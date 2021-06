5 modi per usare Instagram in maniera diversa e divertente

I nstagram è tra i social più utilizzati del momento ma a volte può diventare noioso. Se anche tu sei in questa fase, prova ad usarlo in modo diverso!

Credi di aver utilizzato Instagram al massimo e hai sperimentato davvero di tutto. Ora sei nella fase in cui non sai più cosa fare e cosa inventarti affinché il tuo profilo appaia diverso dagli altri. La buona notizia è che, anche se credi di aver provato ogni minima funzione del social, puoi ancora usare Instagram in maniera diversa e divertente.

A partire dal font che usi per scrivere e commentare, per proseguire con i filtri più diversi che puoi avere a disposizione in modo semplice e gratuito, Instagram non è solo quello che credi di vedere quando apri l'app sul telefono ma molto di più. Grassetti e corsivi, i font più particolari e i mosaici da creare ma anche i filtri più vari e i video hyperlapse che ti consentiranno di raccontare tutto, in modo diverso e senza mai annoiarti.

I filtri e gli effetti

Sapevi che su Instagram puoi usare i filtri? Ti sarà sicuramente capitato di vedere foto e video con luci ed effetti particolari realizzati dai tuoi amici o dai profili che segui. Il bianco e nero non è l'unico filtro che puoi utilizzare, anzi, è il più banale: ne esistono moltissimi come tanti sono i profili che li mettono a disposizione per te gratuitamente.

Alcuni si limitato a modificare luci e colori, altri fungono da vere e proprie maschere che modificano il tuo volto, gli oggetti dello scatto oppure si aggiungono ad essi. Così, puoi inserire la frutta di stagione negli scatti o i fiori più colorati, puoi divertirti con gli effetti horror o con quelli romantici per rendere diverse le tue foto. In estate puoi aggiungere elementi paradisiaci e a Natale la neve e le decorazioni più svariate.

Cambia font

Non tutti lo sanno ma si può cambiare anche il font, il carattere con il quale si scrive e si commenta. Per utilizzare un font diverso su Instagram ti basterà copiare e incollare la frase scritta con il font che più ti piace: Instagram lo riproporrà identico, senza cambiarlo.

Per scrivere con un font differente da quello standard ti servirà quindi un'altra app all'interno della quale inserire il testo da mettere sui social. A quel punto, dopo aver scelto il tuo font preferito, potrai copiare il testo ed incollarlo in modo semplicissimo. Tutto ciò che avrai scritto manterrà il font che hai scelto.

I grassetti e i corsivi

Vuoi porre l'attenzione su una determinata parola? Nessun problema. Per usare Instagram in maniera diversa e divertente ti vengono in soccorso anche i grassetti e i corsivi. L'app non dispone di questa funzione, quindi dovrai seguire quanto detto al paragrafo precedente e valido per i font diversi. Anche il testo in grassetto e corsivo, infatti, andrà ricavato da un'altra app e poi copiato e incollato su Instagram.

Esistono app per iPhone e app per Android, da cercare ed utilizzare in base al sistema operativo del tuo smartphone. Le storie, invece, ammettono grassetti e corsivi - e anche font diversi tra i quali scegliere.

Non è possibile però utilizzare le stesse impostazioni per post e commenti. Non è da escludere che in futuro Instagram possa rendere disponibili queste funzioni anche per la scrittura del testo nei post ma al momento non sono previste.

Un video hyperlapse

Hai mai provato la funzione hyperlapse di Instagram? Si tratta di un'app gratuita, direttamente sviluppata e collegata a Instagram, quindi affidabile e ufficiale. Ti consentirà di lavorare ad una serie di video molto diversi da quelli che realizzeresti con il tuo smartphone: li velocizza rendendoli molto più brevi di quelli originali.

Un video hyperlapse è un'ottima idea per raccontare la tua giornata o le tue vacanze. Se sei a lavoro su un progetto speciale, questo tipo di video ti permetterà di condensare tutto il contenuto in un solo minuto da mostrare ai tuoi follower. Il risultato è assicurato: un video hyperlapse è talmente veloce e concentrato da attirare immediatamente l'attenzione dei tuoi follower.

I mosaici

Per usare Instagram in maniera diversa e divertente devi poi provare assolutamente i mosaici che, in alcuni casi, possono rendere il tuo profilo anche più professionale. Non solo i brand, anche gli utenti comuni di Instagram stanno imparando a realizzare mosaici da mostrare ai propri follower per canalizzare l'attenzione su un determinato contenuto.

Il mosaico consente di pubblicare una foto molto grande sul profilo ma suddivisa in più post diversi. Ogni post pubblicato contiene un frammento dell'immagine che, una volta pubblicati tutti i singoli pezzetti, sarà visibile sulla homepage del tuo profilo.

Chiaramente nel feed, invece, non sarà visibile l'intera immagine. I tuoi amici vedranno condivisioni relative a pezzi di un puzzle in composizione il cui risultato finale sarà disponibile solo visualizzando il tuo profilo Instagram. Questo è sicuramente un modo diverso per gestire il tuo profilo e può risultare anche divertente ma utilizzalo con parsimonia. Se hai bisogno di altri consigli, ci sono altri 10 trucchi da usare su Instagram.