5 tipi di colleghi che dovresti tenerti stretti

S e è vero che ambito professionale e vita privata dovrebbero essere tenuti più o meno separati, è altrettanto vero che ci sono delle tipologie di colleghi che dovresti tenerti stretti. Ecco quali sono

Vita professionale e privata dovrebbero essere distinti (e distanti) per diverse ragioni, ma ciò non significa che non ci siano colleghi che dovresti tenerti stretti. Ciò non implica per forza la nascita di grandi amicizie, ma di fatto rapporti di stima e rispetto possono essere un plus per la tua carriera.

Questo è il motivo per cui è bene imparare a distinguere questo tipo di persone e tenerle sempre nel tuo radar. Se stai pensando che il ragionamento sembri un pizzico opportunistico ricordati che spesso sul lavoro occorre fare strategia. E sì, anche la scelta degli alleati fa parte di quest'ultima.

Il collega più bravo di te

Come? Tenere accanto proprio quel collega? Quello lì che grazie alla sua bravura sembra oscurare gli altri? Ebbene sì. Anzi, tra i colleghi che dovresti tenere stretti lui è in pole position. Come mai?

Semplice, perché da un collega più bravo si può soltanto imparare. Lasciando da parte invidie e pregiudizi, la cosa migliore da fare è cercare di capire come mai questa persona è così brava, quali sono le sue tecniche, come agisce, come affronta le cose.

Non solo: se il collega si mostra disponibile (è ovviamente questione di carattere)è bene mettere da parte l'imbarazzo e fargli tutte le domande che ti passano per la testa.

Il collega che vuole sempre imparare qualcosa

Essere bravi non è tutto. Puoi avere diversi tipi di competenze, ma sentirti sempre indietro per ciò che riguarda il tuo rendimento e le tue mansioni. Per questa ragione tra i colleghi che dovresti tenerti stretti c'è quello che vuole sempre imparare qualcosa.

La curiosità e la voglia di apprendere sono alla base di un cammino professionale soddisfacente e in costante crescita e se non sai da dove iniziare è bene avere accanto qualcuno che fa davvero di tutto per formarsi e andare sempre oltre.

Tenere vicino questo tipo di collega ti permette di capire (anche tenendo d'occhio i suoi risultati) che non si finisce mai di imparare e che persino quelle che sulla carta ti sembrano perdite di tempo possono invece rivelarsi molto utili.

In più, spesso i colleghi curiosi e che vogliono sempre imparare, sono più bravi a usare il pensiero laterale e ad arrivare agli obiettivi senza usare le soluzioni più banali e canoniche. Sono dei veri pozzi di creatività da non sottovalutare!

Il collega super organizzato

Hai presente quel collega che ha già chiara ogni cosa, addirittura prima che gli venga detta? Quel collega che non a tutti fa esattamente simpatia proprio per il fatto che riesce a essere sempre sul pezzo, in modo quasi inspiegabile?

Bene, la verità è che non dovresti allontanarlo ma farlo rientrare tra i colleghi che dovresti tenere stretti. Di fatto questo tipo di persona agisce in modo sempre organizzato, gestisce le cose in modo certosino e si assicura sempre che vada tutto bene.

Questo fa sì, magari, che i suoi risultati siano ottimi pur non avendo ancora tutte le skill richieste dal compito che dovrebbe svolgere. Averlo accanto ti insegnerà qualcosa di più sul modo di individuare (e gestire) le priorità sul lavoro.

Il collega che dice sempre la cosa giusta

Saper comunicare al meglio non è facile. Diamo per scontato che sia semplice saper porre delle domande o saper fare degli appunti, ma così non è, specie sul lavoro.

L'esperienza insegna che ci sono modi e modi di comunicare, di porsi e di trattare anche in base al nostro interlocutore. Per questo motivo tra i colleghi che dovresti tenerti stretti c'è quello che dice sempre la cosa giusta, il comunicatore nato, quello che non è mai fuori luogo.

Imparare da un maestro dell'ars oratoria come interagire con un capo che non sa fare il suo lavoro o in generale con colleghi e superiori è un ottimo modo per crescere.

È chiaro che le sue risposte e il suo modo di comunicare non va ripetuto "a memoria" o copiato: semplicemente, vedendolo in azione, potrai imparare a essere più spigliata e/o a trattare con persone che all'inizio ti incutevano timore.

Il collega che ha imparato a stare in equilibrio

Se sei ancora all'inizio della tua vita professionale, se non hai ancora capito come si costruisce l’equilibrio tra lavoro e vita privata o se ti riesce ancora complicato affrontare le sfide difficili, tra i colleghi che dovresti tenerti stretti devi necessariamente includere qualcuno che ha imparato come stare in equilibrio.

Colleghi e colleghe che sono riusciti nel delicatissimo scopo di essere sempre presenti e pronti sul lavoro e che, allo stesso tempo, stanno mandando avanti egregiamente le loro vita privata, possono esserti d'esempio.

A questo tipo di colleghi puoi chiedere dei consigli che riguardino la routine lavorativa e puoi rubare dei trucchi e dei segreti che ti aiuteranno a trovare la tua strada. Certo, non puoi replicare pedissequamente il loro schema (d'altronde ogni vita è diversa) ma puoi certamente guardare le cose in maniera diversa e imparare qualcosa di più su come affrontare le cose.