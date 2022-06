P ersonalizzare la nostra dimora senza investire un grosso budget? Si può, grazie ai tappeti! Come scegliere il tappeto giusto per valorizzare ogni stanza? Te lo spieghiamo subito

Enfatizzare al meglio ogni stanza della casa coniugando stile e design senza investire un grosso budget? Con il tappeto più indicato è possibile! In questo articolo capiremo insieme come scegliere il tappeto giusto per valorizzare ogni stanza della nostra casa, senza stravolgerla, ma aggiungendo carattere e personalità attraverso la scelta di un complemento d’arredo capace di donare un inconfondibile quid in più.

Orientali, vintage, a pelo corto, lungo e in una varietà di materiali, pattern e texture tutte da scoprire, i tappeti possono fare davvero la differenza in una stanza, trasformando anche l’area più anonima e spenta della nostra dimora, in un ambiente caldo e accogliente. Capire come scegliere il tappeto giusto per valorizzare ogni stanza è solo una questione di dettagli, ecco quali sono quelli da prendere in considerazione per fare la scelta più consona per ogni ambiente della casa.

Valuta i parametri della stanza

Misura, occasione d’uso, concept della casa. Sono questi i parametri fondamentali da tenere a mente quando si ha a che fare con la scelta di un tappeto. Qualsiasi sia la stanza nella quale hai deciso di inserire questo versatile complemento d’arredo, non puoi prescindere dalla valutazione di questi parametri.

Quanto è grande la stanza? Chi la vive principalmente? Qual è il suo stile? Una stanza di piccole dimensioni non verrà per nulla valorizzata da un tappeto ampio e quadrato, che rischierà invece di rimpicciolirla otticamente ulteriormente. La camera in cui hai deciso di inserire un tappeto è quella dei tuoi bambini? Dovrai preferibilmente optare per tappeti realizzati con materiali morbidi e anallergici.

E che dire del concept della casa? Un tappeto persiano non rappresenta la scelta ottimale se lo stile della tua casa punta su un vibe minimal ed essenziale, così come un abbinamento cromatico eccessivo rischia di vanificare la filosofia alla base delle tue scelte di design.

Antiscivolo per bagno e cucina

Una volta valutati questi dettagli passiamo ai consigli pratici per ogni singola stanza. Cominciamo dal cuore pulsante di ogni abitazione, la cucina. Se desideri donarle più carattere e personalità opta per un tappeto rettangolare da posizionare lungo il lato del piano di lavoro. Punta su una soluzione antiscivolo (si sa, gli incidenti domestici, ahinoi, soprattutto in cucina, sono dietro l’angolo) e prediligi le varietà antimacchia o in tessuto lavabile.

Via libera al colore e a pattern geometrici -di gran tendenza soprattutto quelli di ispirazione scandinava- oppure punta su un total color sui toni neutri se ami un mood clean, sobrio e minimale. Stesso concetto vale per il bagno. Anche in questo caso prediligi una soluzione antiscivolo e posiziona il tappeto accanto alla doccia o alla vasca, in modo da far avere un “atterraggio” più morbido ai tuoi piedi. Abbinalo alle cromie dei tuoi asciugamani o a quelle delle tende e aggiungi un tocco di calore ad una stanza che spesso può sembrare eccessivamente fredda.

Suggerimento da tenere a mente: non utilizzare tappeti di grandi dimensioni in bagno, tenderebbero a coprire una superfice troppo vasta e a favorire l’insorgenza della muffa. Opta per materiali naturali come il cotone e il bambù che abbiano un retro in lattice antiscivolo. Per quanto riguarda le forme, sì a quelle rettangolari, quadrate e rotonde.

Morbidi e rettangolari per la camera da letto

Il relax della camera da letto inizia con lo sguardo. Sì, perché già a prima vista una stanza può ispirare o meno calma, pace e tranquillità. E qual è la stanza in cui amiamo rilassarci? La camera da letto, senza dubbio. Per questo oltre a decorarla con morbidi pouf, caldi piumoni e coperte in ciniglia, inseriamo all’interno di essa anche un bel tappeto.

La forma più comune per i tappeti della camera da letto? Senza dubbio quella rettangolare perché è unica nel conferire un impeccabile equilibrio estetico.

Stripe pattern, floreali, astratti, effetto a strati 3d, sono solo alcune delle ultime tendenze da tenere a mente per chi vuole delineare uno stile contemporaneo e di gran carattere. Da privilegiare i materiali eco-friendly come la juta, gettonatissima, e via libera sia allo shaggy che al pelo corto, entrambe validissime alternative.

Passatoia a pelo raso per ingresso

E che dire dell’ingresso? L’incipit visivo della nostra casa non può non essere valorizzato al meglio. Come riuscirci? Con le classiche passatoie a pelo raso (in modo tale che il frequente calpestio non rischi di rovinarle) o con soluzioni a pelo intrecciato e in fibre naturali che con la loro aura consumata e vissuta minimizzano lo sporco che inevitabilmente si porta in casa una volta rientrati.

Proprio per questo motivo è bene optare per una palette cromatica scura o per varianti dalle trame colorate e geometriche. Il bianco, il beige e in generale i colori chiari non sono totalmente da evitare, ma hanno sicuramente l’esigenza di essere lavati più spesso.

E per quanto riguarda lo stile? I trend del momento parlano di un ritorno al boho chic e agli accenti tipici del mid century design, della forza del botanical style e della conferma del mood scandinavo in tutta la sua essenza hygge. Visto quanto è semplice capire come scegliere il tappeto giusto per valorizzare ogni stanza? Dai la tua impronta con il tuo stile personale e aggiungi la tua firma unica attraverso un complemento d’arredo così accogliente come il tappeto.