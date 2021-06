I consigli per rendere il tuo profilo Instagram curato e accattivante: vedrai crescere il numero di like e follower.

Potresti non volerlo ammettere, ma molto probabilmente vorresti che il tuo profilo Instagram avesse un aspetto curato e accattivante.

Questo è il social più diffuso nella fascia d’età tra i 18 e 40 anni: in tutto il mondo, sono milioni gli utenti.

Anche se non vuoi trasformarlo in uno strumento di lavoro, potresti comunque imparare a sfruttare la popolarità social, applicando queste dritte (degne di un’influencer, almeno alle prime armi) per migliorare il tuo profilo Instagram, oltre a evitare alcune cose.

Foto profilo e biografia

Sai qual è il biglietto da visita del tuo profilo Instagram? La foto profilo e la biografia (che puoi chiamare «bio», come facciamo noi da questo momento in poi).

Immagine

La foto del tuo profilo Instagram dovrebbe essere il più in linea possibile con il social che, come forse sai, abbraccio lo spirito del non prendersi troppo sul serio. Perciò, va benissimo se fai la brillante, magari scegliendo come foto un’immagine non troppo istituzionale. Senza esagerare però, ricordati che quello scatto sarà la prima cosa cui verrai associata.

Per un profilo Instagram personale, è consigliabile usare foto in cui sei sola e ben riconoscibile. Non serve che cambi immagine ogni settimana, ma certo se hai cambiato look, magari è il caso di aggiornarla.

Bio

Anche la descrizione della bio ricopre un ruolo fondamentale, poiché rappresenta davvero il tuo biglietto da visita. Serve per centrare il focus del tuo profilo Instagram in modo da far comprendere agli utenti perché dovrebbero seguirci.

Nelle righe sottostanti puoi usare elenchi puntati (e sfruttare la comunicazione degli emoji), inserire qualche hashtag che realmente ti identifichi.

Ricordati di non superare il numero di caratteri totali disponibili, che è 150. E fai attenzione anche all’ortografia, specie se citi testi (canzoni, poesie) in inglese o altri lingue, ma anche in italiano!.

Contenuti accattivanti

Una volta sistemata la bio e la foro profilo del tuo profilo Instagram, puoi cominciare a pensare ai contenuti. Questi, ovviamente, devono essere accattivanti, in modo da convincere sempre più utenti a seguirti.

Ecco dieci consigli per progettare al meglio i tuoi contenuti.

Scegli un colore tematico

La palette dei colori è uno dei segreti per un profilo Instagram curato. Scegli uno sfondo neutro se punti al modello da influencer, in modo che i tuoi outfit possano spiccare al meglio. In alternativa, puoi personalizzare il profilo Instagram puoi giocare con colori tematici scelti in base a dove ti trovi (ad esempio, l’azzurro è perfetto per i post delle vacanze), oppure al tuo umore.

Punta sulla luminosità

A proposito di colori, è dimostrato che i profili Instagram basati su colori scuri o bui sono meno popolari di quelli leggeri e luminosi. Insomma: condividi solo di tanto in tanto uno scatto notturno, prediligendo le foto alla luce del giorno, per avere un profilo Instagram curato e luminoso.

Non cambiare troppi filtri

Scegli 1-3 dei tuoi filtri preferiti e usa sempre a loro per personalizzare profilo Instagram. Creerà una coerenza complessiva all’interno dell’account e gli conferisce un aspetto più professionale. Se ti annoia, puoi sempre sperimentare contrasto, opacità e luminosità per variare un po’ e avere comunque un profilo Instagram curato.

Pianifica i tuoi post

Per alcuni, avere un profilo Instagram curato è un lavoro a tempo pieno. Se vuoi sfruttare al meglio il social, puoi pianificare in anticipo i tuoi post. Ovviamente, fai attenzione che si completino a vicenda visivamente. Puoi anche decidere in un tool per impostare le uscite nei momenti di punta in tempo reale. Ricordati che ogni social segue algoritmi diversi e, soprattutto Instagram, lo cambia piuttosto spesso.

Scegli un tema unico

Un altro trucco per far colpo con il tuo profilo Instagram è focalizzarti su un unico tema che ti appassioni di più. Scegli il tuo interesse (al massimo le tue passioni principali) e cerca di personalizzare il tuo profilo Instagram di conseguenza: che siano scarpe, piatti o solo le foto con i tuoi amici, non divagare troppo.

Varia le tue immagini

Per quanto possano essere scatti ben riusciti, ricordati di variare i contenuti del tuo profilo Instagram. Non pubblicare cinque selfie fila o immagini di piatti. Se puoi, mescola post di foto still life, footd, selfie e location per avere un profilo Instagram variegato e accattivante

Chiedi a qualcuno di scattarti le foto

Chiediti, in tutta sincerità, quanto sei brava nel fare le foto e, soprattutto, nei selfie. Se gli scatti non sono la tua passione, prova a seguire dei tutorial per migliorare. Nel frattempo, individua amici, familiari, partner come fotografi part-time.

Rendi degni di Instagram i tuoi scatti

Il termine «Instagrammabile» è la versione italiana del cosiddetto «Insta-worthy», cioè degno di essere pubblicato su Instagram. L’idea, fondamentalmente, è che gli scatti che pubblichi sul tuo profilo Instagram dovrebbero essere pensati come se facessero parte di un servizio fotografico. Per esempio, se stai fotografando un pasto, avrai bisogno di un tocco di location, un bel piatto e un dettaglio cool.

Preferisci il taglio quadrato

Anche se ora puoi pubblicare altri formati, la griglia di Instagram appare ancora come un’immagine quadrata. Per questa ragione, è molto importante che tutte le tue foto siano tagliate in modo appropriato per farle apparire alla perfezione nel feed per avere un profilo Instagram curato.

Lascia respirare il tuo profilo

Come avere un bel profilo Instagram senza intasarlo? Se stai trascorrendo delle vacanze da sogno, non pubblicare tutte le tue immagini in una sola volta. Al contrario, cerca di calibrare le uscite e risparmia alcune foto per un post #TBT quando sarai da qualche parte meno soleggiata durante il resto dell’anno.