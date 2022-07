Come si fa a far andare d’accordo delle amiche molto diverse tra loro?

F ar andare d'accordo due amiche molto diverse non è semplice, ma possibile

Una è appassionata di shopping, l’altra alla moda non ci pensa proprio, una è anti sportiva, l’altra super attiva: come si fa a far andare d’accordo delle amiche che sono così tanto diverse fra loro?

Sognare che le proprie BFF siano anche amiche fra di loro non è certo un errore. Quando vogliamo molto bene a una persona vorremmo poter condividere con lei tutto, anche l’amicizia per qualcun altro di speciale. A volte però capita che le nostre amiche siano piuttosto diverse fra loro, anzi, il giorno e la notte.

Gli inconvenienti in questo caso sono molti. Primo fra tutti la necessità di dover scegliere per forza se uscire con la tua amica che adora i film d’autore o andare in un pub con quella che è una vera party girl. Dividersi a volte può diventare in questi casi un vero e proprio strazio. L’unica soluzione potrebbe essere quella di far andare d’accordo due donne tanto adorabili quanto diverse.

Missione impossibile? Anche se sembrerebbe di sì in realtà c’è una soluzione. O, per meglio, dire, dei piccoli trucchi da sfruttare per far sì che due persone tanto differenti possano creare un bel rapporto e stare bene insieme. Il punto da cui partire, ovviamente, è l’amicizia in comune!

Dai inizio alla conversazione

Il primo step? Un invito a cena o per un aperitivo con entrambe le amiche. Il secondo? Avviare una conversazione. A farlo dovrai essere proprio tu. Non parliamo di conversazioni frivole o di argomenti superficiali, ma di temi importanti. Siete donne intelligenti, con idee forti, dunque perché non avviare un dibattito. Non dovete per forza parlare di tematiche sociopolitiche, ma di qualcosa che vi sta a cuore.

Ad esempio potresti raccontare all’amica 1 il problema dell’amica 2 sul lavoro e lasciare che sia lei a dargli il suo personale consiglio sulla questione. L’amica 2, a sua volta, sempre su tua richiesta, potrebbe svelare all’amica 1 i dettagli della sua ultima storia d’amore e spiegarle i motivi della rottura che potrebbero commentare insieme. In questo modo non solo darai vita a una vivace conversazione, ma riuscirai anche a creare una grande confidenza.

Tienile in contatto

Una volta creato il legame cerca di tenere in contatto le tue amiche. Il segreto? Creare un gruppo Facebook, Instagram o WhatsApp per fare in modo che ci sia una conversazione quotidiana. Un luogo in cui parlare di tutto, dagli uomini alle serie tv preferite sino alle cose buffe che vi capitano ogni giorno. Sarà un modo per sentirsi più vicine e per entrare in confidenza.

Aiutale a crescere insieme

Un’amicizia per durare nel tempo deve partire da esperienze condivise. Per far andare le tue amiche d’accordo, anche se sono molto diverse, dovrai aiutarle a condividere insieme dei momenti importanti. Ad esempio un trasloco, da organizzare tutte e tre insieme, le vacanze da pianificare, una decisione fondamentale da prendere e molto altro. In questo modo si cementificherà il legame e si potrà creare un ricordo comune.

Organizza un viaggio

Un viaggio potrebbe essere una buona occasione per far conoscere le tue amiche e appianare le differenze. Non deve trattarsi di una vacanza lunga, basta un week end per dare vita a un rapporto d’amicizia che potrebbe durare per sempre. Scegli un luogo in cui rilassarvi e dove tutte e tre potrete chiacchierare e divertirvi in completo relax, rispettando le vostre singole personalità, i desideri e le passioni.

Credi in loro

Le amicizie vanno coltivate, curate e nutrite, proprio come accade per le piante. Se le trascuri infatti rischiano di morire. Credi nelle tue amiche, nelle loro qualità e in ciò che le rende speciali, solo così riuscirai a tirare fuori il meglio da loro. Dedica tempo e cura al vostro rapporto, dimostrando quanto ci tieni. Il risultato sarà davvero sorprendente.

Elimina la gelosia

Quando hai due amiche molto diverse fra loro può crearsi una sorta di competizione. Cerca di mettere subito in chiaro le cose – con i fatti e con le parole – spiegando e facendo capire a entrambe che non hanno nulla da temere. Non ti perderanno mai, anzi, se diventeranno ancora più amiche e andranno d’accordo potreste essere molto più felici! Un consiglio? Mai lasciarsi in nessun modo guidare dalla gelosia. Se sarai di supporto a ripicche o scenate potresti innescare una rivalità difficile da spegnere e potenzialmente dannosa.

Fai da “cuscinetto”

Se le tue amiche sono davvero molto diverse potrebbero entrare presto in conflitto. Da questo punto di vista il tuo ruolo sarà chiave. Non devi in alcun modo dare ragione a una delle due. Non ti schierare, piuttosto assicurati di placare gli animi. Abbassa i toni dello scontro, mettendo in campo la tua empatia, e prova a spegnere qualsiasi tipo di litigio. Non è semplice, ma se credi davvero in quello che stai facendo ci riuscirai!