5 cose che ti fanno capire che la tua amica ci sarà sempre per te

L acrime, sorrisi, momenti sì (ma anche no), lontananze e ritorni. Ecco quali sono i segnali che ti faranno capire se la tua amica ci sarà sempre, pronta a condividere gioie e dolori per tutta la vostra vita, ovviamente insieme.

Pare sia proprio vero, chi trova un’amica trova un tesoro. Una persona con la quale ridere, piangere, confidarsi e litigare anche, avendo la certezza che, in ogni momento della nostra vita, possiamo trovarla al nostro fianco. Una persona che ci sarà sempre, nonostante i tanti se e ma che la vita ci pone davanti.

Ma come fare per capire se la nostra amica ci sarà davvero sempre (e per sempre)? Quali sono i segnali che fin da ora possono farvi intuire se il vostro rapporto è destinato a crescere e, soprattutto, durare? Ecco qualche piccolo indizio a cui prestare attenzione a da cui partire per costruire un’amicizia davvero unica e duratura.

Una vera amica ti dirà sempre la verità

Essere al vostro fianco quando le opinioni coincidono o dandovi sempre ragione solo per farvi piacere non è poi così difficile. Ma cosa accade quando si hanno idee diverse, quando ciò che dite o fate merita una bella sgridata, quando c’è bisogno di dirvi una verità magari scomoda ma che non è giusto tacervi? Accade che la maggior parte delle persone si dileguano o fanno finta di niente. Tranne lei, la vostra amica.

Una persona leale, che proprio per il bene che vi lega non ha paura di esservi contro se necessario e di rivelarvi cose che potrebbero farvi reagire in malo modo (anche con lei). Aspettandovi una volta che vi siete calmate. Ecco, se anche voi avete vicino un’amica così, sappiate che è proprio lei che avrete sempre al vostro fianco. E fareste bene a tenervela stretta.

Ovunque voi siate, se soffrite, lei c’è

Ridere, scherzare, passare dei bei momenti insieme, confidarsi. Quante cose si possono fare quando si ha un’amica vera accanto. Ma quando arrivano i momenti no (e arrivano per tutti), quando le risate fanno posto alle lacrime, agli sfoghi magari ripetuti a più riprese, alla stanchezza e alla sofferenza?

Beh, se la vostra amica c’è anche in questi momenti, ogni volta che si ripetono, senza se, no o forse ma unicamente con la voglia di farvi stare meglio anche alle due di mattina di una notte invernale, allora sappiate che questa persona non è solo un’amica, è quella con la A maiuscola. Ed è senza dubbio la persona che vi accompagnerà in tutti i momenti belli e brutti della vostra vita.

Non ha paura di mettersi contro qualcuno per difenderti

Quante volte avete creduto amiche delle persone che poi, alla prima occasione per non prendere la stima o i consensi altrui, vi hanno voltato le spalle? Sicuramente sarà capitato a molte/i. E meno male. Così avete potuto vedere chi veramente avete avuto vicino.

Ma attenzione, perché lì, nel mezzo, c’è quella persona che le spalle non ve le volterà mai. Disposta a mettersi contro a tutti e difendervi anche quando non lo sapete o non ci siete. E solo perché vi vuole bene davvero. Pronta a tutto per voi, anche a “perdere” qualche falsa amicizia (anche perché, se fosse vera, non si perderebbe nulla) in nome della vostra. Un’amica vera e che potete essere certe, ci sarà per sempre.

Se è disposta ad ascoltarti e riascoltarti e farlo ancora, allora ci sarà per sempre

Un appuntamento andato male, uno scontro con il capo, il rapporto difficile con vostra mamma o sorella, la fine della storia d’amore della vita. Quante cose si raccontano alle proprie amiche. E quante volte lo si fa come se fosse la prima volta. E ancora, e ancora. Uno sfogo per voi una scocciatura (forse) per chi sente per la milionesima volta lo stesso nastro.

Ma non se si tratta della vostra amica del cuore. Una persona che nonostante sappia a memoria quello che le state dicendo non perde mai la voglia di starvi a sentire e consigliarvi, ancora, ciò che pensa sia meglio per voi. Un’amica unica nel suo genere, che c’è e ci sarà sempre. Pronta a vivere con voi una vita fantastica e a riascoltare, con un sorriso, tutto ciò che già sa ma che volete raccontarle di nuovo.

Anche se lontana, se la tua amica c’è ci sarà sempre

Quando si parla di amicizia, spazio e tempo dovrebbero scomparire. Capita spesso, infatti, per innumerevoli ragioni, di allontanarsi. Magari per un trasferimento o semplicemente per una serie di avvenimenti che vi hanno tenute distanti per un po'.

Ma tranquille. Se la vostra è vera amicizia, una di quelle destinate a durare per sempre, nel momento in cui avrete bisogno di lei tutto questo sparirà. Lasciando spazio a quel legame che il tempo e la lontananza non hanno minimamente scalfito. Ma che anzi, scoprirete essere ancora più forte, piena di tutte le risate, lacrime e l’affetto di sempre, nonostante e a dispetto di tutto.

E questi sono solo alcuni dei segnali che vi indicano che la vostra amica ci sarà per sempre. Insieme a quella bella e fortissima sensazione dentro, che si prova quando si incontra una persona a noi affine. E che, proprio per questo, non si perderà mai.