5 app perfette per i tuoi buoni propositi d’autunno

T erminata l'estate, si ricomincia. L'autunno è il periodo perfetto per progetti e promesse. La parte difficile, però, sta nel tenere fede ai (tanti) buoni propositi

App motivazionali o di project management? Ti sosterranno e ti sproneranno a tenere duro per raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissata. Se sei in questo articolo è perché anche tu sei una di quelle persone che stila l'elenco dei buoni propositi d'autunno.

Quanti di questi poi riesci effettivamente a mantenere? Stavolta andrà in modo diverso: la tecnologia ti tende la mano. Abbiamo selezionato per te 5 app diverse, con funzioni e scopi differenti. Tutte ti aiuteranno a tenere fede ai tuoi propositi e a raggiungere la meta più serenamente.

Mindly

I tuoi buoni propositi d'autunno vanno organizzati. Mindly è l'app che lo farà per te liberandoti dall'incombenza di riassumere, schematizzare, programmare. Se hai bisogno di fare ordine nel tuo confuso mondo interiore per trovare un filo conduttore che ti porti dritta ai tuoi obiettivi, questa applicazione ti sarà di grande aiuto.

Agisce come una mappa mentale e mostra diagrammi e grafici; ti pone davanti, in modo schematico, tutto ciò di cui hai bisogno per realizzare il tuo progetto e tenere fede ai buoni propositi d'autunno.

Particolarmente utile, chiaramente, nel caso in cui il proposito in questione sia ambizioso ed impegnativo. Mindly infatti nasce come app che ti aiuta a realizzare i tuoi progetti.

Se necessiti di pianificare, controllare e tenere traccia dei tuoi progressi fa per te. In caso contrario, se i tuoi buoni propositi sono gestibili molto più facilmente, ti consiglio di scaricare un'app più semplice e meno impegnativa come quelle che troverai di seguito.

Goalmap

Decisamente meno organizzata della precedente ma perfetta se i tuoi buoni propositi d'autunno non sono progetti eccessivamente impegnativi. GoalMap è un'app motivazionale: il suo compito è quindi quello di spronarti e motivarti ogni giorno per spingerti a compiere un passo in più con il fine di avvicinarti al tuo traguardo.

Completamente personalizzabile, tiene traccia di ciò che inserisci nell'applicazione e, qualunque sia il tuo buon proposito, ti aiuterà a mantenerlo.

Se vuoi sforzarti di mangiare sano o risparmiare qualche euro alla fine di ogni settimana, se vuoi bere di più o dormire almeno 8 ore per notte, se vuoi leggere quel libro che hai da anni sul comodino o fare sport, è questa l'app che ti sostiene continuamente. Agisce come un coach motivazionale e ti incoraggia misurando i tuoi progressi.

Daily Workouts Fitness Trainer

Inutile negarlo. Tra i buoni propositi d'autunno, uno è quello che accomuna quasi tutti: l'intenzione di dedicare maggiore attenzione al movimento e all'attività fisica.

Non devi per forza iscriverti in palestra se non hai tempo. Puoi impegnarti a camminare di più oppure dedicarti allo yoga o alla danza. In alternativa, puoi semplicemente lavorare sulla postura con esercizi mirati. Tante app ti aiutano ad accantonare la tua vita sedentaria ma ne abbiamo scelta una in particolare: Daily Workouts Fitness Trainer.

Ogni giorno, quest'app propone un elenco di esercizi da svolgere comodamente a casa. Un punto a suo favore è che tiene conto della tua effettiva disponibilità suggerendoti programmi di daily workout routine che vanno da 5 ai 30 minuti. Più di 100 esercizi, video e la possibilità di selezionare il proprio sesso per ottenere suggerimenti mirati, l'alleato perfetto se tra i tuoi buoni propositi d'autunno almeno uno riguarda la forma fisica.

Goal Tracker & Habit List & Workout Calendar

Tiene traccia dei tuoi progressi e ti ricorda in ogni momento quali sono i tuoi buoni propositi d'autunno (e non solo!). Ti consiglio quest'app se sei una di quelle persone che giorno per giorno ha bisogno di tracciare una riga rossa sul calendario provando una soddisfazione immensa: hai mantenuto la parola e sei sulla buona strada.

Goal Tracker & Habit List & Workout Calendar include, infatti, un calendario in cui i singoli giorni si possono barrare per ricordarsi di aver mantenuto i propri buoni propositi d'autunno. Non è un'app complicata: c'è una parte dedicata alla programmazione ed una dedicata al monitoraggio dei progressi. La prima parte ti sarà particolarmente utile per avere sott'occhio un piano delle tue attività; la seconda parte servirà invece a te stessa per monitorare i tuoi passi in modo costante.

Do It!

Sarà più facile tenere fede ai buoni propositi d'autunno con l'app Do It! Lo avrai capito dal nome: quest'applicazione ti urla "Fallo!" ogni mattina o, più in generale, ogni volta che ne sentirai il bisogno. I buoni propositi da soli non bastano se non hai la forza di curarli.

Mentre le app precedenti ti supportano nell'organizzazione e tengono traccia dei tuoi progressi, Do It! è completamente diversa e si pone come app motivazionale che ti sprona a continue riflessioni inviandoti frasi significative da ripetersi nei momenti di sconforto.

La forza di Do It! sta nel fatto che le sue frasi ispirazionali si adattano perfettamente ad ogni contesto e situazione. Che i tuoi propositi riguardino il piano personale o quello professionale, troverai la giusta carica per affrontare un nuovo giorno e trarne il massimo dei benefici con il minimo sforzo.