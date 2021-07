Come si fa a scegliere quella giusta tra le (tante) app di fitness?

È lo smartphone il nostro migliore alleato per la forma fisica. E queste applicazioni lo dimostrano

Una ricerca veloce sullo store del nostro smartphone ci restituisce una serie di app di fitness, gratuite o a pagamento, che ci aiutano a portare a termine la missione più importante di sempre: quella di raggiungere il peso forma.

Sì perché la celebre frase di Giovenale “mens sana in corpore sano” non vale solo se pronunciata o condivisa sui social network. Sappiamo bene che per raggiungere il benessere fisico e mentale tanto agognato, dobbiamo lavorare duramente ed eliminare tutte le cattive abitudini che ci impediscono di stare bene.

Ed ecco che, un aiutino fa sempre bene. In questo caso le tante app di fitness che sono in circolazione possono diventare delle vere e proprie alleate per la nostra routine di allenamento. Se vi state chiedendo cosa sono e come funzionano, continuate a leggere questo articolo.

Cosa sono e come funzionano le app di fitness?

Negli ultimi anni, all’interno degli store Android e iOS, sono comparse una serie di app di fitness gratuite e a pagamento dedicate proprio al benessere della persona. Alcune di queste si limitano a tenere traccia del peso, altre degli allenamenti, altre ancora monitorano i nostri progressi e ci forniscono dei consigli utili.

È vero che le app di fitness non possono sostituire né un personal trainer, né tantomeno un nutrizionista, ma è vero anche che grazie alla semplicità di utilizzo, e alla meticolosità degli sviluppatori, queste sono così complete da trasformarsi in veri e propri alleati per la nostra linea.

Alcune di queste app, inoltre, possono essere collegate anche agli smartwatch, ai fit tracker e ai conta passi, così da poter monitorare sempre le nostre attività e i parametri vitali. Comodo vero?

Il problema è che ce ne sono così tante sul web che scegliere quella giusta può risultare davvero complicato. Allora prima di scaricarle tutte, scopriamo insieme come scegliere quella più adatta alle nostre esigenze.

Le app di fitness compatibili con gli strumenti sportivi

Nella scelta delle migliori app di fitness, dobbiamo sicuramente tenere conto della loro compatibilità con gli altri strumenti sportivi che utilizziamo durante i nostri allenamenti.

Questi possono essere smartwatch o conta passi, cardiofrequenzimetri o fit tracker. Alcuni di questi sono collegati ad applicazioni native pensate dalle aziende stesse per avere sempre tutto a portata di smartphone.

Ma proprio la crescente richiesta ha fatto nascere tantissime app di fitness che sono compatibili con questi strumenti sportivi. Quindi non avrete grandi difficoltà nell’associazione.

Corsa e camminata

Come dicevamo, ce ne sono così tante in commercio che scegliere diventa quasi un’impresa. Prima di entrare nello store Android, o in quello iOS, cerchiamo di capire di cosa abbiamo davvero bisogno.

Se è solo un'app di monitoraggio, quella che cerchiamo, allora basta optare per le applicazioni che ci consentono di inserire i nostri dati giornalieri.

Se, invece, siamo appassionati di corsa o di camminata veloce, possiamo scaricare delle app di fitness pensate proprio per i runner. In queste, solitamente, possiamo impostare degli obiettivi quotidiani( chilometri e intensità) e inserire poi i progressi.

Un coach per dieta e allenamento

Se cerchiamo un'applicazione più completa, che ci faccia quasi da coach nella nostra scalata verso il peso forma, non dobbiamo che chiedere. Un giro in rete, infatti, ci conferma la presenza di tantissime app di fitness che tengono conto del nostro stato fisico e ci restituiscono consigli sull’alimentazione e sugli allenamenti.

Come anticipato, uno smartphone non si può sostituire al parere di un professionista, ma può diventare un alleato quotidiano che ci insegna, per esempio, a riconoscere gli alimenti poco salutari.

Alcune di queste app, infatti, grazie a un codice a barre, ci indicano tutte le calorie di un determinato alimento. E questa opzione ci permette, nel caso anche di diete ipocaloriche, di prestare attenzione alle calorie in eccesso.

Tra le app di fitness anche quelle dedicate ai workout

Se rientrate in quella categoria di persone che non riescono a fare a meno dei workout, sappiate che anche per voi ci sono tantissime app di fitness, tutte da scoprire.

Alcuni celebri marchi sportivi, per esempio, hanno creato delle app per smartphone che raccolgono tutti i consigli di professionisti del settore a tema fitness.

Ma non solo, ci sono anche tantissimi workout da seguire e da scegliere in base alle personali esigenze e al grado di preparazione dal quale partiamo che, ricordiamo, è sempre opportuno rispettare.

Le app dedicate allo stretching

Tra le app di fitness da scegliere, e utilizzare ogni giorno, troviamo anche quelle dedicate allo stretching perché questo si sa, è una componente fondamentale di tutte le sessioni di allenamento.

Queste applicazioni, infatti, sono preziose, perché ci suggeriscono i migliori allungamenti da fare prima e dopo qualsiasi allenamento. Così una volta finita la nostra sessione sportiva, possiamo aprire le app scelte e dedicarci allo stretching.