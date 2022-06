S e stai cercando come proporre al tuo capo un approccio diverso al lavoro ti sveliamo il modo giusto per ottenere l'attenzione del tuo superiore

Trovare il coraggio di parlare con il proprio capo non è semplice, soprattutto se non hai un rapporto amichevole e confidenziale. In realtà, anche quando c’è confidenza c’è sempre un po’ di timore di rovinare la relazione, creando un clima di tensione. In questo articolo però vogliamo svelarti come proporre al tuo capo un approccio diverso al lavoro.

Che tu abbia avuto una promozione e sia stata spostata di team, che tu abbia iniziato una nuova collaborazione o che sia un nuovo superiore ad essere stato inserito, ridisegnare le dinamiche facendo comunque funzionare la squadra può non essere semplice. Creare però un rapporto di fiducia facendo in modo che il tuo capo sappia di poter contare su di te può aiutarti; regola numero 1? Essere assertivi.

L’importanza dell’assertività

Per molto tempo l’assertività è stata vista come qualcosa di negativo; in realtà una persona con questa abilità può riuscire a far valere le proprie opinioni e a far sentire la propria voce senza timore di offendere o creare una rottura.

Devi sapere che è assolutamente legittimo avere un atteggiamento assertivo sul luogo di lavoro, questo può aiutarti non solo nel rapporto con il tuo capo ma anche in quello con i colleghi, inoltre diventa un ottimo supporto nel gestire momenti di crisi o criticità.

Dimostrandoti responsabile e allo stesso tempo proattiva riuscirai ad attirare l’attenzione del tuo capo che saprà darti fiducia, saprà ascoltarti e prenderà in considerazione la tua idea di cambiare approccio sul lavoro. Soprattutto se tu lavori in questo team da più tempo e il tuo superiore è nuovo, saprà di avere una figura dalla sua parte. Ecco perché talvolta è meglio parlare che assecondare; ricorda comunque che si tratta di un tuo capo e gli devi rispetto, proprio come ne devi a qualsiasi tuo collega.

L’assertività ti aiuta a mostrarti in modo sicuro, ad esprimerti ma anche ad accettare eventuali critiche senza creare tensioni o momenti di imbarazzo. Insomma, l’assertività ti aiuta ad avere un approccio più equilibrato sul lavoro e con colleghi, chiaramente funziona anche con il tuo capo!

Come far accettare un’idea al tuo capo

Stai pensando da un po’ ad un modo per far risparmiare la tua azienda, a come velocizzare un processo o a come migliorare l’umore del team e finalmente hai trovato una soluzione tanto che vorresti proprio parlarne con il tuo capo. Per un po’ hai rimandato, temendo potesse non ascoltarti ma ora hai preso coraggio.

Devi sapere che per far accettare un cambiamento nel modo di lavorare devi arrivare con un discorso chiaro, non eccessivamente prolisso ma che inquadri in modo evidente i benefici che la tua azienda può avere. Mettendo alla luce del sole i plus che una determinata scelta e un cambio di rotta possono dare, sarà molto più semplice che la tua idea venga accettata.

Individua le insicurezze del tuo superiore

Se stai portando avanti un’idea e pensi che possa essere rivoluzionaria ma vedi maggiore riluttanza di quanto ti aspettassi devi agire come si fa nel mondo del marketing; è importante capire quali sono le criticità e le insicurezze così da poterle arginare e superare.

Capiamo che andare incontro ad un rifiuto da parte del tuo capo sia difficile da accettare ma prima di arrenderti cerca di capire il motivo del no; spesso si tratta semplicemente di timore nel superare uno schema che è dato per assodato e funzionante. Mettendo in evidenza nel modo corretto gli elementi che ti porterebbero verso questa scelta fai in modo di dare maggiore sicurezza al tuo capo che sarà più propenso ad accettare.

La comunicazione deve essere chiara

Spesso, il problema del no, è la poca chiarezza comunicativa. Sappiamo che non tutti lavorano nel settore della comunicazione o del marketing ma è importante saper esprimere correttamente l’idea, i suoi benefici e i vantaggi che si possono ottenere.

Per ottenere un sì dal proprio capo è importante anche il modo in cui ci si esprime; un discorso ordinato e lineare, con termini appropriati e con il giusto tono di voce ti farà sembrare molto più sicura di te e porterà sicuramente beneficio e più propensione per una risposta affermativa.

Semplificare la messa in pratica

Un altro aspetto da non sottovalutare in caso tu voglia proporre al tuo capo un approccio diverso al lavoro è quello di semplificare la messa in pratica. Cosa significa? Concretamente dovrai occuparti di proporre come mettere in pratica un cambiamento, non solo mostrando benefici in modo astratto ma evidenziando come tutto sia semplice. Solo con la facilità di una operazione avrai probabilità di ricevere una risposta affermativa.

Coinvolgere i colleghi

Se stai pensando di proporre al tuo capo un approccio diverso al lavoro dovresti pensare di non farlo da sola; dopotutto è qualcosa che riguarda anche i tuoi colleghi. Ecco perché il tuo team di lavoro è il miglior supporto per poter ottenere una risposta positiva dal tuo capo. Insomma, coinvolgendoli puoi sicuramente dimostrare al tuo superiore come tutta la squadra sia pronta al cambiamento.