S ensibili, intelligenti e creativi, sono i segni d’aria del nostro zodiaco E queste sono le cose che possono renderli felici

Cercare di conoscere le persone, nella loro autenticità, non è una missione facile, soprattutto quando questi conservano nel cuore un universo variegato e meraviglioso tutto da scoprire. Per fortuna le stelle vengono in nostro aiuto, dandoci preziosi indizi sul carattere e la personalità delle persone in base al loro segno. Possono aiutarci a capire, per esempio, cosa vogliono i segni d’aria.

Gemelli, Bilancia e Acquario sono oggi chiamati in causa perché sono loro i segni appartenenti al terzo elemento naturale, l’Aria, appunto. Nonostante si tratti di tre segni sotto alcuni aspetti molto diversi tra loro, ci sono alcune caratteristiche che hanno in comune che ci permettono di comprenderli meglio.

Prima di scoprire quali sono i sogni e i desideri di tutte le persone nate sotto questo elemento, scopriamo insieme gli aspetti caratteriali delle persone nate nei segni dominati dall'aria.

Gemelli, Bilancia e Acquario: chi sono i segni d’aria

Seppur con peculiarità caratteriali differenti, i segni d’aria hanno tantissimo punti in comune. Caratterizzati dall’elemento naturale dell’aria, queste persone sono un vero e proprio mondo di idee.

I nati sotto il segno dei Gemelli, della Bilancia e dell’Acquario sono persone intelligenti e curiose, gentili e molto devote alle relazioni umane. Sono affascinanti dalla bellezza e dall’arte e condividono la stessa voglia di vivere emozioni sincere e genuine.

Equilibrata e armoniosa la Bilancia, passionale e affascinante il Gemelli e avventuroso ed estroverso l’Acquario, questi segni, seppur con caratteri diversi, condividono gli stessi sogni e i desideri dominati dall’elemento che li caratterizza.

Cosa vogliono i segni d’aria: la libertà

In una lista delle priorità di cosa vogliono i segni d’aria troviamo in cima la libertà. Nonostante Gemelli, Bilancia e Acquario amino stare in contatto con le persone e vivere i loro sentimenti nel modo più puro e autentiche, tendono sempre a ritagliarsi i loro spazi.

Per loro l’individualità viene prima di ogni cosa, motivo per cui spesso, quando le persone nate sotto questi segni non si conoscono, possono apparire più fredde e distaccate. In realtà si tratta solo di un modo equilibrato per stabilire le loro priorità.

Anche se legati sentimentalmente a qualcuno, sapere di avere indipendenza e libertà li fa sentire felici. Anche se sono i primi a donarsi completamente nei confronti delle persone che amano, guai a tarpargli le ali!

Cosa vogliono i segni d’aria: l’amore

Sì, i segni d’aria sognano l’amore, quello vero e puro, quello che si manifesta in grande stile. I nati sotto questo elemento sono assolutamente devoti al sentimento più grande e puro del mondo, a patto che la relazione sia sempre equilibrata e armoniosa.

Quello che più desiderano Gemelli, Bilancia e Acquario, infatti, è vivere rapporti di amicizia e di amore all’insegna della tranquillità. Queste persone non sono inclini alle discussioni, né tantomeno amano creare incomprensioni o drammi dove questi non esistono.

Cosa vogliono i segni d’aria? Un amore maturo, un’amicizia pura e sincera, rapporti personali basati sull’equilibrio e sulla reciprocità. Del resto, se permettono alle persone di entrare nella loro vita, è perché vogliono che questa diventi più speciale di quanto lo sia già.

Cosa vogliono i segni d’aria: lo stimolo mentale

Cosa vogliono i segni d’aria ancora? Lo stimolo mentale. Lo abbiamo già detto, Gemelli, Bilancia e Acquario sono segni estremamente curiosi e quindi sentono sempre l’esigenza di fare dei viaggi mentali che gli permettano di uscire dalla loro comfort zone.

Se è vero che, a causa di alcuni atteggiamenti che li caratterizzano, questi possono apparire pigri, è vero anche che quello che cercano è uno stimolo mentale, più che fisico.

Per questo si appassionano all’arte, alla cultura e a tutto ciò che di bello c’è al mondo. È sempre la mente a guidare anche le loro scelte sentimentali. Quando c'è complicità, nelle parole, nei gesti e nei pensieri, c'è tutto.

Si lasciano andare ai rapporti, di qualsiasi entità essi siano, solo se c’è un’attrazione mentale, una sorta di affinità elettiva in grado di farli evadere da tutto quello che già conoscono.

Cosa vogliono i segni d’aria: sogni grandi e straordinari

Ogni tanto sembrano avere la testa tra le nuvole e in effetti, probabilmente, questa si trova davvero da qualche altra parte. Sì perché i nati sotto il segno dei Gemelli, della Bilancia e dell’Acquario, amano sognare e lo fanno in grande stile.

Più di quanto possano fare gli altri segni dello zodiaco, amano perdersi e immergersi nei cosiddetti sogni ad occhi aperti. Perché sono questi che gli permettono di abbandonare momentaneamente tutte le loro certezze.

Nonostante infatti si tratta di persone molto affezionate alle loro abitudini e alla loro comfort zone, non disdegnano i cambiamenti, sia personali che professionali. Meglio ancora però se questi provengono dalle loro fantasie e dai sogni che custodiscono gelosamente nel cassetto.