Come capire se un cane è adatto a te, in base alla tua personalità

I l cane è il miglior amico dell'uomo ma in un rapporto di amicizia è fondamentale considerare anche le rispettive personalità. Se stai pensando di adottare un amico a quattro zampe, dovresti conoscere le razze perfette in base al tuo modo di essere

Il rapporto tra un cane e il proprio padrone si basa su una serie di fattori da cui viene, inevitabilmente influenzato. Le tue abitudini e la tua routine quotidiana, gli spazi che hai a disposizione in casa e fuori ma soprattutto la tua (e la sua) personalità sono determinanti. Allora, come capire se un cane è adatto a te?

In base ai tratti distintivi del tuo carattere, noterai che alcune razze canine si adattano meglio o peggio alle tue esigenze. Se stai pensando di prendere un cane, sappi che l'aspetto del tuo amico a quattro zampe non è l'unico fattore da prendere in considerazione, e sicuramente non il primo.

Una scelta superficiale dell'animale domestico ti potrebbe portare a non avere mai un buon rapporto con lui. Per non incorrere in questo rischio, leggi la nostra guida e scopri il cane più adatto a te in base alla tua personalità.

Sei una persona determinata

Se sei una persona determinata, disposta a lavorare sodo pur di raggiungere i tuoi obiettivi, il cane adatto a te è un Bassotto. Sì, hai letto bene: non lasciarti ingannare dalla forma tenera del corpo di un dolce bassotto dagli occhioni profondi.

Il Bassatto, a discapito di ciò che si potrebbe immaginare osservando le sue ridotte dimensioni, ha la testa dura ed è determinato... Proprio come te!

Sei elegante e distinta

Sei una persona elegante e raffinata, che pianifica tutto nei minimi dettagli e stai cercando un amico a quattro zampe che ti rispecchi. Come capire se un cane è adatto a te se sei distinta e fine?

Hai un paio di proposte canine tra le quali scegliere. La prima razza che mi viene in mente è il Chihuahua, piccolo e facilmente maneggevole, sta in una mano e non disturba mai.

Potresti optare anche per un dolcissimo Dalmata che, caratterialmente, è molto affettuoso e docile, tranquillo e sviluppa un senso di protezione spiccato nei confronti della sua padroncina.

Sei vivace e spensierata

Se vedi la vita come una scala di colori, in cui il bianco e il nero non sono contemplati, potresti aver bisogno di un cane allegro, proprio come te.

Come capire se un cane è adatto a te in questo caso? La tua scelta potrà essere quella di adottare un Barboncino simpatico, vivace e sempre pieno di gioia.

Il Barboncino è adatto sia ad una persona single che ad una famiglia, infatti ama i bambini e stare a contatto con loro. Il Barboncino è una razza particolarmente vivace e allegra, porta il buon umore anche nelle giornate più difficili.

Sei orgogliosa ma molto affettuosa

Se sei una persona orgogliosa ma, in fondo, anche molto affettuosa, stenterai a credere che c'è un cane perfetto per te: il Boxer.

Ha l'apparenza da duro ma in realtà è un tenerone, proprio come te. Il Boxer è consigliato solo se hai già esperienza con i cani in quanto si tratta di una razza piuttosto impegnativa rispetto alle altre. Giocoso e affettuoso, dietro il musone da bullo nasconde un cuore d'oro.

Ami la tranquillità e sei molto affidabile

Sei una persona affidabile: su di te si può sempre contare. Ami la tranquillità e cerchi un amico a quattro zampe che ti rispecchi. Come capire se un cane è adatto a te?

In questo caso la prima scelta è un Labrador. Adottare un cucciolo cambierà la tua vita e non dovrai lasciarti spaventare dalla sua stazza. Il Ladrador è affidabile e docile, ama la vita tranquilla e non ti darà mai fastidio. compagno leale di avventure e di giochi, il Labrador va molto d'accordo con i bambini.

Sei affidabile e protettiva

Se sei una persona leale, ma soprattutto affidabile e protettiva, la scelta giusta per te va nella direzione di un Pastore Tedesco. Questa razza, infatti, è particolarmente determinata e protettiva nei confronti dei padroni.

Il Pastore Tedesco è un cane molto intelligente e al tempo stesso molto docile e buono finché vive in un ambiente sereno, in cui si sente amato.

I cani sono molto teneri quando ti vedono giù di morale e il Pastore Tedesco non fa eccezione.

Sei divertente e spiritosa

Se sei espansiva, socievole e divertente, il cane perfetto per te è un simpaticissimo Jack Russel. Questa razza in particolare ama trascorrere il tempo a giocare e non è per niente litigioso.

Assai probabile che, nel momento della passeggiata al parco, il tuo amico a quattro zampe torni da te con una schiera di nuove amicizie canine con le quali trascorrere ore e ore a giocare.

Sei audace e determinata

Se sei audace e determinata, ti invito a considerare di adottare un Beagle, che ti rispecchierà in pieno. Il Beagle è un cane molto affettuoso ma al tempo stesso determinato e fiero di sé; è vigile ma sa farsi amare e coccolare.

Nasce come un cane da caccia quindi è particolarmente attento a tutto ciò che gli accade intorno.

Sei coraggiosa e a tratti testarda

Come capire se un cane è adatto a te se sei testarda? Potresti incaponirti e non ascoltare il consiglio di nessuno ma se stai leggendo questo articolo vuol dire che hai anche il coraggio di metterti in discussione.

Se nella vita sei una persona coraggiosa e testarda, ma anche determinata e dolce, il Pitbull è il cane che dovresti considerare. Si tratta di un cane intelligente e forte ma anche molto equilibrato.

Potrebbe essere difficile l'addestramento del Pitbull per questo ti consiglio, nel caso, di rivolgere a personale specializzato.

Se vuoi capire se il tuo cane ti ha davvero scelta, pronto ad amarti per sempre, devi prestare attenzione ai suoi atteggiamenti.