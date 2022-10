Il cardigan: un must have carico di sex appeal

È il pezzo chiave per questa fredda stagione: confortevole, morbido ed estremamente chic, il cardigan è adatto a tutte le occasioni e le star ci insegnano a sfoggiarlo in modo glamour

Micro ed elegante, maxi e comfy, lungo e ricamato, o semplice a coste, coloratissimo o in nuance neutre da abbinare facilmente a qualsiasi outfit. Il cardigan, storica giacca in maglia in cashmere, lana vergine, mohair o tessuti pregiati, a maniche lunghe e con una fila di bottoni centrale importanti, continua a dettare tendenza stagione dopo stagione. Dimenticate quindi il vecchio maglione della nonna e fate posto nel vostro guardaroba per un vero sofisticato e versatile passe-partout. Da sfoggiare indistintamente in ogni occasione. Da mattina a sera. Proprio come fanno le star!

Le origini del cardigan

Ma scopriamo di più su questo famoso cardigan… Lo sapete che storicamente il suo nome deriva del generale James Thomas Brudenell, settimo conte di Cardigan? Ma, in realtà, le ipotesi sulla nascita di questo capo evergreen si moltiplicano, come spesso accade nelle storie intrise di leggenda. Sembra infatti che Cardigan possa derivare dal nome dell’isoletta omonima, sulla costa gallese, vivace centro di produzione di maglieria.

Il cardigan, simbolo di femminilità

Pezzo forte dell’abbigliamento maschile il cardigan è stato poi rivisitato per il suo ingresso nel mondo femminile. Con grande successo, soprattutto nel classico twinset: l'abbinata di girocollo più cardigan, un genere très chic che piaceva moltissimo a star del calibro di Grace Kelly, Audrey Hepburn e Jaqueline Kennedy-Onassis. E pensare che all’inizio questo capo fece addirittura scalpore: sì perché i famosi Sloppy Jose, così furono ribattezzati i cardigan indossati dalle ragazze nei college universitari negli Usa negli anni '40, furono un vero strumento rivoluzionario. Al centro dei look anche nei Sixties come sintomo e sinonimo di una nuova donna e soprattutto di una nuova femminilità indipendente.

Il cardigan e il tennis

E non dimentichiamoci del ruolo del cardigan nello sport fin dagli anni Venti: Jean Patou ha vestito la tennista Suzanne Lenglen con una divisa composta da una gonna a pieghe di seta bianca e un cardigan dello stesso colore. È proprio sulla terra rossa e grazie al cardigan che è nata la moda sportiva (oggi per tutti sportwear).

Cardigan: quel tocco fashion

È stata la mitica Coco Chanel, a decretare il successo di questo capo in maglia che ha conquistato le ragazze di tutto il mondo: nessuno può scordare i suoi modelli en pendant con il resto dell’abbigliamento. Attingendo a tessuti del guardaroba maschile è riuscita a creare outfit indimenticabili per uno stile iperfemminile.

Ciclicamente il cardigan torna ad essere protagonista del nostro guardaroba. E ora è il suo momento!