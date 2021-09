Come parlare ai tuoi follower in modo chiaro e conciso su Twitter

N on dilungarti, evita i giri di parole, sii il più possibile chiara. E fai emergere la tua personalità. Twitter premia la sintesi ma anche l'originalità.

Twitter è il regno della sintesi. Anche se il limite di 140 caratteri è passato ai 280, la brevità continua a essere il suo forte. Per essere efficace, un tweet non ha bisogno di tante parole ma di quelle giuste. Scelte con attenzione, semplici, dirette, chiare, immediatamente comprensibili. E ovviamente allineate con il profilo, gli argomenti trattati e il tono di voce. Fai emergere anche la tua personalità, solo così riuscirai a distinguerti e a risultare riconoscibile. Emoji e hashtag semplificano e aiutano la comunicazione. Purché utilizzati nel modo giusto e con parsimonia. Ecco allora i nostri suggerimenti per parlare ai follower su Twitter in modo chiaro e conciso.

Usa parole semplici ed efficaci

Su Twitter bisogna imparare l'arte della sintesi. C'è poco da fare! Devi riuscire a esprimerti in poche, efficaci, parole. A volte è più facile, in altri casi può risultare decisamente difficoltoso. Ma non demordere e prova a fare così. Ogni volta che scrivi un tweet, ricorda che il messaggio che vuoi trasmettere dev'essere chiaro e semplice. Immediatamente comprensibile. Non dilungarti e non girarci intorno. Inoltre evita di condividere pensieri inutili, ovvero che non apportano un qualche beneficio ai tuoi follower. Quali sono i benefici? Dipende dal target e dalla tua mission. Poniti alcune domande. Cosa vuoi trasmettere ai tuoi lettori? Quali problemi puoi risolvere attraverso la condivisione del tweet?

Sii te stessa

Facile a dirsi, difficile a farsi? Forse in un primo momento sì, ma poi vedrai che ti verrà spontaneo. Non devi esporti totalmente, ma far emergere la tua personalità è importante. Certo, è impossibile riuscirci in poche righe, la cosa va costruita nel tempo, tweet dopo tweet. Innanzitutto trova un tono di voce che ti rappresenti, ironico, serio, familiare o autorevole a seconda del target e dell'obiettivo che ti proponi. E non cambiarlo. Ti renderà riconoscibile. Per quanto riguarda gli argomenti dei tweet, tieni sempre a mente che devono essere allineati con il tuo profilo, la tua mission e la tua personalità. Supponiamo che tu venda prodotti ecologici, ovviamente i tuoi tweet si rivolgeranno a persone attente all'ambiente e andranno, quindi, appositamente pensati per quel target, che si tratti di semplici riflessioni, della condivisione di notizie, frasi o curiosità.

Sii diretta

Twitter premia la sintesi e quindi parole semplici ed efficaci, che arrivano dritte al punto e che attirano subito l'attenzione. Anche volendo, non c'è abbastanza spazio per lunghe disquisizioni. Punta sull'essenziale. E fai in modo che i tuoi follower comprendano al volo l'argomento trattato, il tuo punto di vista, l'informazione che vuoi condividere. Puoi essere diretta e creativa al tempo stesso. Ma evita troppi giri di parole. Se anziché un pensiero o una riflessione, condividi un articolo esterno che rimanda per esempio al tuo blog, presta attenzione ai titoli. Rendili accattivanti, stimola la curiosità dei follower incoraggiandoli ad approfondire e, quindi, a cliccare sul link. Se invece condividi una news, sii il più possibile diretta, comunicando in pochissime parole il contenuto. Chi è interessato andrà a guardare. Non tradire però il tuo tono di voce, se è ironico rimarrà ironico, se è più serio rimarrà tale. Condividi post e notizie che siano allineate al tuo profilo.

Sfrutta gli emoji

Anche Twitter, come Instagram e Facebook, consente di utilizzare le famose faccine. E visto che questo social premia la sintesi, le emoji possono tornare estremamente utili. Non sceglierle a caso, non inserirne troppe e non farlo sempre. Utilizzale per esprimere stati d'animo, creare empatia e connessione con i tuoi follower, per rendere il tweet più divertente o accattivante. Tenendo conto ovviamente del tono di voce che caratterizza il tuo profilo. In un contesto informale, di tanto in tanto, possono funzionare e addirittura il supporto delle emoji, alcune volte, può essere fondamentale.

Utilizza gli hashtag con astuzia

Gli hashtag aiutano i follower a trovare più facilmente i tuoi post e quelli personalizzati, creati ex novo da te, ti rendono immediatamente riconoscibile. Ma sono anche utili per i lanci e le iniziative commerciali. Occhio però a come li utilizzi. No ai trending topic scelti a casaccio. Selezionane qualcuno purché sia a tema. E no agli eccessi. Su Twitter di hashtag ne bastano anche 2. Prima di inserirli, assicurati che siano in linea con il tweet che stai per pubblicare. Vanno bene anche gli hashtag di nicchia, ma alternali di tanto in tanto con qualcosa di più popolare.

Sfrutta le immagini

Anche le immagini parlano. I contenuti visual trasmettono informazioni in modo efficace e soprattutto molto immediato. Inoltre se fatichi a trovare le parole giuste, possono tornare particolarmente utili. Fra l'altro Twitter ti permette di personalizzare le immagini condivise sfruttando alcuni filtri. Non abusarne e utilizza quelli più allineati con lo stile del tuo profilo. Ovviamente scegli sempre e solo foto attinenti agli argomenti trattati. Pubblicare un'immagine a caso, anziché rendere più efficace il tweet, lo priva di valore. Quindi attenzione!