Come dovresti reagire quando ti senti bloccata sul lavoro?

T i senti bloccata sul lavoro e non sai come andare avanti? Sei in buona compagnia ma è proprio questo il momento giusto per eliminare ogni vincolo e crescere professionalmente

Ogni giorno raggiungi l'ufficio e fai sempre le stesse cose, che vanno sempre tutte allo stesso modo. Sei stanca, stressata e ti senti anche ferma allo stesso punto. Ti senti bloccata sul lavoro e ti stai interrogando ormai da settimane, forse da mesi addirittura, sul tuo futuro professionale.

Quale strada prenderà la tua carriera e, soprattutto, ne vale ancora la pena? Ti senti intrappolata, in una situazione sospesa. Sei ferma. Non c'è nulla che tu possa fare (pare) per cambiare le cose. La buona notizia è che non sei la sola a sentirsi così e che la soluzione per rimettersi in moto, dal punto di vista lavorativo, esiste. Ed è più facile di ciò che pensi.

Fermati a riflettere

Hai letteralmente esaurito ogni energia utile. Sei demotivata e credi profondamente di non poter continuare a lavorare in questo modo. Ti senti ferma, sempre allo stesso punto, e non sai come uscire da questa generale situazione di esaurimento.

Temi di aver perso il controllo della tua vita lavorativa. Non ti piace più ma non sai come recuperare quella sensazione che ti spingeva più dal letto con il sorriso ogni mattina. Il primo passo da fare è questo: fermarsi.

Se ti senti bloccata, hai bisogno di fermarti a riflettere su ciò che stai facendo, ciò che hai fatto e cosa farai in futuro. Quali sono le tue aspirazioni dal punto di vista professione e personale? Credi che la strada attuale sia in linea con i tuoi obiettivi a lunga scadenza?

Fermati un attimo a riflettere su come avevi immaginato la tua vita lavorativa e paragonala con quella attuale. Coincidono?

Riposati

In questo momento si fa sentire anche la stanchezza fisica. A volte basta mezz'ora di pausa sul lavoro per ritrovare le energie per portare a termine quel progetto, quella presentazione che assolutamente dobbiamo consegnare. Il nostro fisico, però, potrebbe aver bisogno di più tempo.

Concediti una pausa dal lavoro e riposati. Relax totale. Goditi un weekend alle terme con le amiche o prenota un massaggio rilassante. Fai una passeggiata al parco o in riva al mare, visita la tua città del cuore o semplicemente stai a casa e dedicati a te stessa.

Puoi fare una maschera e prenderti cura di te, un bel bagno rilassante e poi guardare una serie TV su Netflix, una di quelle che non hai mai potuto iniziare perché lavori sempre. Quando ti senti bloccata sul lavoro, staccare e riposarsi fa parte della cura.

Fai il punto della situazione

A questo punto hai riflettuto sulla tua vita e sulle tue aspirazioni più recondite. Ti sei riposata qualche giorno e sei pronta per il prossimo passo. No, non è ancora il momento di ripartire: è, invece, il momento di fare il punto della situazione. In altre parole: metti ordine nella tua vita professionale.

Hai tanti pensieri alla rinfusa da sistemare. Adesso è giunto il momento di trovare un ordine a tutto ciò che influisce sul presente e sul futuro, tutto ciò che non ti consente di fare quel passo in avanti e di spiccare davvero il volo.

Fai il punto della situazione e metti nero su bianco, in modo schematico, ciò che ti piace e ciò che non ti piace del tuo presente professionale. Hai chiari i tuoi obiettivi professionali?

Elabora nuove idee

Il cambiamento sta per arrivare. Ora che la situazione è chiara, che hai riconosciuto punti di forza e criticità del momento che stai vivendo, sei pronta per aprirti a nuove idee. La mancanza di opportunità reali di fare carriera all'interno della stessa azienda, è tra le cause principali di demotivazione.

Cosa puoi fare? Servono idee. Guardati intorno, rimettiti in gioco, colma le tue lacune. Iscriviti a nuovi corsi di aggiornamento e individua le competenze che vorresti ottenere.

Rimettiti in gioco

Se ti senti bloccata sul lavoro la colpa è di questa sensazione di stallo che non ti consente di progredire. Per mettersi in gioco in continuazione serve forza di volontà, determinazione e coraggio. Nuove sfide sono sempre all'orizzonte ma non sempre siamo noi le persone aperte e pronte ad accoglierle.

A volte non ce ne accorgiamo nemmeno. Abbiamo smesso da tempo di essere ricettive nei confronti delle opportunità, così tanto che ormai non le vediamo neanche più. Ma esistono.

Rimettiti in gioco, allora. Adesso che hai ottenuto nuove competenze e fatto chiarezza tra i tuoi obiettivi, è il momento di cambiare. Cambiare cosa? Tutto o niente, dipende da te. Sostanzialmente ciò che va cambiato è tutto quello che non ti soddisfa pienamente e che ti fa sentire in trappola, in situazioni che non vuoi più rivivere.

Se senti che il tuo lavoro attuale non sia più appagante, parlane con il capo e proponigli nuovi progetti, nuovi incarichi da affidarti, nuove sfide da portare avanti insieme. Supera le convinzioni limitanti. Se è l'intera azienda che non ti soddisfa più, non avere pausa di cercare altrove. Rimetti mano al tuo curriculum e sfoglia gli annunci su Linkedin. Invia qualche candidatura e tieniti pronta a rincorrere la tua prossima opportunità!