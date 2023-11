Camino in acciaio: come e perché sceglierlo come soluzione di arredo

Q uando pensiamo a una casa accogliente e confortevole, spesso immaginiamo un piccolo camino acceso che illumina e riscalda la stanza. Ci ritroviamo stesi sul divano a chiacchierare con i nostri cari, in completo relax, avvolti dall'atmosfera magica che si è creata.

Perfetto per un arredamento moderno

Tutti vorrebbero un camino nella propria abitazione ma in molti casi non possono avere un classico camino tradizionale perché non c’è abbastanza spazio o per la mancanza di una canna fumaria. Chi non vuole rinunciare a quel sogno, però, può optare per soluzioni alternative. Il camino in acciaio è un modello molto diffuso e consigliato per un arredamento moderno ma altrettanto valido per ambienti caldi e accoglienti.

Caratteristiche del caminetto in acciaio

Il caminetto in acciaio è alimentato a legna o al bioetanolo, non prevede canna fumaria, e può essere installato sia in ambienti interni sia esterni. È una soluzione elegante e moderna ma allo stesso tempo garantisce calore all’ambiente. Esistono vari modelli tra cui potete scegliere, vediamoli insieme.

Camino in acciaio sospeso

Il camino sospeso è una scelta di design che offre numerosi vantaggi. Innanzitutto, non necessita di una locazione apposita o stabilita. Grazie alla sua conformazione e leggerezza, può essere posizionato in sospensione in mezzo alla stanza, al centro di una parete per un soggiorno con cucina o in qualsiasi altro luogo che si desideri. Perfetto per una casa dallo stile minimalista, è anche molto bello esteticamente.

Camino in acciaio corten

Il camino in acciaio corten è un modello molto particolare. L’acciaio corten è un tipo di acciaio di colore bruno con una patina superficiale per proteggersi dalla corrosione. È resistente agli agenti atmosferici e ha un’ottima resistenza meccanica. Si abbina alla perfezione con ambienti in pietra, in legno e in cemento.

Camino in acciaio alimentato a bioetanolo

Il camino in acciaio alimentato a bioetanolo rappresenta una soluzione alternativa alle stufe a gas. È un modello moderno ma, a differenza di quanto si pensi, non è un arredo di lusso. Il suo costo varia e ci sono modelli economicamente accessibili per tutti. Scenico e bello da vedere, è adatto a spazi molto piccoli.

Camino angolare in acciaio

Il camino angolare in acciaio ricorda la magia di un camino classico. Può essere anche incastrato a parete. È perfetto per chi vuole ottimizzare gli spazi.