idee legate alla biodinamica e saggezza popolare. Il risultato? Piante e fiori cresceranno più in fretta e meglio!

Garden Compass per riconoscere le piante

Ti sei appassionata al giardinaggio e vuoi conoscere di più il mondo “verde”. Allora prova questa applicazione studiata per chi ama la Natura. Ti aiuterà a riconoscere fiori, piante e frutti, distinguere le varie tipologie. Non solo: imparerai a individuare i parassiti che infestano i vasi, usando i consigli di utenti che li hanno già sconfitti, fra foto e racconti. E quando avrai terminato potrai scovare nuove idee per ridisegnare il tuo giardino usando Garden Designer, l’app che, in base a esposizione e clima del tuo spazio green, ti trasformerà in una esperta di estetica outdoor.