Chiodo in pelle: ecco perché piace tanto alle celebrity

È un pezzo intramontabile del guardaroba da decenni ma resta in cima alle classifiche dei capi più amati di sempre. Anche dalle star. Che lo tramandano alle giovani generazioni

Quello che fino alla fine degli anni Settanta e per tutti gli Ottanta era il giubbotto dei "bad boys", i tipi alla John Travolta in Greese, per intenderci, oggi diventa sinonimo di free time (e free style), oltre che di marcata sensualità.

Sono stagioni che l'abbigliamento maschile prende il sopravvento sul guardaroba femminile: un concetto certamente non più trasgressivo come un tempo, ma che, in tutte le sue declinazioni, fa sempre parlare di "dualismo". Ed è proprio su questo che giocano le star abbinando il mitico giubbotto di pelle, non solo con i classici jeans e T-shirt bianca o nera, ma anche con pantaloni eleganti, leggings e stivali, gonne a matita o morbidi modelli alla caviglia, sneakers o tacchi, abitini leggeri e fluttuanti, minidress fascianti e persino vestiti gioiello da red carpet.

Le star adorano il chiodo

Il "chiodo" è il capo che segna le mezze stagioni ( e guai a chi dice che non esistono più!): in primavera e autunno viene costantemente rispolverato per look più agili e versatili che ci accompagnano verso le stagioni più calde o fredde. Insomma, la "casella chiodo" non può saltare perché altrimenti mancherebbe un pezzo della storia del nostro guardaroba. Ma perché tutta questa venerazione per un "semplice" giubbotto in pelle? Ci rispondono direttamente le star quando lo elevano a pezzo intramontabile: quello da tramandare alle generazioni future (perché ancora più bello se vintage); quello che dà grinta al look e si sposa a meraviglia con tutto; quello che emana il fascino di un motociclista, grazie alle borchie che assomigliano alla testa dei chiodi e alle zip metalliche; e quello che, se scelto di qualità, è un investimento per la vita.

Gli abbinamenti perfetti

La combo maglioncino di cachemire sottile (due tre fili al massimo) e chiodo è perfetta per la stagione autunnale. La mattina presto e la sera si può sempre aggiungere una sciarpa per restare più al caldo. E se piove? Basta indossare il giubbino in pelle sotto il trench: gli strati sono sempre la soluzione ottimale. E, se invece siete iperfreddolose, nulla vi vieta di optare per un chiodo oversize e infilarci sotto un piumino 100 grammi (esattamente come facciamo spesso con i cappotti).

Le versioni più trendy sono colorate

Se non siete troppo puriste in materia di chiodo, vi consigliamo le versioni colorate: alle celebrity piacciono moltissimo. E pure alle principesse! L'attrice britannica Sienna Miller lo sfoggia da ormai un paio d'anni in black-red-green, mentre a Charlene di Monaco piace in giallo multivitaminico. Kate Moss lo preferisce rosso mentre Lucy Hale opta per un candido bianco latte. Senza contare le versioni rosa confetto, royal blu, verde oliva e persino oro o argento per chi vuole osare al massimo.

