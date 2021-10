È questo il momento ideale per prenderti cura della tua pelle, prima che arrivi l'inverno: ecco i consigli per una perfetta beauty routine autunnale.

L'estate se n'è andata, lasciando spazio a giornate sempre più corte e più fredde, e al ricordo delle vacanze. Le lunghe ore trascorse in spiaggia, tra sole e salsedine, rimangono infatti ben impresse nella mente, e non solo: anche la pelle ne porta traccia, con macchie solari, impurità e secchezza che, con l'arrivo dei mesi freddi, non può che aggravarsi. Per questo motivo è importante mettere a punto una perfetta beauty routine autunnale, che consenta di riparare ai danni cutanei causati dall'esposizione solare e che prepari la pelle alla stagione invernale.

Se prendersi cura del corpo (e soprattutto del viso) è fondamentale in ogni momento dell'anno, quando arriva l'autunno c'è bisogno di qualche attenzione in più. Il cambio di stagione è già di per sé un periodo piuttosto delicato per la pelle, figuriamoci quanto può esserlo per quella che ha subito lo stress del sole e del mare. Apportare qualche piccola modifica alla skincare quotidiana può essere sufficiente per ritrovare quella lucentezza che sembrava ormai lontana. Ecco i migliori consigli di cui fare tesoro.

La detersione della pelle

Estate, tempo d'abbronzatura: la tintarella che hai conquistato tanto faticosamente durante i mesi caldi comporta qualche piccolo effetto collaterale. La secchezza della pelle, giusto per dirne una. Perciò è importante ritrovare una beauty routine autunnale che si prenda cura della cute sino in profondità, ridandole idratazione e rimediando alle imperfezioni che l'esposizione al sole ha portato a galla. E, come ben sappiamo, la skincare parte da un'accurata detersione.

La pelle del viso ha trascorso mesi stressanti e probabilmente ha perso il suo delicato equilibrio. Meglio dunque optare per un detergente lenitivo dalla formulazione delicata, che non sia troppo aggressivo. Scegli un prodotto idratante, perché la cute ha bisogno più che mai di ritrovare la sua lucentezza e il suo colorito acceso. Ricorda di non usare acqua calda per il viso, perché potresti danneggiare ulteriormente la barriera lipidica già messa a dura prova.

La scelta dell'esfoliante

Rimuovere le cellule morte è il primo passo per avere una pelle liscia e setosa, a prova di inverno. Per questo, la perfetta beauty routine autunnale lascia ampio spazio all'esfoliazione. Come scegliere lo scrub giusto, evitando di stressare ulteriormente la cute secca e sensibile? Evita i peeling chimici con acidi, optando invece per uno scrub in crema: questo prodotto è l'ideale per chi soffre di secchezza, perché le sue microsfere abbinano un'azione esfoliante ad una profonda idratazione.

Tra gli ingredienti migliori per prenderti cura della pelle secca ci sono la vitamina E e l'acido ialuronico, che ripristinano il suo delicato equilibrio e rimediano ai danni causati dal sole. Sono ottimi anche gli oli vegetali nutrienti come quello di argan e quello di mandorla, che donano idratazione profonda e rendono la pelle più lucente e morbida. Se vuoi concederti una coccola in più, prepara da sola il tuo scrub fai da te con ingredienti naturali, ci sono tante ricette facilissime da seguire.

Via libera a sieri e booster idratanti

Idratazione è la parola chiave per la beauty routine autunnale. La pelle secca, conseguenza della lunga esposizione al sole, non può che essere messa ulteriormente a dura prova dal repentino abbassarsi delle temperature, e il rischio è quello di avere un colorito opaco e spento, oltre ad una consistenza ruvida al tatto. Cosa c'è di meglio di una crema idratante e nutriente, per ritrovare lucentezza?

A volte, questo non è sufficiente. L'autunno è dunque il momento ideale per spaziare con prodotti come sieri e booster idratanti, che hanno un'efficacia immediata e funzionano come veri e propri trattamenti d'urto. Vedrai la tua pelle notevolmente migliorata nel giro di poco tempo, grazie all'idratazione profonda garantita da questi prodotti. Puoi scegliere quelli più adatti alle tue esigenze, con ingredienti dalle mille proprietà benefiche come l'acido ialuronico e le vitamine antiossidanti.

I trattamenti prebiotici e probiotici

Una nuova tendenza che sta prendendo piede negli ultimi anni è quella dell'utilizzo di prodotti prebiotici e probiotici nella skincare quotidiana. Di che cosa si tratta? Partiamo dal presupposto che la pelle è ricca di batteri che vivono sulla sua superficie, in un delicato equilibrio che la rende più sana e bella. Puoi fare molto per prenderti cura di questo importante microbiota, a partire dalla scelta di una beauty routine autunnale che includa trattamenti prebiotici.

Con questo termine si intende prodotti contenenti particolari sostanze vegetali che fungono da nutrimenti per i batteri buoni, restituendo - o mantenendo inalterato - l'equilibrio della pelle. I trattamenti probiotici sono invece quelli contenenti microrganismi vivi che vanno ad aumentare la popolazione batterica buona, con grandi benefici per la pelle.

Fai un bel bagno caldo

L'autunno è anche tempo di coccole, perché non concedersi dunque un bel bagno caldo e rilassante? Ritagliati del tempo per vivere un momento di pieno relax, prendendoti al contempo cura della tua pelle. Invece della solita, frettolosa doccia, immergiti nell'acqua calda (ma non troppo, per non seccare ulteriormente la cute) e ritrova la tranquillità.

Per donare sollievo alla pelle secca, approfitta dell'occasione: aggiungi alcune gocce di oli naturali all'acqua del tuo bagno, come quello di camomilla o di rosa dagli effetti lenitivi, o quello di argan o di cocco per idratare a fondo la cute. Gli oli sono tra i migliori rimedi naturali per la pelle secca, ne trarrai immediato giovamento.