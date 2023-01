È vero, l'anno del Very Peri sarà anche giunto al termine. Ma una delle sue reminiscenze più tangibili continua a farci battere il cuore. È il colore lilla, protagonista della moda primavera 2023 in passerella come nei look street style da copiare subito.

Calmante, magnetico e anche energizzante se abbinato a contrasto con le nuances giuste: il lilla è il colore di tendenza della moda 2023, e non ce ne voglia il Viva Magenta su cui ha scommesso l’Istituto Pantone. D’altronde, sono proprio le passerelle su cui hanno sfilato le più belle collezioni prêt-à-porter a decretarlo tale, e a fornirci – ovviamente - tutta l’ispirazione necessaria per indossarlo in modo sapiente.

Quali sensazioni rievoca il colore lilla?

Via dal lilla quell’accezione negativa da tempo relegata al mondo del teatro: si dice che il viola in palcoscenico non debba essere indossato ma, sdoganata questa credenza puramente dettata dalla superstizione, il lilla sarà vostro alleato praticamente ovunque. Si pensi poi all’immaginario che racchiude in sé! Distese e distese di lavanda profumata, di un colore intenso che riempie gli occhi (e il cuore) proprio come lo abbiamo sempre associato agli scenari bucolici della Provenza. Non c'è da meravigliarsi se persino l'Istituto Pantone aveva fatto del Very Peri il protagonista dello scorso anno.

I vestiti lilla d'ispirazione dalle sfilate

E reminiscenza del Very Peri sia. Il colore lilla fa da leitmotiv tra i vestiti primavera-estate 2023, mostrandoci ogni possibile sfaccettatura della sua essenza. È proprio qui, in passerella, che prenderemo tutta l'ispirazione necessaria: se state cercando idee su come indossare il lilla anche di sera, sarà l'interpretazione glamour del marchio 16arlington a fornire ogni risposta necessaria. L'abito è lungo e aderente, arriva fino alle caviglie: una silhouette casta, ma che non rinuncia alla luminosità dei cristalli che lo tempestano. Lo spirito invece è assai più bohemian in passerella da Bora Aksu e Cecilie Bahnsen, dove sono balze e strati di tulle a conferire volume e ulteriore carattere ai vestiti lilla.

Courtesy Launchmetrics. 16arlington primavera-estate 2023

Courtesy Launchmetrics. Bora Aksu primavera-estate 2023

Courtesy Launchmetrics. Cecilie Bahnsen primavera-estate 2023

Giacche, gonne e pantaloni lilla per look impeccabili

Non solo vestiti. La moda della primavera 2023 tinge di lilla anche giacche, pantaloni e gonne. A cominciare dal tailleur firmato Genny, un completo elegantissimo che si avvale di questa delicata tonalità pastello per comunicare femminilità ed eleganza. Il blazer è sciancrato e leggermente corto: non lasciatevi intimidire dal top vedo-non-vedo che traspare al di sotto. Basterà sostituirlo con una classica camicia bianca (o un T-shirt per un risultato più casual) e il look sarà deciso. In passerella da Emporio Armani sono i pantaloni a conquistare invece tutta la nostra attenzione, perché il modello - sartoriale e con le pinches - è portabilissimo. Un'altra valida fonte di ispirazione da tenere bene a mente!

Courtesy Launchmetrics. Genny primavera-estate 2023

Courtesy Launchmetrics. Emporio Armani primavera-estate 2023

Se c'è una giacca lilla da cui sarà impossibile staccare gli occhi, questa altro non è che quella presentata da Coach per la primavera-estate 2023. Perché conferirle il titolo di desideratissimo must-have? A meno che non si stia valutando un investimento vero e proprio, cercheremo le sue stesse prerogative nei capispalla di stagione: maxi, dal fascino leggermente retrò, con chiusura doppiopetto e qualche inserto colorato a contrasto per un effetto patchwork fresco e giovanile. E a tal proposito, è impossibile omettere la declinazione del lilla secondo il designer David Koma: gonna lunga asimmetrica e top brassière che ricorda lo stile da spiaggia, un look sicuramente idilliaco per millennial e Gen Z.

Courtesy Launchmetrics. Coach primavera-estate 2023

Courtesy Launchmetrics. David Koma primavera-estate 2023

La tendenza lilla secondo lo street style

E poi ci sono loro, le it-girls avvistate tra una sfilata e l'altra e prontamente paparazzate dai fotografi di street style. Loro è il potere di rielaborare una tendenza in modo personalissimo, senza temere (mai) il giudizio altrui. La loro visione del colore lilla? Tanto denim, in primis: jeans e giacca abbinata si indossano tono su tono, con top a fascia a contrasto (eventualmente, sostituibile con una T-shirt). C'è anche chi fa del colore lilla solo un accento di stile: si veda il classico trench cammello stampato con fantasia geometrica colorata. E chi infine punta sul colore della primavera 2023 per renderlo protagonista di vestiti midi da indossare con cappottino di pelle e stivali. Che la lilla-mania sia con voi!

Courtesy Launchmetrics

Courtesy Launchmetrics