Borse per l’autunno inverno 2022-2023: trend e modelli

B orse a spalla, a tracolla, microbag, shopping bag, bauletti. Ecco le borse di tendenza per l'autunno inverno 2022-2023

Borse per l'autunno

Gli accessori sono certamente la parte più interessante di ogni outfit: non solo completano il look ma è anche molto divertente giocare con abbinamenti, dimensioni e colori. Scegliere la borsa (tote, tracolla, clutch o pochette che sia) che si matcha perfettamente al proprio abbigliamento, può diventare quindi il momento più eccitante della stagione. E le tendenze di questo autunno-inverno prevedono una serie di incredibili modelli pronti a farci sognare.

Le borse delle star

Ecco una carrellata di foto con le borse preferite dalle celebrities questo autunno inverno:

Ipa 1 di 11 Ipa 2 di 11 Ipa 3 di 11 Ipa 4 di 11 Ipa 5 di 11 Ipa 6 di 11 Ipa 7 di 11 Ipa 8 di 11 Ipa 9 di 11 Ipa 10 di 11 Ipa 11 di 11

Quale modello di borsa scegliere

Le più classiche e tradizionali forme morbide e stondate si alternano a silhouette più spigolose e rigide, mentre texture in nappa martellata danno il cambio alla pelle lucida e liscia. E infine tocchi gioiello si aggiungono ai manici delle borse per regalare loro un aspetto più glamour: sdrammatizzano i look da giorno per l'ufficio, o accentuano gli outfit notturni per serate speciali. Insomma un investimento che è una vera e propria certezza. Da mattina a sera. Per i prossimi cinque o sei mesi.

Ma quali nuance scegliere per essere super trendy? Ovviamente i colori dell'autunno e del foliage: dal marrone castagna al verde bosco (in realtà il verde è perfetto in tutte le sue sfumature dal menta all'oliva) fino al senape, all'arancione e al borgogna. Senza dimenticare un grande classico come il nero.

Borse: i modelli per l’autunno inverno 2022-2023

Preferisci una microbag o un bauletto? Una borsa a spalla o una borsa a tracolla? Certo, ci sono occasioni in cui alla shopping bag non si può proprio rinunciare... Se sei indecisa, sfoglia la nostra gallery e scegli le borse che ti accompagneranno in questo autunno inverno 2022-2023:

1 di 20 - Borse saddle di pelle in tre misure (Beatrice .b, da 259 euro). 2 di 20 - Borsa di pelle con fibbia dorata (Maizena, 790 euro). 3 di 20 - Microbag di raso (Rubeus, 600 euro). 4 di 20 - Borsa multitasche e doppi manici (Miriade, 69,90 euro). 5 di 20 - Bauletto di pelle verde menta (Amato Daniele, 799 euro). 6 di 20 - Mini borsa di pelle (Guess Handbags, 105 euro). 7 di 20 - Shopping bag a doppi manici (Etro, 750 euro). 8 di 20 - Il marchio è 100% made in Milano, ma questa non è la solita borsettina “da sciura”, sempre chic, ma tanto prevedibile. Con le sue quattro taschine degradé rosa Barbie e le zip superluccicanti, la minibag di peluche è perfetta per i look street style fuori dalle righe (La Milanesa, 275 euro). 9 di 20 - Borsa stampa coccodrillo (Lancel, 730 euro). 10 di 20 - La collezione Marcella Club X DOTZ di Gianni Chiarini è di jacquard riciclato e aiuta l’associazione Costurando Sonhos Brasil, a sostegno dell’imprenditorialità femminile (bag 145 euro). 11 di 20 - Borsa a spalla trapuntata, Emporio Armani. 12 di 20 - Borsa di nylon goffrato profilato di pelle (Gianni Chiarini, 185 euro). 13 di 20 - Secchiello di ecopelle con borchie e cristalli (La Carrie, 219 euro). 14 di 20 - Zaino di tessuto matelassè e pelle (BPrime, 189 euro). 15 di 20 - Borsa con profili di pelle (Lancel, 750 euro). 16 di 20 - Borsa di materiale sintetico (Y-Not, 74,90 euro). 17 di 20 - Shopping metallizzata (Manila Grace, 180 euro). 18 di 20 - Borsa con la stampa Monogram (Louis Vuitton, 1.800 euro). 19 di 20 - Valigetta di alluminio (Baulificio Italiano, 179 euro). 20 di 20 - Portadocumenti con tracolla (Carpisa, 79,95 euro).

Borse che cambiano l'umore

Servizio di Stéphane Gaudrie - foto di Simon171

Colori, tessuti tecnici, ecopelliccia, pelle laminata. Ecco una selezione di borse per l'autunno inverno 2022-2023 che ti stupirà. E ti metterà di buon umore! Sfoglia la gallery per vedere i modelli di borse:

1 di 7 - Borsa di tessuto tecnico con tracolla a catena (Kuvè, 79,90 euro). 2 di 7 - Maxi borsa zippata (V73°, 109 euro). 3 di 7 - Borsa di pelle laminata (Gianni Chiarini, 195 euro). 4 di 7 - Borsa di tessuto goffrato (Gianni Chiarini, 155 euro). 5 di 7 - Borsa di pelliccia ecologica (Kuvè, 69,90 euro). 6 di 7 - Borsa di ecopelliccia e catena (Emanuela Biffoli, 100 euro). 7 di 7 - Borsa stampa cocco con manici di bambù (V73°, 149 euro).

Scommettiamo che hai già scelto le tue borse per questo autunno inverno 2022-2023?