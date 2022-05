F arsi valere sui social è importante, ma bisogna ricorrere ai modi e ai toni giusti. Altrimenti si rischia di apparire arroganti. Gentilezza e cortesia sono l'arma vincente

Maleducazione e sfrontatezza spesso la fanno da padroni sui social media. Molte persone, infatti, quando si tratta di “parlare” sul web si sentono in diritto di dire frasi e usare toni che dal vivo non oserebbero mai adottare. È un’abitudine alquanto fastidiosa e sgarbata, che tutti dovrebbero abbandonare. D’altro canto, però, non bisogna nemmeno cadere nell’estremo opposto ed essere costantemente politically correct. È cosa buona e giusta farsi valere sui social esattamente come nella vita reale. L’importante è utilizzare i modi corretti.

Sì, dunque, a esprimere le proprie opinioni, ma no a farlo urlando ed essendo cafoni. Bisogna imparare la giusta netiquette per apparire lineari, coerenti e sicuri, ma non prevaricanti e scortesi. Non sai da dove iniziare? Ecco qualche dritta utile.

Farsi valere sui social è importante

Superare timori, insicurezze e imbarazzi e riuscire a dire la propria opinione in maniera cortese in ogni situazione è molto importante. Innanzitutto, per la propria autostima e l’amor proprio: chi riesce a esternare ciò che pensa in modo consono al contesto, infatti, tende ad essere più soddisfatto di se stesso e, dunque più felice. Questa abilità è importante anche perché contribuisce a trasmettere agli altri un’immagine di persona coerente, affidabile e degna di fiducia.

Anche tu, dunque, dovresti trovare il modo di esprimere le tue opinioni, nella vita reale così come sui social. Attenzione però a come lo fai. Devi sempre cercare di mettere in campo gentilezza e moderazione, per non apparire arrogante e prevaricante. Qualunque sia il quadro in cui ti muovi, infatti, l’educazione non deve mai mancare. Elimina, dunque, qualsiasi forma di aggressività e cattiveria.

Sii sempre educata e rispettosa

Come fare, quindi, a farsi valere sui social senza farsi odiare? Innanzitutto, ricorda che sul web valgono molte delle regole di buona educazione che tendenzialmente seguiamo anche nella vita reale quando interagiamo con gli altri. Quindi, anche quando digiti sulla tastiera del tuo computer o sul tuo cellulare devi essere gentile e rispettosa.

Non “urlare” mai, nemmeno quando pensi di avere ragione al 100% o qualcuno ti fa arrabbiare: alzare la voce - che su Facebook&Co significa usare parole cattive e frasi irriguardose – non è mai la strada giusta. Vietati insulti, cattiverie, giudizi troppo netti.

Dovresti sempre trovare il modo di esprimere con pacatezza, cortesia e chiarezza ciò che pensi, così anche da ridurre il rischio di fraintendimenti. E non dimenticare mai le parole gentili, come per favore, grazie, prego, scusa: possono aprirti tante porte e metterti sotto un’ottima luce.

Ignora chi non si comporta correttamente

Quando qualcuno commenta il tuo post, ricordati sempre di rispondere: non è educato ignorare chi ha speso del tempo e delle attenzioni per te. Ci sono però, delle eccezioni: se la replica è sgradevole e maleducata, o addirittura cattiva, puoi tranquillamente giocare l’arma dell’indifferenza e ignorarla.

Se ti trovi di fronte a un vero e proprio hater, non cogliere le provocazioni e tira dritto per la tua strada. Replicare peggiorerebbe solo le cose. Sentiti libera anche di nascondere i commenti e di segnalare la persona sia ai tuoi follower sia alle autorità competenti.

Adegua toni e modi al contesto

Per farsi valere sui social senza apparire arroganti è utile anche analizzare il contesto in cui si vuole intervenire. Vuoi dire la tua opinione sulla pagina di un caro amico? Allora, togli pure qualche freno: puoi tranquillamente usare un tono più informale e un linguaggio diretto, ovviamente stando sempre attenta a essere garbata e civile.

Se, invece, si tratta di intervenire sulla bacheca di una persona con cui non hai un rapporto intimo, per esempio il tuo capo, un collega che conosci poco o addirittura un estraneo, cerca di porti in maniera più formale. Potresti addirittura valutare se il caso di dare del lei.

E se si tratta di scrivere sul tuo profilo personale? Naturalmente in tal caso, i vincoli sono ancora minori: spetta a te stabilire il mood e i toni della tua “casa”, che possono anche essere sobri e professionali se vuoi. Tieni presente tuttavia che non solo il bon-ton, ma anche il buon senso e la buona educazione vogliono che si mantengano un certo rigore e un certo contegno in tutte le situazioni. Quindi, in sostanza, impegnati a non dimenticare mai le buone maniere.

Non fomentare le liti

Se vedi che il commento che hai deciso di postare suscita molto clamore, accende gli animi e istiga gli altri a lasciare commenti poco carini, molla la presa e non insistere. Puoi tranquillamente aggiungere ulteriori specifiche e dettagli per chiarire le tue convinzioni e la tua posizione, naturalmente sempre con massima cortesia, ma non andare oltre e soprattutto non eccedere. In caso contrario, rischi di apparire saccente e anche poco flessibile.

Anche quando sei convintissima di ciò che dici e sai che niente e nessuno potranno farti cambiare idea, cerca comunque di essere aperta al dialogo e al confronto perché questo è segno di intelligenza ed elasticità. Non chiuderti in te stessa.

Farsi valere sui social, 2 cose da fare

Se vuoi far valere le tue idee, devi imparare ad ascoltare. Prima di scrivere ciò che pensi ricordati di leggere quello che stanno dicendo gli altri. Prima di premere invio, conta fino a 10 e rileggi le frasi che hai scritto. Sei davvero sicura di essere stata cortese?