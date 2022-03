5 app ideali per liberare la tua mente

S top alle preoccupazioni e ai pensieri? Ecco 5 app ideali e utilissime per aiutarvi a liberare la mente e vivere più serenamente

Capita a tutti di trovarsi con la testa piena di pensieri e con la sensazione di non riuscire a liberarsene, riprendendo il controllo di sé e la giusta serenità per stare bene. Capita, certo, ma esattamente come i pensieri arrivano possono anche andarsene. Magari aiutandosi con qualche piccolo alleato nel nostro benessere interiore, come per esempio le app per liberare la mente.

Dei validissimi rimedi per cercare di lasciar andare ciò che appesantisce la nostra mente e quindi le nostre giornate. Riportandoci in uno stato di quiete e serenità interiore a 360° capace di farci sentire leggeri e liberi da ogni pensiero e/o preoccupazione. Ecco allora cinque applicazioni ideate per aiutarci a liberare la mente e favorire il nostro benessere interiore.

Calm

Una delle app per liberare la mente più efficaci e semplici da utilizzare si chiama, neanche a dirlo, Calm. Un’applicazione che offre la possibilità di godere di veri e propri sprazzi di relax di varia natura. Dalle meditazioni pensate per camminare, a quelle per ridurre l'ansia.

Da quelle create per aiutarci a dormire meglio a quelle per concentrarsi. Il tutto grazie all’ascolto di una voce rilassante, immagini e suoni utili allo scopo preposto. Ciliegina sulla torta? L’app Calm offre anche una serie di storie narrate da attori famosi, uno fra tutti Mattew McConaughey.

Headspace

Lo saprete di certo, per liberare la mente una delle cose migliori e più efficaci da fare è imparare a meditare Ma non per tutti è così facile iniziare a farlo (e nemmeno continuare). Ecco, allora, che ci viene in aiuto un’app dedicata proprio a questo scopo, Headspace.

Grazie a piccole sessioni di mindfulness quotidiane, questa app insegna come liberare la mente passo dopo passo, riportandoci coi piedi per terra e favorendo la propria consapevolezza verso ciò che si è e che si fa. Dal cibo che si sceglie di consumare, al come si dorme, dalle azioni della vita di tutti i giorni ai rapporti che si vivono. Aiutando a lasciare andare i pensieri accumulati e liberandosi da ogni fardello.

Breathe2Relax

Un altro metodo utilissimo per liberare la mente dai pensieri accumulati è quello di respirare in modo controllato. Attraverso la respirazione diaframmatica. Un valido rimedio contro ansia e stress, capace di allentare la presa delle preoccupazioni, lasciando spazio a una maggior calma e serenità interiore. Ed è proprio questo lo scopo dell’app Breathe2Relax creata dal National Center for Telehealth and Technology.

Una vera e propria guida attraverso esercizi di respirazione con sottofondo musicale, utili a raggiungere un rilassamento profondo e a liberare la mente.

Memoires: the Diary

Secondo gli psicologi, uno dei modi più efficaci per liberare la mente è quello di tenere un diario. L’app Memoires: the Diary è in grado di integrarsi con i propri contatti, consentendone anche la condivisione social ed è progettata per la sincronizzazione con gli account Google.

Oltre a permettere di avere un monitoraggio avanzato del proprio flusso di pensiero e delle memorie. Ovviamente includendo una protezione e la crittografia dei dati inseriti. Una sorta di diario secreto in versione digitale. Utile a mettere “nero su bianco” i pensieri che ci affliggono svuotando la mente.

Marine Aquarium

Ognuno di noi ha il suo modo per rilassarsi e liberare la mente. E per alcuni questo modo è quello di fissare l’acqua e la vita che scorre dentro di essa. Ecco perché è nata l’app Marine Aquarium

Un’applicazione che riproduce la vita di un acquario, tra pesci, piante, coralli e le tipiche atmosfere e ambienti subacquei che tanto sanno rilassare chi li osserva con i loro movimenti lenti e delicati. Un modo semplice per calmare e liberare la mente semplicemente fermandosi a osservare la “natura”.

Non vi resta che provare una o più di queste app dedicate al benessere della vostra mente e della vostra parte più profonda. Beneficiandone in modo graduale e imparando a dedicarvi ogni giorno il tempo necessario per stare bene e vivere serenamente. Passo dopo passo.