5 consigli che devi seguire se stai arredando la tua casa in montagna

H ai realizzato il tuo sogno. Hai una casa in montagna, quella che hai sempre desiderato, ma ora non sai proprio da dove cominciare per arredarla. Niente paura! Scopriamo insieme cosa devi fare per renderla perfetta

Arredare la casa in montagna non è un’impresa semplice. Devi fare attenzione alla luce e alla corretta disposizione dei mobili, oltre che tenere conto dello stile da impiegare perché sia accogliente come l’avevi sempre sognata. Armati di pazienza perché ci potrebbe volere un po’ di tempo, ma stai certa che il risultato varrà ogni tuo sforzo.

Non è facile ma puoi sbizzarrirti con colori e tessuti di ogni genere ma che richiamino quell’atmosfera tipica delle case immerse nella quiete. La parola d’ordine è sempre legno, in grado si restituire calore anche con le sole nervature delle travi, ma non dimenticare le trame naturali e i fiori. Vediamo insieme 5 idee per arredare e decorare la tua casa in montagna.

Materiali e colori

Come ti abbiamo già spiegato, il legno è un elemento irrinunciabile per qualsiasi casa in montagna che si rispetti. Puoi sceglierlo nei toni più chiari perché non dia la sensazione d’ingombro, ma è certamente fondamentale che sia presente in tutti i complementi.

Tieni presenti anche i motivi per i quali hai scelto una casa in montagna. Vuoi staccare dalla confusione della città e goderti un paesaggio mozzafiato e che ti restituisca la pace. Ebbene, non precluderti la possibilità di godere di quest’atmosfera anche dentro casa. Cerca di creare una fusione tra l’interno e l’esterno con l’impiego di colori caldi e tenui, come il beige e il crema.

Se, invece, il tuo intento è quello di avere un ambiente più chic allora puoi puntare sul bianco e sul blu, che però dovrai smorzare con toni più caldi come, per esempio, le tinte oro. Per spezzare la monotonia del monocromatico, il segreto è quello di puntare tutto sul tartan, grande classico delle ambientazioni ad alta quota.

In questo caso, dovrai fare i conti con il segno contemporaneo del cemento che non deve essere necessariamente un aspetto negativo. Questo non toglierà niente all’ambiente che hai creato, che conserverà tutte le le caratteristiche e l’atmosfera delle case di montagna.

Individua lo stile

Se la tradizione è quella che stai cercando, allora non puoi fare a meno di usare il legno in tutte le sue forme. Opta per qualcosa che sia poco lavorato e che richiami lo stile delle baite di montagna. Aprire la porta di casa tua, significherà immergersi in un mondo fatto di calore e ospitalità, tutte caratteristiche che dovrai incastrare bene nel tuo arredamento.

Puoi anche creare diversi punti di discontinuità con elementi di arredamento moderno, da inserire è nel tuo concetto di design tradizionale. Un’ottima soluzione è rappresentata dalle chaise longue in colori neutri, che possono regalare un pizzico di personalità alla tua casa.

La tua nuova dimora ad alta quota, però, ti permette veramente di spaziare tra gli stili. Se sei amante della montagna ma anche dello stile ricercato, allora puoi puntare su colori vibranti e sul velluto, che restituisce eleganza ma anche calore. Per il tuo tocco moderno, puoi concentrarti sui punti luce. In questo caso, non ci sono regole. Dai libero sfogo alla fantasia.

Attenzione ai mobili

Hai scelto la casa e lo stile. Adesso non ti resta che occuparti dei mobili. Presta attenzione a ogni dettaglio, anche agli angoli che rimangono spesso trascurati. Cura l’ingresso, sistemando un appendiabiti che può essere sempre utile in montagna. Unisci anche un piccolo scrittoio come base d’appoggio per le chiavi e come elemento di design aggiuntivo.

I mobili devono essere funzionali allo spazio che occupano, soprattutto nella zona living. Scegli soluzioni compatte se hai poco spazio a disposizione, allora punta su un divano letto o su sedie pieghevoli in modo da recuperare le aree vivibili con maggiore facilità. Sfrutta tutti i punti che hai a disposizione, ma fai attenzione alla luce. Per l’illuminazione, scegli le tonalità più calde. Sono perfette per creare un ambiente accogliente e familiare.

Camera da letto

È la stanza più importante della casa ed è quella in cui passerai le più belle ore di relax. Dai importanza al letto, con un copriletto dai colori caldi arricchito da cuscini morbidi. Ricava anche un angolo lettura da sistemare accanto alla finestra e con la luce giusta. Usa un pouf soffice e rivestito da un tessuto confortevole.

L’impiego dei cuscini è anche un ottimo stratagemma per rinnovare l’ambiente con poche e semplici mosse. Puoi infatti spostarli a seconda della luce che entra dalle finestre o in base alla stagione. Scegli tessuti naturali, da abbinare al resto dell’arredamento, e opta per fantasie tradizionali.

Non dimenticare il bagno

L’arredamento del bagno è importante quanto quello del resto della casa. Se la tua casa in montagna è una casa vacanza, devi ricordare che deve essere dotato di tutte le comodità. Puoi dare un tocco di originalità al tuo spazio con una specchiera tradizionale, che richiami i mobili che hai scelto per lo spazio living e per la camera da letto.