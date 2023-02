D a quando si parla di armocromia (un decennio scarso) non si smette di giocare a indovinare la propria stagione o quella delle amiche. Ecco le caratteristiche delle donne primavera

Incarnato chiaro, occhi brillanti e capelli da castano chiaro a rosso: questo l'identikit della donna primavera secondo l'armocromia. Una stagione che si caratterizza per la luminosità dei suoi colori tendenzialmente chiari, ma mai come quelli della donna estate.

I colori della stagione primavera dell'armocromia

Come capire se si appartiene alla stagione primavera? Una metafora che può venire in aiuto è quella riferita al paesaggio della stagione primaverile. Se pensiamo alla natura, i primi colori della primavera che ci vengono in mente sono le nuance calde e luminose degli alberi in fioritura e dei prati rigogliosi (il rosso dei fiori e il verde delle piante). Quanto al cielo, in primavera è azzurro deciso, e in genere tutto l'ambiente è acceso dalla luce brillante del sole. Nel complesso l'immagine è vivida, come quella dell'attrice Jessica Chastain, chiaro esempio della donna primavera dell'armocromia.

Jessica Chastain, un esempio di donna primavera armocromia

Allo stesso modo del paesaggio primaverile, in armocromia la donna della stagione primavera ha colori luminosi di occhi, capelli e carnagione. Tendenzialmente caldi. L'elemento da cogliere al volo per non sbagliare? Il colore degli occhi! In genere, la donna primavera ha occhi chiari, abbinati a carnagione dal sottotono caldo e capelli castani chiari, rossi o biondo dorati. Se gli occhi dovessero essere scuri, saremmo di fronte a una donna della stagione autunno.

Cara Delenvingne, un esempio di donna primavera armocromia

Le caratteristiche della donna primavera

In sintesi, la donna primavera si caratterizza per questi elementi cromatici:

Occhi: azzurri, verde, verde-azzurro, ambra

azzurri, verde, verde-azzurro, ambra Capelli: rossi, biondo dorati, biondo miele, castani chiari

rossi, biondo dorati, biondo miele, castani chiari Carnagione: chiara con sottotono caldo, tende ad abbronzarsi facilmente diventando dorata o biscotto.

Contrasto, valore e sottotono

Oltre al colore degli occhi e dei capelli, gli altri elementi per individuare la donna primavera dell'armocromia sono quelli riferiti all'immagine nel suo complesso. Per intenderci, ci riferiamo al contrasto tra i colori, al valore chiaro-scuro del mix cromatico e al sottotono della pelle.

Partendo dall'ultimo elemento, il sottotono della pelle della carnagione della donna primavera è caldo, vale a dire che tende al beige, anche quando è molto chiara. In quest'ultimo caso, sarà avorio. Se prende il sole, l'abbronzatura sarà sempre dorata, anche quando sarà solo lievemente accennata. Per avere un'idea del sottotono della donna primavera armocromia, niente di meglio che osservare le star. In basso, l'attrice Margot Robbie.

Margot Robbie, un esempio di donna primavera armocromia.

Per contrasto, invece, si intende l'impatto che i colori degli occhi e dei capelli hanno con la carnagione. Nella stagione primavera dell'armocromia, il contrasto è piuttosto intenso, e per questo si definisce alto.

Altro elemento importante è il valore dei colori complessivi, cioè il fatto se siano chiari o scuri. La stagione primavera ha un valore chiaro, come si può vedere dalle immagini delle star di questo articolo. In basso, l'attrice Emma Stone.

Emma Stone, un esempio di donna primavera armocromia.

In sintesi:

Sottotono della carnagione : caldo.

: caldo. Valore : chiaro (è il complesso dei colori a colpo d'occhio, cioè se sono chiari o scuri).

: chiaro (è il complesso dei colori a colpo d'occhio, cioè se sono chiari o scuri). Contrasto e intensità: alti, con le varie gradazioni. I colori di occhi, capelli e carnagione risultano abbastanza contrastanti gli uni con gli altri, pur essendo tendenzialmente chiari.

La top model Barbara Palvin, un esempio di donna primavera armocromia

Quali colori stanno bene alla stagione primavera?

Nel trucco i colori da considerare per la donna primavera sono quelli dei rossetti, dei blush e degli ombretti. Molto in generale, vanno bene tutti i colori caldi, brillanti e accesi. Via libera, quindi, a rossetti nei toni del corallo e del rosa pesca. Stesso per discorso dicasi per il fard. Quanto agli ombretti, la scelta può spaziare dal terracotta al bronzo, dal verde acqua al turchese.

I colori di trucco per la donna primavera

Ecco un elenco per avere chiaro in mente le tonalità di make up che valorizzano una donna primavera.

Rossetti : corallo, rosa pesca o salmone, nude, rosso (caldo), tonalità aranciate.

Blush : rosa pesca, biscotto.

: corallo, rosa pesca o salmone, nude, rosso (caldo), tonalità aranciate. : rosa pesca, biscotto. Ombretti: bronzo, dorato, ocra, marrone dorato, champagne, rosa caldo, turchese acceso, verde brillante, viola (in caso di occhi verdi).

Kate Middleton, un esempio di donna primavera armocromia

Le sottocategorie della donna primavera

Ogni stagione dell'armocromia si divide in ulteriori sotto-stagioni, in virtù della predominanza di alcuni elementi, come il valore complessivo del mix cromatico o l'intensità dei suoi contrasti. Vediamole brevemente:

Primavera assoluta: si chiama anche primavera pura, ed è la donna che presenta tutte le caratteristiche, cioè contrasto alto, valore chiaro e sottotono caldo. Gli occhi sono sempre chiari, i capelli biondi ma caldi, e la carnagione con sottotono caldo. Blake Lively è un esempio di donna primavera assoluta.

Blake Livley, un esempio di donna primavera assoluta

primavera chiara o light: in questo caso le tonalità dei capelli sono più chiare, ma restano sempre dorate. Un esempio ideale è l'attrice Scarlett Johansson.

Scarlett Johansson, un esempio di donna primavera chiara.

primavera calda o warm: racchiude tutte le sfumature più calde e dorate di questa stagione: i capelli sono in genere castano chiaro, biondo caldo o rosso naturale, mentre gli occhi possono essere verde-azzurri oppure nocciola.