Come dare al tuo profilo Facebook un’impronta del tutto personale

V uoi personalizzare il tuo profilo Facebook ma non sai come fare: è semplicissimo e in questo articolo troverai qualche spunto interessante

La reputazione sui social è fondamentale per il personal branding. Se sei stanca che i tuoi profili siano uguali a quelli degli altri, ti farà piacere scoprire che possono essere personalizzati ed è facilissimo farlo. Se stai leggendo questo articolo è perché vuoi dare al tuo profilo Facebook un'impronta personale per fare in modo che, a primo impatto, tutti i tuoi amici virtuali sappiano qualcosa in più sul tuo conto.

Che tu lo faccia per motivi personali o professionali, sono tanti i campi che puoi modificare e personalizzare sui social. Poni particolare attenzione alle immagini che utilizzi come foto profilo o come foto di copertina: sono le prime che attirano l'attenzione e sono molto importanti se il tuo profilo viene consultato da chi non ti conosce personalmente.

Sono tante le cose che puoi fare se vuoi dare un tocco personale al tuo profilo Facebook, qui qualche spunto!

Scegli attentamente le immagini

Se vuoi dare al tuo profilo Facebook un'impronta personale devi iniziare dalle immagini. Non mi riferisco alle foto che condividi ma alle immagini che vengono visualizzate ogni volta che si accede al tuo profilo e che devono parlare di te.

Dedica qualche minuto alla scelta dell'immagine di copertina e a quella del tuo profilo. Evita le foto banali, da documento d'identità, e prova a compiere un passo più: raccontati attraverso le immagini.

Se l'immagine di profilo è meglio che includa il suo viso in primo piano (ma non è un obbligo), puoi dare libero sfogo alla fantasia elaborando un'immagine di copertina originale, che rispecchi i lati del tuo carattere che vuoi mettere in evidenza sui social.

Registra un video

Non sei obbligata a scegliere una foto profilo: puoi optare anche per un video (brevissimo). Il video di profilo di copertina è una delle funzioni che Facebook ha aggiunto per consentire agli iscritti di presentarsi, anche senza immagini.

Se quindi all'immagine statica preferisci realizzare un video, sappi che il social lo consente. In questo modo, chi visiterà il tuo profilo, non si troverà dinanzi ad un tuo primo piano ma ad un frame tratto dal video che hai scelto di realizzare.

Usa i colori

Da qualche tempo su Facebook è possibile scrivere post colorati, un'ottima escamotage per dare al tuo profilo Facebook un'impronta personale senza annoiare. Nel condividere i tuoi pensieri e le tue opinioni puoi scegliere di usare il rosso, il blu, il verde, l'arancione o qualsiasi altro colore disponibile.

Il colore sostituisce il tradizionale testo nero. Puoi decidere di ricorrerei ai colori con parsimonia, solo per determinati argomenti, oppure puoi fare in modo che qualsiasi post da te scritto abbia lo stesso colore.

Cura la biografia

Esistono regole non scritte che ti aiuteranno a gestire meglio i social ma se vuoi dare al tuo profilo Facebook un'impronta personale devi innanzitutto metterti in gioco. Non avere paura di raccontare te e le tue esperienze, le tue passioni e i tuoi desideri. Non temere di farlo in modo originale, neanche nel campo della biografia.

Facebook infatti offre uno spazio all'interno del proprio profilo da destinare alle note biografiche. Puoi optare per un mero elenco di date e di esperienze ma puoi anche provare a scrivere un testo originale e creativo per far emergere i lati più nascosti del tuo carattere.

Basta una parola al momento giusto o una frase ad effetto, breve e che condensi il tuo essere. Se sei una persona spontanea e ironica troverai sicuramente il modo di lasciarlo intuire ai tuoi amici virtuali. Se vuoi mettere in evidenza esperienze e trascorsi, è questo il posto giusto per farlo.

E se dovessi ricevere commenti negativi, valuta attentamente a quali rispondere e quali ignorare.

Scegli i contenuti in evidenza

Quando un amico visita il tuo profilo si trova dinanzi ai contenuti più recenti da te condivisi, tra pensieri ed immagini. Quello che forse non sai è che puoi selezionare anche una serie di contenuti del passato da conservare in evidenza, in alto sul tuo profilo.

In questo modo non dovrai preoccuparti del tempo che passa. I contenuti da te selezionati rimarranno in alto e ben visibili fino a quando tu non deciderai di toglierli. Non correrai quindi il rischio di trascurare immagini ed avvenimenti particolarmente importanti per te a discapito di altri che avrebbero più visibilità solo in quanto più recenti.

Scegli in modo accurato i contenuti da lasciare in evidenza: anche questi devono parlare di te e raccontare la tua vita.

Condividi informazioni facoltative

Se vuoi dare al tuo profilo Facebook un'impronta personale puoi dedicarti anche alla compilazione di tutti quei campi facoltativi che il social mette a disposizione. Non solo la data di nascita ma anche le città in cui hai vissuto e quella in cui vivi.

Puoi inserire informazioni su lavoro, istruzione, familiari, relazioni e avvenimenti importanti che vuoi rendere ben visibili sulla tua timeline. In questo modo il tuo profilo racconterà davvero tutto di te.

Ti sconsiglio, invece, di farlo se sei una persona particolarmente attenta alla tua privacy. In questo ultimo caso puoi concentrarti sugli altri punti per dare al tuo profilo Facebook un'impronta personale facendo attenzione ad evitare gli errori più comuni.