Quali sono le app migliori per chi viaggia in aereo?

V iaggi spesso in aereo e hai bisogno di app che ti supportino nell'organizzazione del tuo viaggio? Sei nel posto giusto! Ecco le più utili

Organizzare un viaggio nei minimi dettagli e ricordarsi tutte le tappe e le procedure da affrontare può risultare difficile soprattutto se non sei una persona organizzata. Fortunatamente alcune applicazioni, sia per iOS che per Android, possono risultare molto utili per l'organizzazione dei tuoi viaggi. Ti segnalo qui sotto le app migliori per chi viaggia in aereo, da tenere sempre a portata di smartphone.

Potrai tenere traccia di tutti i tuoi viaggi, monitorare lo stato dei voli e prenotare quelli più economici; ti consentiranno un grande risparmio sia in termini di tempo che di denaro. Ti permetteranno inoltre di affrontare ogni viaggio senza il minimo stress: a tenere traccia di tutto e a segnalarti orari e scadenze saranno le app stesse attraverso comode notifiche.

Ecco le migliori, da tenere sempre a portata di mano.

Skyscanner

Tante sono le app che ti consentono di monitorare lo stato del volo ma è giusto iniziare l'elenco delle app migliori per chi viaggia in aereo con quelle che ti permettono di confrontare i voli per scegliere quello più economico o più comodo per te.

Skyscanner fa esattamente questo: ti consente di inserire date e parametri di viaggio per sottoporti una lista delle migliori alternative. Potrai scegliere quella che fa al caso tuo personalizzando ogni parametro attinente a voli, hotel ed eventuale autonoleggio.

Oltre a confrontare i voli per aiutarti a scegliere quello che fa al tuo caso, Skyscanner ti propone di organizzare il tuo intero viaggio direttamente da app prenotando anche un posto in hotel ed eventuali automobili per rendere più agevoli gli spostamenti da e verso l'aeroporto (e non solo).

FlightAware

Tra le app migliori per chi viaggia in aereo, ti segnalo FlightAware, indispensabile per tenere traccia dello stato dei tuoi voli, soprattutto se non viaggi sempre con la stessa compagnia aerea.

Quest'app traccia tutti i voli e consente di impostare notifiche per essere sempre aggiornate sullo stato del proprio volo.

Ritardi, cancellazioni, modifiche e spostamenti sono tra le cose che ci destabilizzano maggiormente quando viaggiamo e che ci possono costringere a rivedere i nostri piani. FlightAware è l'app giusta da scaricare per essere sempre informate in tempo reale dello stato del volo sul quale dobbiamo imbarcarci.

The Flight Tracker

Come l'app FlightAware, anche The Flight Tracker consente di monitorare agevolmente lo stato dei propri voli. Direttamente da app è possibile tenere traccia dei voli prenotati verificando eventuali ritardi e cancellazioni, informazioni indispensabili ai fini di una vacanza senza stress.

The Flight Tracker è tra le app migliori per chi viaggia in aereo e consente di ricevere informazioni dettagliate anche sul gate stabilito per il volo in questione semplificandoti la permanenza in aeroporto. Non dovrai infatti posizionarti dinanzi ai monitor per scoprire a quale gate recarti per l'imbarco e potrai verificarlo con aggiornamenti in tempo reale direttamente sul tuo smartphone.

Quest'app, a differenza di altre, fornisce informazioni dettagliate anche sul tipo di velivolo impiegato, sul modello dell'aereo che ci accoglierà a bordo. Tutte le informazioni disponibili nell'app, poi, possono essere condivise via SMS, Facebook, Twitter e WhatsApp, una funzione davvero utile se viaggi in gruppo e hai bisogno di aggiornare i tuoi compagni di viaggio.

Evernote

Inserisco Evernote tra le app migliori per chi viaggia in aereo ma in realtà è molto utile per ogni tipo di viaggio, non solo per i voli.

Evernote consente di raccogliere tutti i documenti di viaggio per tenerli a portata di mano in un'unica app. Non solo le prenotazioni dei voli e le carte d'imbarco ma anche le mail di conferma ricevute da musei, hotel, B&B ed ogni altra prenotazione utile ai fini del viaggio.

Evernote sincronizza i diversi dispositivi utilizzati per consentirti di conservare ordinatamente ogni sorta di documento e di biglietto utile ai fini del viaggio.

Rientra tra le app indispensabili perché permette di tenere tutto a portata di mano e di consultare velocemente ogni sorta di prenotazione in caso di necessità.

In questo modo non dovrai più andare a recuperare le vecchie mail o i vecchi SMS e sarà tutto tempo risparmiato, da dedicare ad altre attività.

Ad Evernote potresti associare un'app per scoprire le città senza stress, anche queste utilissime ai fini di un'impeccabile organizzazione.

AirHelp

Un'app utile nel caso in cui dovessi chiedere indennizzi o rimborsi a causa di ritardi. AirHelp ti aiuta in caso di disservizi e ti supporta nell'invio delle richieste di risarcimento e di rimborso. Ti permette di scoprire quale indennizzo ti spetta in caso di volo in ritardo o cancellato; ti consente anche di inoltrare direttamente da app la pratica che ti permetterà di ottenere ciò che ti spetta.

AirHelp richiede semplicemente di scansionare la carta d'imbarco, direttamente da app, per presentare un reclamo formale a tuo nome alla compagnia aerea colpevole del disservizio.

Tra le app migliori per chi viaggia in aereo, questa ti consente di evitare ricerche specifiche e fa il lavoro sporco al posto tuo. Darai mandato ad AirHelp e consentirai al sistema di agire per tuo conto semplicemente autorizzando l'importazione automatica dei dati dalla tua carta d'imbarco.

