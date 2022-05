5 app per fare beneficienza e sposare nobili cause

A iutare gli altri e appoggiare cause benefiche non è mai stato così semplice. Con le app per fare beneficienza puoi donare con facilità e restare sempre aggiornato sui progressi

Tutti abbiamo uno smartphone e siamo sempre connessi. Usiamo i dispositivi elettronici ormai per fare qualsiasi cosa: per viaggiare, fare la spesa, controllare il meteo, pagare le bollette, mangiare, fare attività fisica o semplicemente per divertirsi. Ma quello che non tutti sanno è che ci sono anche tante app per fare beneficienza e sposare nobili cause.



Se fin ora per pigrizia non si è mai riusciti a fare una donazione per una causa alla quale si tiene, adesso non ci sono più scuse. Con un semplice click sarà possibile aiutare qualcuno in modo concreto. Ecco alcune app fondamentali da avere se vuoi iniziare a fare beneficienza in modo veloce ed efficace.

Newlife

Newlife è un progetto interamente Made in Italy, nato durante il lockdown dalla mente di Mauro Tiberti, AD di ODStore. Tiberti ha scelto di sviluppare questa nuova app puntando sulla concretezza e all’azione, due concetti che durante la pandemia sono stati più vivi che mai. Sfruttando le potenzialità dei social, l'obiettivo di Newlife è quello di dare vita ad una community solidale in cui mettere a disposizione le proprie competenze, condividere consigli, conoscenze e impegno per chi ha bisogno. La mission è "Condividi ciò che sai, aiuta come puoi, chiedi ciò che vuoi". Infatti, gli utenti, i newlifer, si iscrivono sulla piattaforma e mettono reciprocamente a disposizione le loro conoscenze per aiutare gli altri a risolvere concretamente piccole e grandi difficoltà della loro quotidianità.

Treedom

Con Treedom adotti un albero. Treedom è la prima web app che offre la possibilità di piantare alberi a distanza e seguirne la loro evoluzione. Un progetto nato a Firenze nel 2010 che ha a cuore l'ambiente e la sua salvaguardia, propone un'interfaccia utente molto intuitiva in cui è possibile visionare l'identikit di ciascun albero per poi procedere all'acquisto di quello che più preferite. Dopo l'acquisto, tramite la app sarà possibile visionare lo stato di coltivazione del vostro albero e tutti i dati ad esso riferiti come, per esempio, la quantità di CO2 assorbita. Tutti gli alberi vengono piantati direttamente da contadini locali e contribuiscono a produrre benefici ambientali, sociali ed economici. La vera chicca? è possibile acquistare un albero da regalare ai vostri cari per le occasioni più speciali. Un'idea originale per sorprendere chi ami e fare del bene all'ambiente.

Charity Miles

Camminare o correre fa bene alla propria salute ma non solo. L'app Charity Miles trasforma ogni chilometro in fondi da devolvere in beneficenza ad associazioni che vi stanno a cuore. Creata nel 2012, l'app conta attualmente ben quaranta associazioni benefiche come WWF e Amnesty International e ha raccolto oltre 3 milioni di dollari. Un progetto nato in America e attivo anche in Italia. Charity Miles è completamente gratuita ed è in cima alle classifiche delle migliori app per il fitness. Non solo fitness. L'app chiama in causa anche la solidarietà dei tuoi amici: crei la tua pagina personale e i tuoi amici possono fare delle donazioni in qualità di tuoi sponsor. In cambio, loro possono ricevere incredibili premi come gadget o viaggi.

Really Friend

L'applicazione Really Friend nasce per dare risonanza alle organizzazioni no-profit e offrire loro un supporto digitale per le loro iniziative benefiche. Si tratta di un app tutta italiana, creata da Caterina Stimola, che vuole essere un filo diretto in grado di unire persone e associazioni e agevolare le connessioni fra esse. Conoscere un'iniziativa o fare una donazione non è mai stato così facile. Qualsiasi ente, fondazione, associazione o enti pubblici i cui scopi benefici sono verificati, possono iscriversi gratuitamente sulla piattaforma e creare una raccolta fondi. Basterà descrivere il progetto in modo accurato, specificare l'obiettivo e la durata. L'app di beneficienza, consentirà ai donatori di seguire lo stato di avanzamento della donazione e osservare come e quando vengono utilizzati i soldi donati.

ShareTheMeal

ShareTheMeal è l’app del World Food Programme (WFP) che aiuta a fronteggiare il problema della fame del mondo e della mal nutrizione. Sebastian Stricker e Bernhard Kowatsch hanno fondato ShareTheMeal nell'aprile 2014 a Berlino e ogni anno aiuta il WFP a raggiunge più di 86 milioni di persone con assistenza alimentare in 83 Paesi. Le donazioni dall'app ShareTheMeal forniscono pasti anche nelle emergenze. Nel 2020, ShareTheMeal è stata selezionata come una delle migliori app a livello globale da Apple e Google e nel 2022 conta oltre 6milioni di download e 134 milioni di pasti condivisi.