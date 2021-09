5 cose che possono cambiare drasticamente il tuo profilo Instagram

P rofilo Instagram di successo oppure no. Ecco alcune cose che possono cambiare drasticamente il vostro profilo social, rendendolo più o meno accattivante. Aumentando (o diminuendo) il numero dei vostri follower.

Ormai è cosa nota. Avere un profilo Instagram accattivante e ricco di contenuti è uno dei modi migliori per farsi notare e aumentare il proprio seguito, sia che lo si faccia per puro piacere personale sia che si usi questo mezzo per accrescere la propria attività lavorativa e non. Ma perché, nonostante le foto postate o gli hashtag messi più o meno strategicamente, alcuni profili sembrano ricevere più attenzioni di altri, risultando più efficaci e apprezzati di molti altri?

Semplicemente perché ci sono degli aspetti che possono cambiare drasticamente il vostro profilo Instagram, donandogli maggior attrattiva o, allo stesso tempo, relegandolo tra i milioni di profili tutti uguali o non visti che invadono la rete. Ecco, allora, qualche trucco per cambiare il destino del vostro profilo Instagram, rendendolo più visibile e sicuramente più appetibili per chi lo osserva. A prova di like.

Scattare belle foto

Banale? Probabilmente sì. Ma quante volte vi è capitato che le foto postate sul vostro profilo Instagram non raggiungessero il numero di like sperato? Dopo tutto la vostra foto era bellissima! Sicuramente tante e il motivo è uno solo.

Ciò che voi ritenete bello, nel mondo dei social può non essere altrettanto accattivante poiché privo di quei “requisiti” che rendono più o meno appetibile uno scatto rispetto a un altro. Ma come fare, quindi, per rendere le vostre foto più apprezzate e cambiare il destino del vostro profilo Instagram?

Provando a seguire qualche semplice dritta come:

optare per immagini con una saturazione più bassa ;

; scattare foto luminose (molto più apprezzate rispetto a quelle scure);

(molto più apprezzate rispetto a quelle scure); postare immagine con un solo colore dominante ;

; preferire i toni del blu rispetto a quelli più accesi come il rosso (secondo alcune ricerche, infatti, proprio il colore del mare è tra i più amati dal popolo social).

Che dire, non vi resta che provare e tirare voi le somme!

Variare (o non variare) le immagini sul profilo Instagram

Nonostante i selfie, i paesaggi, ecc. vi piacciano tantissimo, se sul vostro profilo Instagram postate immagine tutte uguali non potrete mai sperare di ottenere più like o di aumentare i follower della vostra pagina. Il motivo? Provate a pensare cosa fareste voi se vedeste una serie di immagine tutte uguali. Ne guardereste una, due, magari anche tre. Ma alla quarta, sapendo già cosa vi aspetta, preferireste cambiare il soggetto della vostra attenzione.

Allo stesso modo postare sempre lo stesso genere di scatti (selfie, landscape, ecc.) non fa altro che appiattire il vostro profilo Instagram impedendovi di vederlo crescere. Come cambiare questa prospettiva? Semplice, variando le immagini che pubblicate. Optando per tipologie di scatto diversi (pur mantenendo una coerenza nel mood del profilo) o video, donando dinamicità e innovazione alla vostra pagina e generando più curiosità in chi vi segue o vorrà seguirvi.

Postare al “giusto” orario

Ebbene sì, anche quando si parla di profili Instagram l’orario è importante. Tanto da poter cambiare drasticamente la visibilità delle vostre foto e, quindi, il successo del vostro profilo. Certo, l’idea di partenza era quella di pubblicare foto “istantanee” che descrivessero con un’immagine il momento appena vissuto esattamente per quello che era.

Ma questo concetto si è modificato molto velocemente e altrettanto rapidamente si è compreso come, postare in un determinato momento della giornata piuttosto che in un altro, sia più o meno favorevole in termini di like. Se il vostro obiettivo, quindi, è aumentare il numero di follower e cuoricini sotto le vostre foto, è bene che le pubblichiate in quei momenti in cui le persone hanno più possibilità di vederle, ovvero tra le 14 e le 17 del pomeriggio (ovviamente se volete raggiungere persone con il vostro stesso fuso orario). Non vi resta che provare.

Creare copy accattivanti

Se pensate che il vostro profilo Instagram per essere efficiente al 100% debba contenere solo belle fotografie vi sbagliate. O meglio, liberissime di farlo, ovviamente. Ma in un social in cui le foto belle sono milioni, è importante che le vostre abbiano quel tocco in più che le aiuti a farsi notare. Come?

Accompagnandole con un copy (il testo scritto sotto) che descriva l’immagine, il momento, il vostro stato d’animo. E che parli di voi. Perché se da un lato Instagram è un mondo fatto di immagini, dall’altro è anche vero che per cambiare in meglio il vostro profilo è necessario dare ai follower un motivo per restare o arrivare. E raccontare qualcosa di voi è il modo migliore per attirare la curiosità di chi vi osserva, anche dietro a uno schermo.

Profilo Instagram di successo (oppure no)? Attenzione agli hashtag

Infine, un altro tassello che può davvero cambiare la sorte del vostro profilo Instagram, relegandolo o facendolo uscire dall’anonimato, riguarda un aspetto molto più “tecnico”. Ovvero l’abilità di sapere utilizzare gli hashtag. Quelle paroline strategiche che permettono alle vostre foto o video di apparire con più o meno facilità nelle ricerche degli utenti.

Ma attenzione. Se da una parte, infatti, si tende a usare quelli con una densità di ricerca maggiore, dall’altro è anche vero che, più foto appaiono sotto lo stesso hashtag e meno possibilità avrete di essere visti (dopo tutto la vostra foto è una su milioni). Per questo è importante prestare attenzione a quali usare, evitando di tuffarsi in mare aperto ma anche di nuotare in un catino inventandosi di sana pianta hashtag che conoscete solo voi. In questo modo potrete raggiungere un buon numero di persone con la certezza (o quasi) di essere viste e perché no, seguite.

Non vi resta che provare questi trucchetti per dare una svolta al vostro profilo Instagram, e cambiarne la direzione. Portandolo verso il successo, facendo il pieno di like.